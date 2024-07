Apple TV+ är inte nya HBO – än

Men de jobbar på det

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA Medan Max, som precis svalde tv-världens mest tillbedda varumärke, försöker jaga de tre jättarna Netflix, Disney+ och Prime Video, positionerar sig Apple TV+ allt mer som en möjlig framtida arvtagare till HBO.

Tv-världens främsta premiumvarumärke finns visserligen kvar, men är inte längre riktigt vad det brukade vara.

Sedan streamingtjänsten HBO Max slogs ihop med Discovery+ och helt osentimentalt strök sina tre inledande versaler, för att signalera en ny bredd och ett innehåll som vänder sig till alla åldrar och smaker, är HBO bara en underkategori i ett hav av innehåll utan någon specifik karaktär.

Men det är inte bara det som håller på att försvaga, eller i alla fall förändra, varumärket.

Det går också att notera ett skifte i vilken typ av serier det satsas på.

expand-left helskärm ”The Penguin” med Colin Farrell.



Visst har de fortfarande ”The White Lotus”, ”Euphoria” och ”The last of us”. Men när årets Emmynomineringar offentliggjordes låg HBO sämre till än vanligt, omkörda av både Netflix och, vilket aldrig tidigare har hänt, FX.

Och de nya serier som är på gång – som ”The Batman”-spinoffen ”The Penguin”, den nya ”Game of thrones”-spinoffen ”A knight of the seven kingdoms: The hedge knight”, DC Comics-serien ”Lanterns”, den omskrivna Harry Potter-satsningen, samt en prequel till ”Dune” och en till ”It”-filmerna med Bill Skarsgård – tyder på att man numera främst tänker i termer av säkra kort och franchise-byggande.

expand-left helskärm ”Succession”

Nästa verkligt originella mästerstycke i ”Succession”-klass kan med andra ord dröja, och känslan är att ägarbolaget Warner Bros Discovery och dess vd David Zaslav inte bryr sig så mycket om att HBO ska vara HBO längre. Utan framför allt vill att Max, med HBO som dragplåster, ska bli om inte Netflix (som ju spelar i en egen liga), så i alla fall Disney+ eller Prime Video.

Deras slogan är ”The one to watch”. Men kanske är den streamingtjänst vi verkligen borde hålla ögonen på snarare Apple TV+, som medan alla andra springer åt samma håll kör sitt helt egna race.

expand-left helskärm ”Presumed innocent” med Jake Gyllenhaal



Metodiskt bygger de upp ett allt mer imponerande bibliotek av engagerande originalproduktioner. Med stora namn, stora budgetar och inte minst ett minimalt mått av den kreativa återvinning som råder hos andra.

Eftersom de har råd att bry sig om annat än antal abonnenter.

Inför årets Emmygala har Apple TV+ nu slagit personligt rekord med sina sammanlagt 72 nomineringar. Och samtidigt är vi mitt i en sommar där tjänsten levererar i princip bättre än alla andra. Med den snygga juridiska thrillern ”Presumed innocent” med Jake Gyllenhaal, mysiga ”Land of women” med Eva Longoria, sci-fi-mysteriet ”Sunny” med Rashida Jones, den läckra noirthrillern ”Lady in the lake” med Natalie Portman och den roliga familjefantasyn ”Time bandits” med Lisa Kudrow.

Snart kommer den andra säsongen av pangserien ”Pachinko” och flerfaldigt Oscarsbelönade Alfonso Cuaróns ”Disclaimer” med Cate Blanchett, och längre fram väntar Alexander Skarsgårds nya projekt ”Murderbot”.

expand-left helskärm ”Lady in the lake”



Att utnämna Apple TV+ till nya HBO är att ta i.

De är inte där än, och den sista finishen, det där lilla extra, saknas ofta i deras serier.

Men de är en bra bit på väg.

FJELLBORGS FAVORITER



check The decameron

En rolig nyhet på Netflix. En svart historisk komedi, som är inspirerad av Giovanni Boccaccios novellsamling ”Decamerone” från 1353 och handlar om hur en grupp italienska aristokrater och deras tjänare isolerar sig i ett stort residens utanför Florens när digerdöden härjar som värst.



check The Bear

Den tredje säsongen av Christopher Storers ångestridna, tokhyllade serie om matlagning och trasiga familjerelationer i Chicago är, tycker jag, inte lika bra som de två föregående. Men ”The Bear” är fortfarande en speciell typ av upplevelse, och när den är som bäst är den makalös. På Disney+.



check The serial killer’s wife

Testa den här miniserien på TV4 Play om du är upplagd för ett stycke småsexig, skruvad och snaskig brittisk spänning för slöa sommarhjärnor. Om en mordanklagad, slemmig läkare (Jack Farthing) och hans golddigger-hustru (Annabel Scholey). Inte direkt bra, men rätt kul.