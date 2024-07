30 tv-serier att streama i vår

– nya titlar och återkommande favoriter på streamingtjänsterna

Comeback för Ronja Rövardotter, Tom Ripley och Morran och Tobias.

Nytt från männen bakom ”Game of thrones” och kvinnan bakom ”Happy Valley”.

Lite franskt, lite italienskt, lite animerat och ett par musikdokumentärer.

Här är 30 heta tv-serier att hålla ögonen på i vår.

"The girls on the bus".

The girls on the bus



En politisk dramakomedi om fyra kvinnliga journalister som punktmarkerar presidentkandidater under ett kampanj-race. Serien är inspirerad av journalisten och medskaparen Amy Chozicks bok ”Chasing Hillary”, som hon skrev efter att ha lagt närmare tio år på att bevaka Hillary Clintons försök att bli president.

HBO Max, 14 mars.

"Manhunt".

Manhunt



Historisk true crime, upplagd som en spännande konspirationsthriller, om jakten på president Abraham Lincolns mördare John Wilkes Booth 1865. Med bland andra Tobias Menzies, Anthony Boyle och Lili Taylor.

Apple TV+, 15 mars.

"Visselblåsaren – en läkares kamp".

Visselblåsaren – en läkares kamp



”Downton Abbey”-stjärnan Joanne Froggatt spelar huvudrollen i det här medicinska brittiska dramat om en akutläkare på ett överbelastat sjukhus under coronapandemin. Jed Mercurio är en av författarna bakom serien, och den betydligt bättre originaltiteln är ”Breathtaking”.

SVT Play, 16 mars.

"Palm Royale".

Palm Royale



Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Leslie Bibb, Ricky Martin och Carol Burnett, bland andra. Rollistan är imponerande för den här kostymkomedin som utspelar sig i Palm Beach 1969, och kretsar kring en kvinna som försöker ta sig in i societeten.

Apple TV+, 20 mars.

"La storia – ett krigsöde".

La storia – ett krigsöde



Ett italienskt drama baserat på Elsa Morantes bok med samma namn (”Historien” på svenska) från 1974. Med Jasmine Trinca som den halvjudiska lärarinnan och ensamstående mamman Ida Ramundo, som kämpar mot både fattigdom och förföljelser i 40-talets Rom.

SVT Play, 20 mars.

"X-Men '97".

X-Men ‘97



En fortsättning på den animerade Marvel-serien ”X-Men: the animated series”, som rullade i Fox under åren 1992-1997. Den nya serien tar vid där den gamla slutade, och handlar bland annat om hur mutanterna i superhjältegänget står inför nya farliga utmaningar efter förlusten av ledaren Professor X.

Disney+, 20 mars.

"3 body problem".

3 body problem



Den kinesiske science fiction-författaren Liu Cixins ”Trekropparsproblemet” ligger till grund för ”Game of thrones”-skaparna David Benioffs och DB Weiss nya storsatsning, som de har skapat tillsammans med Alexander Woo. Historien tar sin början i kulturrevolutionens Kina, där en astrofysiker tar ett beslut som ger ekon genom tid och rum, och tvingar en grupp nutida forskare i England att konfrontera det största hotet mot mänskligheten någonsin. Med bland andra Benedict Wong, John Bradley och Jonathan Pryce.

Netflix, 21 mars.

"Vigil – hotet från ovan".

Vigil – hotet från ovan



Den första säsongen av den här brittiska polisserien med Suranne Jones och Rose Leslie utspelade sig delvis ombord på en kärnvapenubåt. I den andra säsongen, som har fått undertiteln ”Hotet från ovan”, handlar det om en utredning som börjar på en militäranläggning i Skottland, och sedan leder till det fiktiva landet Wudyan i Mellanöstern.

SVT Play, 22 mars.

"Morran och Tobias – pengarna eller livet".

Morran och Tobias – pengarna eller livet



Johan Rheborg och Robert Gustafsson är tillbaka som mor och son-paret Morran och Tobias, som befinner sig ”i samhällets utkant” och först dök upp år 2013. Serien har bytt hem från SVT till TV4, och de åtta nya avsnitten börjar med att Morran gör sig redo för att välkomna Tobias hem efter en fängelsevistelse.

TV4 Play, 22 mars.

”Mr Bates vs the post office”.

Mr Bates vs the post office



Den här dramatiseringen av ”the British Post Office scandal”, med Toby Jones i huvudrollen, väckte stor uppmärksamhet i hemlandet i januari. Om hur över 900 postmästare under åren 1999-2015 blev felaktigt anklagade för stöld, falsk bokföring och bedrägeri på grund av ett felaktigt it-system, med långtgående och sorgliga konsekvenser.

Britbox, 27 mars.

"Ronja Rövardotter".

Ronja Rövardotter



Kerstin Linden spelar Ronja Rövardotter i den här storsatsningen baserad på Astrid Lindgrens klassiker, som kasserades av Viaplay men togs över av Netflix. I övriga roller ser vi bland andra Christopher Wagelin, Sverrir Gudnason, Pernilla August, Vera Vetali och Johan Ulveson. Hans Rosenfeldt har skrivit manus, Lisa James Larsson har regisserat, och den första delen består av sex avsnitt. Den andra delen kommer senare i år.

Netflix, 28 mars.

"Renegade Nell".

Renegade Nell



Senaste nytt från Sally Wainwright, kvinnan bakom ”Scott & Bailey”, ”Vår stora kärlek”, ”Gentleman Jack” och ”Happy Valley”. Det här är ett historiskt äventyr med inslag av fantasy, om en ung kvinna (Louisa Harland) som efter att ha blivit ditsatt för mord blir en fruktad stråtrövare med en magisk liten sidekick (Nick Mohammed) och ett ödesbestämt uppdrag.

Disney+, 29 mars.

"Ripley".

Ripley



En ny adaptation av Patricia Highsmiths ”The talented mr Ripley” (”En man med många talanger”). Andrew Scott spelar Tom Ripley, som driver runt i 60-talets New York men får i uppdrag att åka till Italien för att få hem en rik mans son. Lögner, bedrägeri och mord följer.

Netflix, 4 april.

"Sugar".

Sugar



En deckare med Colin Farrell i huvudrollen som privatdetektiven John Sugar, som försöker ta reda på vart ett barnbarn till en legendarisk Hollywoodproducent har tagit vägen, och på kuppen avtäcker både nya och gamla familjehemligheter. På birollslistan finns Amy Ryan, Anna Gunn och James Cromwell.

Apple TV+, 5 april.

"Boat story".

Boat story



En brittisk thriller som sägs vara lite inspirerad av både Tarantino och bröderna Coen. Om hur två främlingar (Daisy Haggard och Paterson Joseph) hittar kokain på en båt och bestämmer sig för att sälja det och dela på vinsten. Vilket inte helt oväntat leder till problem.

Skyshowtime, 5 april.

"Midsommarnatt".

Midsommarnatt



”Hjem til jul”-skaparen Per-Olav Sørensen ligger bakom den här nya Netflix-serien, som utspelar sig på en midsommarfest där ett par som har varit gifta i 30 år avslöjar en stor hemlighet för vänner och familj, vilket får oförutsedda konsekvenser. Den norsk-svenska ensemblen består av bland andra Pernilla August, Dennis Storhøi och Christopher Wollter.

Netflix, 11 april.

”Fallout”.

Fallout



”Westworld”-duon Jonathan Nolan och Lisa Joy är exekutiva producenter för det här postapokalyptiska dramat baserat på tv-spelsserien med samma namn, om en retrofuturistisk, radioaktiv värld med resursbrist. Ella Purnell, Walton Goggins och Kyle MacLachlan finns på rollistan.

Prime Video, 11 april.

"Franklin".

Franklin



En av USA:s mest kända ”grundlagsfäder”, Benjamin Franklin, gestaltas av Michael Douglas i det här biografiska dramat. Fokus ligger på de åtta år som Franklin, mitt under den amerikanska revolutionen under 1700-talets andra hälft, tillbringade i Frankrike, för att få landet att backa USA:s självständighet.

Apple TV+, 12 april.

"The sympathizer".

The sympathizer



Satir och svart komedi blandas med spionthriller i den här nya HBO-serien, om Vietnamkriget och dess efterspel. Den är baserad på Viet Thanh Nguyens ”Sympatisören”, och skapad av sydkoreanska Park Chan-wook tillsammans med kanadensaren Don McKellar. Robert Downey Jr spelar flera olika roller, och Hoa Xuande gör huvudrollen som ”Kaptenen”; en nordvietnamesisk spion i den sydvietnamesiska armén, som flyr till USA i slutet av kriget och fortsätter att rapportera till Viet Cong medan han slits mellan sin lojalitet och sitt nya liv.

HBO Max, 15 april.

"A gentleman in Moscow".

A gentleman in Moscow



Ewan McGregor spelar greve Alexander Rostov, som efter Oktoberrevolutionen 1917 kommer hem till Ryssland efter en tid i Paris – och blir dömd av en bolsjevik-tribunal till husarrest på ett vindsrum på ett lyxhotell, där han sedan tillbringar flera årtionden. Baserat på en bok av Amor Towles.

Skyshowtime, 18 april.

"Jana – märkta för livet".

Jana – märkta för livet



Ännu en slopad Viaplay-satsning som har fått ett nytt hem. Det här är en thriller baserad på den första av Emelie Schepps böcker om åklagaren och den före detta barnsoldaten Jana Berzelius. Huvudrollen spelas av Madeleine Martin, och Felix Herngren och Henrik Björn har regisserat.

Prime Video, 19 april.

"Bullshit".

Bullshit



Och en tredje Viaplay-serie som har plockats upp av en annan tjänst. ”Bullshit” är en berättelse om Danmarks första stora mc-krig på 80-talet, och beskrivs som en uppväxthistoria om Pia (Alba August) och Henning (Marco Ilsø). De två möts i Christiania i slutet av 70-talet och längtar efter en ”ny familj”, och ger sig in i en subkultur som till en början verkar festlig men blir allt mer destruktiv.

Prime Video, 19 april.

"Apples never fall".

Apples never fall



Ett mysteriedrama baserat på en bok av ”Big little lies”-författarinnan Liane Moriarty. Om hur de fyra vuxna syskonen i en till synes perfekt familj tvingas börja omvärdera allt de trodde att de visste om sina föräldrar när mamman plötsligt försvinner. Med Annette Bening, Sam Neill, Alison Brie och Jake Lacy.

Skyshowtime, 23 april.

"Thank you, goodnight: The Bon Jovi story".

Thank you, goodnight: The Bon Jovi story



En dokumentärserie i fyra delar om ”ett av världens mest igenkännliga bands episka förflutna och osäkra framtid”. Personliga videor, tidiga demos som aldrig blev släppta och inte tidigare visade foton från bandets 40-åriga karriär utlovas, såväl som frontmannen Jon Bon Jovis ”mest sårbara ögonblick”.

Disney+, 26 april.

"Fiasco".

Fiasco



En ny fransk Netflix-komedi om en filminspelning som går fel. Med Pierre Niney som den unga, ambitiösa regissören Raphaël Valande, vars långfilmsdebut är tänkt att bli en hyllning till en äldre familjemedlem, men slutar i fiasko.

Netflix, 30 april.

"Dark matter".

Dark matter



Sci-fi med Joel Edgerton och Jennifer Connelly av Blake Crouch, som har skrivit manus efter sin egen bok med samma namn. Om hur en fysiker hamnar i en alternativ version av sitt liv, och måste försöka ta sig tillbaka till sin familj för att rädda dem från hans parallella jag.

Apple TV+, 8 maj.

"Familjen Bridgerton".

Familjen Bridgerton



Säsong tre av Netflix kostymsuccé har delats upp i två delar, varav den första släpps i maj och den andra i juni. I fokus denna gång står Penelope Featherington (Nicola Coughlan) och Colin Bridgerton (Luke Newton) och relationen mellan dem.

Netflix, 16 maj.

"All that she wants: The unbelievable story of Ace of Base".

All that she wants: The unbelievable story of Ace of Base



Viaplay lovar den ocensurerade historien om ett av Sveriges mest framgångsrika popband, i den här tredelade dokumentärserien. Jens von Reis har regisserat.

Viaplay, okänt datum.

"Happy jävla pride".

Happy jävla pride



Den här svenska serien, som beskrivs som en ”kaotisk, dramatisk, komisk, mänsklig, hoppfull och slagkraftig resa om att äntligen hitta sin gemenskap”, utspelar sig i Stockholm under Pride-veckan och kretsar kring en trio unga människor. Dilan, som kommer från en småstad, hans kusin Ari som bor i Stockholm, och Aris bästa vän Nina, som precis har blivit bostadslös.

TV4 Play, okänt datum.

"Allt och Eva".

Allt och Eva



En svensk-dansk dramakomedi med Tuva Novotny som Eva, som bestämmer sig för att skaffa barn på egen hand och åker till Danmark för att inseminera sig. Men sedan blir så nyfiken på spermadonatorn (Joachim Fjelstrup) att hon söker upp honom, vilket såklart får oanade konsekvenser. Även Sissela Kyle, Sanna Sundqvist och skådisdebuterande Jason Diakité är med.

Viaplay, 21 april.