Adam Pålsson spelar Wallander i ny Netflix-serie

avKarolina Fjellborg

11 september 2019 08:46

Foto: Netflix/Andrej Vasilenko. Leanne Best som Frida Rask, Adam Pålsson som Kurt Wallander och Richard Dillane som kommissarie Hemberg.

En ung version av Henning Mankells Kurt Wallander, gestaltad av Adam Pålsson, kommer till Netflix 2020.

För snart ett år sedan meddelade Netflix att de skulle göra serien ”Young Wallander”, baserad på Henning Mankells böcker om polisen Kurt Wallander – och i dag har de gått ut med rollistan.

Det är Adam Pålsson, just nu aktuell med säsong två av SVT:s ”Innan vi dör”, som gör huvudrollen som en ung Wallander. I övriga roller syns Richard Dillane, Leanne Best, Ellise Chappell och Yasen Atour.

En svensk huvudrollsinnehavare omges alltså av brittiska namn, och serien är engelskspråkig. Men den utspelar sig i dagens Sverige, och Netflix beskriver handlingen så här:

Young Wallander skildrar Henning Mankells ikoniska kriminalare Kurt Wallander när han tar sig an sitt allra första fall. Berättelsen kretsar kring de erfarenheter som format honom som person, professionellt och privat, i 20-årsåldern som nyutexaminerad polis.

Adam Pålsson säger i pressmeddelandet:

“Jag är otroligt hedrad och glad över möjligheten att få spela den unga Kurt Wallander och få utforska de livsavgörande händelserna som format denna komplexa och drivna karaktär, skapad av den lysande Henning Mankell. Med den här fantastiska rollbesättningen och ett kreativt team har jag stort förtroende för att vår nya version kommer att uppskattas såväl i Sverige som internationellt.”

Serien består av sex delar, och får premiär på Netflix nästa år. Manusförfattare är Ben Harris, och Ole Endresen och Jens Jonsson regisserar.

