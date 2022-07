”House of the dragon”: Här är den officiella trailern

”Game of thrones” prequel har snart premiär

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Drake i trailern.

Sugen på drakar, svärd och pelargångssnack?

I augusti har ”House of the dragon” premiär – nu släpper HBO den officiella trailern till ”Game of thrones” efterlängtade prequel.

”House of the dragon” skildrar det inbördeskrig som rasade i Westeros, 200 år innan händelserna i ” Game of thrones ”. Den bygger på George RR Martins bok ”Eld & blod”.

I de största rollerna ser vi Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel och Rhys Ifans.

Showrunner och manusförfattare är Ryan Condal, medan Miguel Sapochnik är co-showrunner och regissör.

Trailern släpps inför Comic con i San Diego som drar igång i helgen.

Den 22 augusti har ”House of the dragon” premiär. Läs mer om serien här.

helskärm Tronsalen.

helskärm Drakattack.

helskärm Matt Smith som Daemon Targaryen.