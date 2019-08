Viaplays ”Heder” är en ambitiös besvikelse

avKarolina Fjellborg

30 augusti 2019 10:29

Foto: Johan Paulin/Viaplay. Eva Röse, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius och Alexandra Rapaport i ”Heder”.

TV-RECENSION Ett gäng rutinerade skådespelerskor som har tagit saken i egna händer, och ett extremt angeläget tema.

”Heder” är en serie man vill gilla – men det är lättare sagt än gjort.

Heder

Viaplay

Säsong 1

Av Sofia Helin, Alexandra Rapaport, Anja Lundqvist och Julia Dufvenius, med bl a Alexandra Rapaport, Eva Röse, Julia Dufvenius, Anja Lundqvist, Angelika Prick, Fredde Granberg, Kardo Razzazi och Stefan Gödicke.

THRILLER Fyra framgångsrika advokater, tillika tajta väninnor, driver byrån Heder tillsammans, där målsättningen är att stå på utsatta och utnyttjade kvinnors sida i en bransch där man tjänar betydligt större pengar på annat.

Dock har Nour (Alexandra Rapaport), Janni (Anja Lundqvist), Elin (Julia Dufvenius) och Karin (Eva Röse) ett gemensamt skelett i garderoben, från sin studietid i Uppsala. Och samtidigt som de börjar nysta i vidrigheterna kring appen Neat – en sorts bordell i mobilen, där torskar kan betala för alla tänkbara sexuella tjänster och övergrepp – kommer deras förflutna ikapp dem.

Krafterna bakom Neat, som har ögon, öron och hejdukar överallt, verkar vara beredda att gå över lik för att hålla sin ljusskygga verksamhet hemlig, och snaran dras åt kring hjältinnekvartetten.

Men vad var det egentligen som hände 1991?

”Heder”, som bygger på en idé av Sofia Helin och är utvecklad av Helin tillsammans med Rapaport, Lundqvist och Dufvenius, beskrivs av Viaplay som ”'Män som hatar kvinnor' med en touch av 'Sex and the city'” – och den som får dåliga vibbar av den beskrivningen är något på spåren.

För det här är en serie som – trots fyra erfarna och vanligtvis mycket pålitliga skådespelerskor i huvudrollerna och en aktningsvärd ambition att belysa patriarkala strukturer och diverse typer av kvinnohat – knappt tar sig fram till tiominutersstrecket med hedern i behåll.

Och sedan blir det bara värre.

Scener staplas på varandra på ett sätt som är demokratiskt (alla huvudrollsinnehaverskor får lika mycket scentid) snarare än berättartekniskt elegant. Både dialog och rollfigurer dras med en attityd som känns forcerad och är svår att ta på allvar. Och medan viljan att ta upp allt från tämligen harmlös manspreading till våldtäkter och hedersförtryck må vara god, blir resultatet att berättelsen blir spretig och aldrig riktigt bottnar i något. Utöver att det finns en himla massa arslen där ute.

Jag skulle vilja tycka om ”Heder”. Inte minst för att det känns piggt att ett gäng rutinerade skådespelerskor går ihop och skriver roller de själva vill spela. Men det går bara inte.

”Heder” har premiär på Viaplay den 30 augusti.

Se det här också: En mer sevärd svensk thriller just nu (med en stark insats av Julia Dufvenius i en biroll), är ”Fartblinda”. Finns på C More och, från och med den 2 september, även på TV4 Play.



Visste du att... nästa svenska Viaplay-original blir Josephine Bornebusch dramakomedi ”Älska mig”? Med bland andra Sverrir Gudnason, Johan Ulveson, Ia Langhammer, Görel Crona och Bornebusch själv.



Just nu... är Alexandra Rapaport även aktuell med en fjärde säsong av ”Gåsmamman”, som dyker upp på C More under senhösten. Anja Lundqvist medverkar också.

