Höstens höjdpunkter i SVT

Karolina Fjellborg väljer sina favoriter bland säsongens tv-program

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 20 augusti 2020 kl. 13.42

Uppdaterad: 20 augusti 2020 kl. 14.41

Foto: SVT. ”Vår tid är nu”, ”Mirakel” och ”Framtiden runt hörnet”.

En ny frågesport, svensk 80-talsnostalgi, dansbandshistoria och true crime. Humor och blodigt allvar.

Här är programmen jag ser mest fram emot i SVT:s hösttablå.

Foto: SVT. ”Muren”.

Muren



Kattis Ahlström leder den här nya frågesporten, där ”den bredaste allmänbildningen lönar sig”. Fem experter inom olika ämnesområden – bland andra Anna Kinberg Batra (makt och pengar), Edward af Sillén (underhållning) och Ebba Witt-Brattström (kultur) – utgör ”muren” som de tävlande måste ta sig igenom för att gå till final.

Premiär den 5 september.

Foto: SVT. ”Dips”.

Dips



Julen 2018 dök Marie Agerhälls och Jesper Rönndahls humorserie om Utrikesdepartementets allra hopplösaste typer upp som från ingenstans och blev mångas omedelbara favorit. Nu kommer säsong två, vars handling beskrivs så här: Vi tar vid där den förra säsongen slutade, det vill säga i Tadzjikistan, men stannar naturligtvis inte där – vi rör oss över totalt tre kontinenter och orsakar diplomatiska och personliga kriser med såväl USA och Chile som med DR Kongo och till och med Nordkorea.

Premiär den 13 november.

Foto: Martin Frick/SVT. ”Sommaren −85”.

Sommaren −85



En dramakomedi som utspelar sig sommaren 1985, då ”Boforsaffären just har briserat, Bruce Springsteen har gjort ett bejublat besök på Ullevi med sin 'Born in the USA'-turné och Michail Gorbatjov har valts till generalsekreterare för Sovjetunionens Kommunistiska parti”. Skådeplatsen är det lilla samhället Braxinge i Västra Götaland, där tre generationer kvinnor i en familj (Lotta Tejle, Emma Broomé och Elina Sätterman) alla drömmer om något nytt, annat och bättre.

Premiär den 14 september.

Foto: SVT. ”Streams”.

Streams



En ny humorserie, med karaktären Lilla Al-Fadji (Felipe Leiva Wenger) och Pontus Bjernekull Mörner, som utspelar sig i ”det urbana musiksveriges epicentrum”. Rapparen Lilla Al-Fadji tänker ta sig tillbaka in in i hiphopvärlden, den här gången som manager, och talangen han tar under sina vingar är Robin. En blond svensk kille som bor i ett radhus, går på gymnasiet och sjunger i ett pojkband, men drömmer om att bli rappare.

Premiär den 24 september.

Prio 1 – i förövarnas spår



En true crime-serie som kommer att vara jobbig, men viktig, att se. Om poliserna på Nationella Operativa Avdelningen i Stockholm, som jobbar med att spåra och utreda svenska medborgare som begår sexuella övergrepp på barn, både i Sverige och i utlandet, och sedan dessutom sprider dessa övergrepp på internet. Serien har spelats in under tre år och följer polisarbetet från inkommet tips till domstolens dom.

Premiär den 27 september.

Foto: SVT. ”Utredningen”.

Utredningen



Danske Tobias Lindholm har både skrivit och regisserat det här kriminaldramat om utredningen av det så kallade ubåtsfallet, det vill säga mordet på den svenska journalisten Kim Wall. I rollerna syns bland andra Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August och Rolf Lassgård.

Premiär den 28 september.

Foto: SVT. ”En våldsam kärlek”.

En våldsam kärlek



Var fjärde kvinna i Sverige utsätts någon gång för våld i en nära relation. Varför är det så få som anmäler sina män? Varför går man inte efter första slaget? Varför är skulden och skammen så stor? I den här dokumentärserien berättar drabbade kvinnor, genom skådespelare som återger deras ord, sina egna historier.

Premiär den 29 september.

Foto: SVT. ”Den svenska dansbandshistorien”.

Den svenska dansbandshistorien



Sex program om en ”lika älskad som föraktad musikstil”, där stjärnor som Christer Sjögren, Bert Karlsson, Charlotte Perrelli och Stefan Borsch drar historier om både då och nu. Frågorna vi ska få svar på är bland annat: Varför skrivs dansbandsnamn så ofta med Z? Vad är historien bakom dansbandens galna glitterkostymer? Och varför förbjöds plötsligt jeans i folkparkerna?

Premiär den 14 oktober.

Foto: SVT. ”Framtiden runt hörnet”.

Framtiden runt hörnet



Emma Frans och David Sundin har i uppdrag att ta reda på hur ”vår överblickbara vardagsframtid kommer att se ut” i den här programserien i sex delar. Varje avsnitt har ett tema, och ämnena det ska forskas i är underhållning, kropp och åldrande, hus och hem, relationer, hjärna och optimering samt transporter.

Premiär den 20 oktober.

Foto: CAROLINA ROMARE/SVT. ”Jakten på en mördare”.

Jakten på en mördare



Mikael Marcimain har regisserat den här serien om mordet på tioåriga Helén Nilsson i skånska Hörby 1989. Serien är baserad på Tobias Barkmans reportagebok, utspelar sig under 15 år, och handlar om ”några få polisers outtröttliga arbete för att ge en mördad flicka rättvisa”, men också om ”en bygd, om klassklyftor och socialt utanförskap, om bottenlös känslomässig nöd och ett gränslöst kvinnohat”. Trailern ser fantastisk ut och rollerna görs av bland andra Anders Beckman, Lotten Roos, Håkan Bengtsson och Rasmus Troedsson.

Premiär den 15 november.



Foto: SVT. ”Mirakel”.

Julkalendern: Mirakel



Alltid kul med julkalender! Årets heter ”Mirakel”, och är skriven av Peter Arrhenius och regisserad av Calle Åstrand. Det blir ett tidsreseäventyr om två flickor från olika världar – nutidstjejen Mira och Rakel från 1920 – som råkar byta kropp med varandra och nu tvingas hantera helt nya liv. Med Sarah Rhodin, Bibi Lenhoff, Johan Glans, Annika Andersson och Babben Larsson, bland andra.

Premiär den 1 december.

Foto: Robert Eldrim/SVT. ”Standup sketch show”.

Standup sketch show



En kombination av två olika komediformer, där komiker som Jesper Rönndahl, Johanna Nordström och Robin Paulsson låter sina ståupprutiner övergå i sketcher.

Premiär den 12 december.



Foto: SVT. ”Vår tid är nu”.

Vår tid är nu – 1951



Till jul kommer den sista säsongen – ”specialsäsongen” – av folkfavoriten ”Vår tid är nu”. De fyra avsnitten utspelar sig sommaren 1951, alltså mellan den första och den andra säsongen, och berättar historien om hur Nina (Hedda Stiernstedt) och Calle (Charlie Gustafsson) åter blev ett par. Ulf Kvensler har skrivit manus och Måns Herngren har regisserat.

Premiär den 25 december.

