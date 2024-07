Det är Netflix värld nu – och alla andra kan bara försöka överleva i den

Tanken på att peta ner jätten från streamingtronen tycks vara övergiven

Publicerad 2024-04-05

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA ”Sex and the city” till Netflix lät som ett aprilskämt.

Det var det inte. Det var bara ännu ett tecken på att streamingkriget är över, och att det var Netflix som vann.

Hade det varit för något år sedan hade man kunnat anta att det var ett aprilskämt.

”Sex and the city” på Netflix?

Skulle en av HBO:s mesta klassiker plötsligt kunna ses hos den största konkurrenten?

Knappast.

Men nu är läget ett annat. Redan förra året började HBO-serier som ”Band of brothers”, ”True blood” och ”Six feet under” dyka upp på Netflix. Och i måndags landade alltså Darren Stars dramakomedi om shopping, sexskapader och vinluncher i New York hos streamingjätten.

Där lär den gå varm och nå ut till en ny publik. Och det har redan börjat spekuleras i hur serien – med sitt rökande och gökande, sin bekymmersfria konsumtion och sin snövita ensemble – kommer att tas emot av lättkränkta generation Z.

expand-left helskärm Sarah Jessica Parker i ”Sex and the city”.

expand-left helskärm Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker.



Men mer intressant är det kanske att fråga sig om det över huvud taget går att tala om ett streamingkrig längre. Eller om det i praktiken redan är klart att det är Netflix värld, som alla andra nu bara kan försöka (över)leva i.

För medan rättigheterna till ”originalserier” – ett ord som börjar förlora sin betydelse – visserligen säljs lite hit och dit nu för tiden, är det en sak som fortfarande verkar vara säker:

Netflix egna serier och filmer stannar hos Netflix, medan deras bibliotek av andra aktörers före detta exklusiva innehåll växer sig allt större.

expand-left helskärm Kevin Costner i ”Yellowstone”.



Tydligast är skiftet i tänk hos Warner Bros Discoverys tjänst Max (som här heter HBO Max ett litet tag till). Bossen David Zaslav har inte bara klippt bort HBO:s namn och sålt ut flera av det banbrytande tv-bolagets klassiker, utan även skickat vidare diverse DC Comics-filmer till Netflix.

Men även andra har börjat frångå tanken på att låsa in sitt eget material, och att säga att Netflix passade på att gama på Viaplays kadaver är ingen överdrift. De tog inte bara över ”Ronja Rövardotter"-projektet, utan har också lagt vantarna på svenska pärlor som ”Älska mig” och ”Thunder in my heart", och norska ”Pörni”.

Och svenskar som vill se Taylor Sheridans ”Yellowstone” behöver inte längre lösa biljett hos Skyshowtime, eftersom ett par säsonger av Paramount Networks flaggskepsserie numera även finns på… Ja, gissa.

expand-left helskärm ”Lost”.



Till och med Disneys Bob Iger – som 2022 liknade bolagets tidiga licensiering till Netflix vid ”att sälja kärnvapenteknik till ett u-land, som nu använder den mot oss” – tycks ha börjat tänja på sina egna principer.

14 serier från Disney-ägda bolag som ABC och FX ska hyras ut till amerikanska Netflix 2024–2025. Till exempel ”Lost”.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Netflix 1 / 2 Foto: Richard Drew / AP



Så, är detta konstigt?

Kanske inte. Streamingbolagen behöver kunna visa vinst, och så här kan de tjäna pengar på titlar som mest samlar damm.

Men är det smart i det långa loppet?

Återigen kanske inte. För medan Netflix blir allt mer dominerande och tilltalande, förlorar de andra tjänsterna i exklusivitet.

Dessutom ter det sig som ett tecken på nederlag: Om du inte kan slå dem – sälj till dem.

Någon sorts kapitulation måste det i alla fall vara vi ser.

expand-left helskärm Colin Farrell som privatdetektiv i "Sugar".

FJELLBORGS FAVORITER



check Ripley

Elegant, pyrande och ominös noir på Netflix. Andrew Scott är en perfekt Tom Ripley i Steve Zaillians svartvita och allmänt vrålsnygga psykologiska thriller baserad på Patricia Highsmiths ”En man med många talanger”.

check Sugar

Pass på för den kanske galnaste twisten sedan ”Sjätte sinnet”. Colin Farrell spelar privatdeckaren John Sugar, som nystar i ett Hollywood-försvinnande i en serie som rör sig på klassisk kriminalmark – tills den plötsligt helt byter spår. På Apple TV+.



check Mr Bates vs the Post Office

En brittisk blodtryckshöjare i fyra delar på Britbox/TV4 Play. Med Toby Jones som ett av de mer stridbara offren i den stora postskandal som har kallats för ett av de största justitiemorden i brittisk rättshistoria. Mycket intressantare än vad man skulle kunna tro.

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu