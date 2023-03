30 tv-serier att streama i vår

Nytt och kul på streamingtjänsterna i mars, april och maj

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Watergate-drama, matriarkat-science fiction och true crime om yxmord och en dansk sjuksköterska.

Ett trafikbråk som spårar ur, erotiken ”Farlig förbindelse” i modern tappning och prequels till både ”Grease” och ”Familjen Bridgerton”.

Plus tre storfavoriter som tar avsked.

Här är 30 tv-serier att sluka i vår.

helskärm ”Rain dogs”.

Rain dogs



Ett hyllat möte mellan socialrealism och svart komedi av Cash Carraway, som skildrar ett fattig-England hon själv har erfarenheter av. Daisy May Cooper spelar en ensamstående mamma från arbetarklassen, som jobbar på en sexklubb för att kunna försörja sig själv och sin dotter, och har ett dysfunktionellt vänskapsförhållande med en homosexuell man (Jack Farthing) som är ekonomiskt priviligierad men har diverse andra problem.

HBO Max, 7 mars

helskärm ”The confessions of Frannie Langton”.

The confessions of Frannie Langton



Ett kostymdrama, ett mordmysterium och en lesbisk romans. Om en före detta slav från Jamaica (Karla-Simone Spence) som blir tjänare hos en berömd vetenskapsman i London och blir huvudmisstänkt när både han och hans fru hittas mördade.

C More/Britbox, 8 mars

helskärm ”Drömmarnas hus”.

Drömmarnas hus



En ny tysk serie från produktionsbolaget bakom ”Babylon Berlin”. Den här utspelar sig i 20-talets Berlin och kretsar kring livet på och omkring ett nyöppnat varuhus. I centrum står en ung judisk kvinna som får jobb på varuhuset och blir förälskad i ägarens son.

SVT Play, 9 mars

helskärm ”Detektiven från Beledweyne”.

Detektiven från Beledweyne



En ny svensk kriminalserie av Aron Levander (”Det som göms i snö”). Malin Levanon spelar en slarvig och rätt osympatisk före detta åklagare, som nu jobbar på ett flyktingförvar men ser sin chans att komma på rätt karriärspår med hjälp av en somalisk asylsökande (Nasir Dhagole) som visar sig vara ett utredningsgeni. Sex avsnitt, tre kriminalfall.

SVT Play, 10 mars

helskärm ”Ted Lasso”.

Ted Lasso



Jason Sudeikis är tillbaka som den optimistiska amerikanska tränaren Ted Lasso, i nya avsnitt av Apples populära och mångfaldigt prisbelönade sportkomedi om den engelska fotbollsvärlden. Den här tredje säsongen lär vara seriens sista.

Apple TV+, 15 mars

helskärm ”Agent Elvis”.

Agent Elvis



Matthew McConaughey gör rösten till Elvis Presley i den här vuxenanimationen om hur rockkungen rekryteras som spion av regeringen, för att slåss mot onda krafter.

Netflix, 17 mars

helskärm ”Swarm”.

Swarm



En skräckthriller av Donald Glover och Janine Nabers. Dominique Fishback spelar en ung kvinna som är besatt av en Beyoncé-liknande popstjärna (vars beundrarskara är känd som ”svärmen”) och ger sig ut på en ”oväntad resa” tvärsöver USA.

Prime Video, 17 mars

helskärm ”Extrapolations”.

Extrapolations



En antologiserie med en samling sammanlänkande historier om en framtid där klimatförändringarna har förändrat och påverkat mycket. Mottagandet har hittills varit ganska ljummet, men rollistan är otrolig, med namn som Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Matthew Rhys, David Schwimmer, Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire, Edward Norton och Keri Russell.

Apple TV+, 17 mars

helskärm ”Yellowjackets”.

Yellowjackets



Den första säsongen av den här serien med bland andra Melanie Lynskey, Christina Ricci och Juliette Lewis blev en hit för Showtime runt årsskiftet 2021-2022, och nu kommer fortsättningen. ”Yellowjackets” är en blandning av överlevnadsdrama, psykologisk thriller och mysterium, om vad som hände på 90-talet med ett gäng fotbollstjejer efter att de kraschlandat i vildmarken, och hur det förflutna kommer ikapp dem i vuxen ålder, ett par decennier senare.

SkyShowtime, 25 mars

helskärm ”Succession”.

Succession



Jesse Armstrongs mästerverk om maktkampen i den obscent rika mediafamiljen Roy, som bland annat har vunnit 13 Emmys, avslutas med en fjärde säsong. Räkna med en skandinavisk touch då Alexander Skarsgårds rollfigur Lukas Matsson är en viktig spelare och delar av handlingen lär utspela sig i Norge.

HBO Max, 27 mars

helskärm ”The power”.

The power



Naomi Aldermans ”Makten” från 2016 ligger till grund för Amazons feministiska sci-fi med Toni Collette. Om hur tonårstjejer över hela jorden plötsligt upptäcker att de besitter en dödlig elektrisk kraft, vilket ger kvinnor ett fysiskt övertag över män, och ställer världens könsmaktsordning på ända.

Prime Video, 31 mars

”Rabbit hole”.

Rabbit hole



En spionthriller med Kiefer Sutherland, om manipulation, desinformation och om att ifrågasätta sin egen verklighet. Sutherland spelar företagsspionen och mästerbedragaren John Weir, som blir oskyldigt anklagad för mord av ”mäktiga krafter som har möjlighet att påverka och kontrollera hela befolkningar”.

SkyShowtime, 31 mars

helskärm ”The good mothers”.

The good mothers



Ett italienskspråkigt, verklighetsbaserat kriminaldrama om hur tre kvinnor som föddes in i den kalabriska maffian jobbade tillsammans med en kvinnlig åklagare för att riva ner imperiet från insidan.

Disney+, 5 april

helskärm ”Leva life”.

Leva life



Skådespelerskan Susanne Thorson har regisserat och även varit med och skapat det här unga dramat om hur ett kompisgäng bestående av tre tjejer hanterar beskedet om att en av dem kanske ska dö snart. Hanna Ardéhn gör huvudrollen som 24-åriga Nora, som precis har fått ett nytt jobb på en tidning när hon får veta att hon har en cancertumör i magen.

Viaplay, 5 april

helskärm ”Beef”.

Beef



En dramakomedi med Steven Yeun och Ali Wong som två personer som drabbar samman i ett allvarligt fall av trafikraseri. En incident som snart tappar proportionerna och hotar att förstöra bådas liv.

Netflix, 6 april

helskärm ”Tiny beautiful things”.

Tiny beautiful things



Cheryl Strayeds bok med samma namn ligger till grund för den här serien om hur en skribent som befinner sig i en turbulent period i livet (Kathryn Hahn) tar på sig uppdraget att börja ge läsarråd som kolumnisten ”Dear Sugar”, och i och med det även lyckas hjälpa sig själv. Bland producenterna finns Reese Witherspoon och Laura Dern.

Disney+, 7 april

helskärm ”Grease: rise of the Pink Ladies”.

Grease: rise of the Pink Ladies



En musikal-prequel som utspelar sig 1954, fyra år före händelserna i ”Grease”. Serien kretsar kring hur fyra uttråkade och missanpassade elever slår sig ihop och grundar Rydell Highs första gäng Pink Ladies, vilket leder till moralpanik och förändrar skolan för alltid.

SkyShowtime, 7 april

helskärm ”The last thing he told me”.

The last thing he told me



Miniserie baserad på Laura Daves bästsäljande mysterium ”Det sista han sa”. Jennifer Garner spelar en kvinna som måste försöka bygga en relation med sin tonåriga styvdotter efter sin makes mystiska försvinnande.

Apple TV+, 14 april

helskärm ”Exit”.

Exit



Simon J Berger, Pål Sverre Hagen, Tobias Santelmann och Jon Øigarden är tillbaka som sviniga finansmän i en tredje, och sista, säsong av NRK:s vrålsuccé ”Exit”.

SVT Play, 21 april

helskärm ”Love & death”.

Love & death



HBO:s true crime-drama ”Love and death” är skrivet av veteranen David E Kelley och berättar historien om hemmafrun Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), som 1980 anklagades för att ha yxmördat sin vän Betty Gore (Lily Rabe) efter en otrohetsaffär. (”Candy”, som finns på Disney+, berättar samma historia, fast med Jessica Biel och Melanie Lynskey i rollerna.)

HBO Max, 27 april

helskärm ”Sjuksköterskan”.

Sjuksköterskan



Netflix nya danska serie är baserad på journalisten Kristian Corfixens bok ”Sjuksköterskan: fallet som skakade hela Skandinavien” och berättar den sanna historien om sjuksköterskan Christina Aistrup Hansen, som för några år sedan dömdes för fyra mordförsök.

Netflix, 27 april

helskärm ”The afterparty”.

The afterparty



Den första säsongen av Christopher Millers komiska, genreblandande mordmysterium kom 2022 och handlade om ond, bråd död på en high school-återförening. Nu kommer en andra säsong, om ett bröllop där brudgummen mördas. Tiffany Haddish, Sam Richardson och Zoë Chao, som alla var med sist, får nu sällskap av bland andra Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser och Ken Jeong.

Apple TV+, 28 april

helskärm ”Citadel”.

Citadel



Ett svindyrt Amazon-projekt, som blandar sci-fi, spioneri och action, produceras av bröderna Russo, och är tänkt att bli en sorts global franchise, där den här amerikanska moderserien kompletteras med ”lokala satellitserier”, alltså spinoffer, på olika språk (ett par är redan på gång, i Indien och Italien, och projekt i Spanien och Mexiko lär följa). Här är det Richard Madden och Priyanka Chopra som spelar huvudrollerna som två agenter som har fått sina minnen raderade av ett ondskefullt syndikat och levt gömda i många år, men nu måste ge sig ut för att stoppa de mörka krafterna.

Prime Video, 28 april

helskärm ”Queen Charlotte: a Bridgerton story”.

Queen Charlotte: a Bridgerton story



En miniserie i sex delar och en prequel till ”Familjen Bridgerton”, som berättar om drottning Charlottes väg till makt och framgång och om hur hennes äktenskap med kung George gav upphov till ett samhällskifte och aristokratin som den ser ut i originalserien. India Amarteifio spelar den unga versionen av Charlotte, och Golda Rosheuvel repriserar sin roll som den äldre varianten.

Netflix, 4 maj

helskärm ”Silo”.

Silo



Svenska Rebecca Ferguson spelar huvudrollen som ingenjören Juliette i den här sci-fi-serien av Graham Yost, baserad på Hugh Howeys böcker. I en dystopisk, förgiftad framtid lever människor i en enorm underjordisk silo. Men när och varför byggdes den egentligen? Juliette börjar söka svar, vilket leder henne in i ett djupt och farligt mysterium. På rollistan finns även Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo, Common och Harriet Walter.

Apple TV+, 5 maj

”American born Chinese”.

American born Chinese



Michelle Yeoh och Ke Huy Quan, som nyligen vann varsin Oscar för sina prestationer i ”Everything everywhere all at once” är båda med i den här actionkomedin baserad på Gene Luen Yangs serieroman. I centrum står tonåringen Jin Wang (Ben Wang), som dras in i en kamp mellan den kinesiska mytologins gudar när han träffar en utbytesstudent på sin skola.

Disney+, 24 maj

helskärm ”Fatal attraction”.

Fatal attraction



En nytolkning av den erotiska thriller-klassikern ”Farlig förbindelse” från 1987 med Glenn Close och Michael Douglas. Här är det Lizzy Caplan som är Alex Forrest och Joshua Jackson som spelar hennes gifte älskare Dan Gallagher.

SkyShowtime, okänt datum

helskärm ”Thunder in my heart”.

Thunder in my heart



En andra säsong av Viaplays starka serie om det stökiga livet på tröskeln till den riktiga vuxenvärlden, av och med Amy Deasismont. Den här gången är Christina Schollin med som en dam som Sigrid (Deasismont) blir inneboende hos.

Viaplay, okänt datum

helskärm ”White House Plumbers”.

White House Plumbers



En miniserie från HBO, som berättar historien om hur president Richard Nixons politiska sabotörer E Howard Hunt och G Gordon Liddy – ”hjärnorna” bakom Watergate-skandalen – av misstag råkade välta presidentskapet de skulle skydda. En tung rollista, med Woody Harrelson, Justin Theroux, Domnhall Gleeson, Lena Headey och Kiernan Shipka.

HBO Max, okänt datum

helskärm ”Dreamland”.

Dreamland



En brittisk dramakomedi med bland andra Lily Allen och Freema Agyeman, baserad på en historia av Sharon Horgan, som även är producent. Handlingen är förlagd till en liten kuststad, och kretsar kring de något dysfunktionella relationerna i en familj med fyra systrar.

SkyShowtime, okänt datum