VECKANS STREAMINGTIPS Ciáran Hinds, Aidan Gillen och andra irländare bjuder på klassiskt gangsterdrama i välspelade ”Kin”. Will Ferrell råkar ut för Paul Rudds bisarra psykiater i Apples tragikomiska ”The shrink next door”. Och familjehemligheterna avlöser varandra i SVT:s brittiska thriller ”Farliga familjeband”.

Kin



Viaplays Dublin-baserade gangsterdrama återuppfinner knappast maffiahjulet – men är väl värt att se för den utomordentliga, huvudsakligen irländska ensemblen. Det handlar om den kriminella familjen Kinsella, som lever gott på sin knarkförsäljning, men börjar känna sig trängda av en lokal kartelledare och efter en ogenomtänkt manöver, med påföljande hämndaktion, snart befinner sig i ett regelrätt krig mot ett betydligt mäktigare gäng. Om blodsband, lojalitet, våld och hämnd, med toppenspel av Aidan Gillen, Ciáran Hinds, Charlie Cox, Maria Doyle Kennedy, Clare Dunne och Emmett J Scanlan.

Viaplay

The shrink next door



Jag är kanske lite besviken på, men också fascinerad av, Apples ”The shrink next door”. Ett stycke mörk och bisarr true crime-tragikomik baserad på en podd om psykiatern Isaac Herschkopf, som utnyttjade sina patienter för personlig vinning. Här spelas han av Paul Rudd, medan Will Ferrell gör rollen som den stackars jagsvaga Marty Markowitz, vars hela liv i princip blir kapat av Herschkopf under flera decennier. En svår, men fängslande märklig historia, med Rudd och Ferrell en bit utanför sina komfortzoner och en perfekt insats av Kathryn Hahn som Martys högljudda och stöddiga, New York-typiska syster.

Apple TV+. Premiär den 12 november

Farliga familjeband



Den som vill sätta tänderna i en rejäl portion familjehemligheter kollar in den här brittiska thrillern i fyra delar (vars originaltitel ”Flesh and blood” kanske låter lite piggare än SVT:s försvenskning ”Farliga familjeband”, som ju för tankarna till erotiska thrillers från förr). En nybliven änka (Francesca Annis) träffar en lite väl betagen karl (Stephen Rea). Hennes tre vuxna barn, som alla har sina egna relationsskelett i garderoben, anar oråd. Och det gör också familjens nyfikna granne (Imelda Staunton). En smaskig kompott på ingredienser som vänsterprassel, sex mot betalning, avundsjuka, misstankar – och en död kropp.

SVT Play. Premiär den 15 november

