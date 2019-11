Felix Sandman + FÖLJ

Se trailern till Felix Sandmans nya Netflix-serie

avKarolina Fjellborg

19 november 2019 11:34

Foto: Netflix. Ida Elise Broch och Felix Sandman i ”Hjem til jul”.

TRAILER En av Netflix julnyheter är den romantiska norska dramakomedin ”Hjem til jul”. En serie med svenska Felix Sandman i en av rollerna.

Kolla in trailern här.

Efter ”Störst av allt” skådespelar Felix Sandman vidare i en ny Netflix-serie.

Juliga norska ”Hjem til jul”, eller ”Home for christmas” som den internationella titeln lyder, är en romantisk dramakomedi om Johanne. En sjusköterska i 30-årsåldern som fortfarande inte har kommit över det ex som dumpade henne för flera år sedan, men har tröttnat på omgivningens kommentarer och förväntningar, och därför helt enkelt under en familjemiddag drar till med en vit lögn om att hon har träffat en ny kärlek.

Problemet är bara att hennes familj nu förväntar sig att hon ska ta med honom hem till jul, så nu har Johanne 24 dagar på sig att hitta en partner.

Huvudrollen spelas av Ida Elise Broch, och Sandman spelar en av hennes dejter (om det är en lyckad eller misslyckad sådan återstår att se, men baserat på bilden ovan gissar jag på rätt lyckad).

Så här ser trailern ut:

”Hjem till jul” har premiär på Netflix den 5 december.

