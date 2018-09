Netflix-serien ”Mörk turism” upprör Japan – med katastrofspex

Foto: NETFLIX Känsligt område. David Farrier besöker Fukushima i Netflix-serien ”Mörk turism”.

TV 14 september 2018 06:15

Japanska myndigheter vill dra Netflix inför rätta.

Att katastrofplatsen Fukushima blivit ett turistmål i dokumentärserien ”Mörk turism” är nämligen känsligt.

2011 dog 18 500 människor när en tsunami svepte in över Japan. Jordbävningen utlöste även tre härdsmältor vid kärnkraftverket i Fukushima och tiotusentals tvingades lämna sina hem. Numera är Fukushima en spökstad – och ett turistmål. Åtminstone för den ”mörka turismen”, ett begrepp som myntades i boken ”Dark tourism: The attraction of death and disaster” (2000) av John Lennon och Malcolm Foley.

Jag måste erkänna att jag kastade mig över ”Mörk turism” när serien hade premiär på Netflix mitt i extremsommaren. I åtta avsnitt besöker den nyzeeländske journalisten David Farrier ett gäng udda, inte sällan kontroversiella, turistmål. För jo, det finns faktiskt turister som väljer en guidad tur med den tidigare yrkesmördaren Popeye genom knarkbaronen Pablo ­Escobars Colombia framför charter, sol och bad. Att folk ekonomiskt göder denne tjomme, som bland annat tycks likgiltig inför att ha mördat sin flickvän, är naturligtvis fullkomligt vidrigt.

Även Farrier brottas med samvetskval, som dock inte förefaller djupare än att han i nästa avsnitt reser till Japan, Fukushima och den ökända ”självmordsskogen” Aokigahara. En ”Jackass”-grabbig instinkt att hela tiden testa sina gränser ligger som en kladdig filt över ”Mörk turism”. Tillsammans med en busslast turister och en guide reser Farrier in i det Fukushima-område som sanerats, men känner samtidigt behovet att smyga in i förbjudna, mer farliga delar. Turisterna jagar upp sig när de radioaktiva mätarna slår i taket.

För två år sedan fick jag ett stipendium för att resa till Pripyat i Ukraina där kärnkraftsverket Tjernobyl havererade för 30 år sedan. Trots att jag delvis åkte i min roll som journalist, intresserad av samtidshistoria, kändes katastrofturistandet långt ifrån okomplicerat. Särskilt när gruppen poserade för en uppsluppen bild framför reaktorn.

Naturligtvis står nivån av moralisk smutsighet i linje med hur lång tid som gått sedan katastrofen, men gränsen för när smärtan blivit historia är svårare att identifiera. Ingen skulle väl betrakta Pompeji, en stad som begravdes i Vesuvius vulkan­utbrott, som något annat än ett helt vanligt turistmål. Andra världskrigets minnen accepteras så länge historien berättas ansvarsfullt och intäkterna från turismen, som i Hitlers Örnnäste i Berchtesgaden, går till bekämpning av nazismen.

Det är när ”Mörk turism” lämnar det spexigt makabra för ögonblick av nyfiken journalistik som serien har sina höjdpunkter. Som en budget-kopia av dokumentärfilmaren Louis Theroux (som Charles Mansons bästis kallar honom) besöker Farrier bland annat Myanmars diktatoriskt monumentala, svindyra men folktomma huvudstad Naypyidaw och rasistiska suidlanders som rustar för krig i Sydafrika.

Vi får fascinerande inblickar i stängda världar, som visserligen hade mått bra av att sättas i ett förklarande sammanhang. Världen är trots allt mer än ett kittlande nöjesfält för rika, uttråkade spänningssökare.

LÄS OCKSÅ Robin Williams ville nog inte släppa in oss längre än så

Veckans...

… dokumentärfilm. F1-legendaren Ronnie Peterson blev bara 34 år gammal. Hyllade ”Super­swede” (SVT play) skildrar hans korta liv och en racingvärld som under ett decennium drev ett tiotal förare i döden.

… kakmonster. Mysigaste tv-tävlingen ”The great british bake off” är tillbaka, återigen på brittiska Channel 4 efter den dramatiska flytten från BBC förra året, när tre av fyra programledare och domare hoppade av. Mysiga deltagare, roliga kakor och sympatiska programledare – det här är fortfarande världens trevligaste tv.

… gala. Natten mellan måndag och tisdag sänder TV4 play årets Emmygala. Flest nomineringar har som vanligt ”Game of thrones” (22), men drakar och vita vandrare brukar sällan få priser i de tyngre kategorierna. Jag håller en tumme för att ”The Americans” får sin rättmätiga belöning efter den sista, briljanta säsongen.

… fredagsunderhållning. Två kändislag och frågor om populärkultur är receptet för SVT:s nya storsatsning ”Alla för en”, premiär i kväll. Katrin ”Häxan Surtant” Sundberg axlar manteln som det svenska svaret på komikern Jane Lynch (känd från ”Glee”) som leder det amerikanska originalet ”Hollywood game night”. Till sin hjälp har hon ”Ack Värmland”-bekante Björn A Ling. Tramsigt, men med hjärta och charm.

… advokatdrama. Brittiska ”The split” (SVT) skildrar skilsmässoadvokater med trassligt privatliv, främst Hannah Stern (Nicola Walker) som lämnat familjefirman till sin mammas stora förtret. Smart och roligt relationsdrama med gott om spetsiga repliker och den typ av dysfunktionell familj som faktiskt är underhållande.

LÄS OCKSÅ Poddattack mot rättsrötan i USA

LÄS OCKSÅ Galghumor är bra medicin mot valdepression

LÄS OCKSÅ Musiken kastar oss rakt in i ”Sharp objects” självskademörker

Här är de dyraste Netflix-serierna 00:45

14 september 2018 06:15