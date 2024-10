Peakade tv för exakt 20 år sedan?

Det är svårt att hitta en bättre årgång än 2004

Man vill gärna tro att tv-seriernas bästa tid är nu.

Men låt mig påminna om 2004.

De flesta är överens om att det var premiären av ”Sopranos” 1999 som markerade starten för det som brukar kallas tv:s nya guldålder.

Och även om alla inte kan komma överens om exakt när den slutade – vissa anser att det var redan i mitten av 2010-talet, när ”Breaking bad” och ”Mad men” gick i graven, andra att det var först i början av 2020-talet, när den tsunami av innehåll som kom att benämnas som ”peak tv” hade nått sin kulmen och streamingboomens guldrusch tog slut – kan de flesta ändå enas om att den är över. Och om att vi nu befinner oss i en tid av mittemellan-tv, där oroliga tider främjar produktion av, och trösttittande på, rätt mediokra serier.

Visst görs det fortfarande mycket bra. Men hur många av alla de nya serier som har haft premiär i år kommer vi kollektivt att se tillbaka på om 15, 20, 30 år och minnas som essentiella?

Det skulle väl möjligtvis kunna vara ”Shogun” och ”Baby reindeer”, som ändå båda har gjort någon form av avtryck. Men det är ett stort kanske.

Och medan man förstås ska vara medveten om att förutsättningarna för att göra nyskapande innehåll som alla tittar på och pratar om har förändrats radikalt, av flera olika anledningar, är det onekligen en rätt svag årgång om man jämför med alla de klassiker som firar jubileum under just 2024.

expand-left helskärm James Gandolfini som Tony Soprano.



”Seinfeld” och ”Simpsons” – varav den förra står sig som en av tidernas absolut bästa sitcoms och den senare fortfarande rullar (!) – fyller 35 år.

Bland 30-åringarna finns tv-historiens mest prisade sjukhusserie ”Cityakuten”, det kortlivade men inflytelserika tonårsdramat ”Mitt så kallade liv” och såklart ”Vänner”, som fortfarande är dynamit i kampen om streamingpubliken.

Och för 25 år sedan föddes alltså ”Sopranos”. Men också den politiska pangserien ”Vita huset”, komediklassikern ”Curb your enthusiasm”, gay-pionjären ”Queer as folk”, kultiga ”Nollor och nördar” och animerade ”Family guy” och ”Futurama”.

expand-left helskärm Matthew Fox som Jack, Evangeline Lilly som Kate, Josh Holloway som Sawyer och Dominic Monaghan som Charlie i ”Lost”.



Ändå vill jag helt objektivt påstå att inget tv-år varken förr eller senare har klått 2004, då en nästan löjlig mängd på olika sätt banbrytande och betydande serier antingen gjorde entré eller sorti eller var som bäst.

För 20 år sedan slog nämligen inte bara ”Lost” ner som en bomb. Då kom även ”Desperate housewives” och “House”, som båda excellerade och blev stilbildande i sina respektive genrer.

expand-left helskärm Kristen Bell i ”Veronica Mars”

Då kom också ”Veronica Mars”, vars då unga stjärna Kristen Bell just nu gör succé hos nya generationer i Netflix romcom ”Nobody wants this”, i vilken hon spelar mot Adam Brody – som 2004 var het i den andra stora tonårsserien ”OC”.

Sitcomgiganterna ”Vänner” och ”Frasier” hade sina finaler. Och i HBO var det rent ofattbart bra, med premiär för både ”Deadwood” och ”Entourage” medan ”Sopranos”, ”The wire” och ”Six feet under” fortfarande pågick och ”Sex and the city” gjorde sin sista runda.

expand-left helskärm ”OC”



Och förresten var 2004 även året då Donald Trump blev tv-stjärna i ”The apprentice”.

Ett faktum som många i och för sig nog skulle kategorisera som olyckligt.

Men definitivt inte som obetydligt.

