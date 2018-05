Här dyker Lill-Babs oväntat upp i ”Hela kändis-Sverige bakar”

Hela Sverige bakar + FÖLJ

TV 15 maj 2018 19:16

Barbro ”Lill-Babs” Svensson besökte i stort sett varenda svenska folkpark under sin karriär.

I kvällens ”Hela kändis-Sverige bakar” visas ett inslag med den folkkära artisten, där hon berättar om folkparksfikat.

”Det var som alltid en fröjd att arbeta med Barbro som vid alla tillfällen var superproffsig och jättetrevlig”, skriver Malin Knave, exekutiv producent för programmet, i ett mejl till Nöjesbladet.

Kändisbagarna tar sig ikväll an temat ”sötebröd” och ska bland annat skapa två olika sorters bullar som skiljer sig i smak och utseende.

I programmet avhandlas även den svenska fikakulturens historia. En fika kan äga rum lite varstans, men på 1950- och 1960-talen var Folkparkerna stora samlingspunkter. Givetvis flödade fikabröden även där, berättar programledaren Tilde de Paula Eby till bilder av folkparksmiljöer. Och plötsligt dyker Barbro ”Lill-Babs” Svensson upp i ”Hela Kändis-Sverige bakar”, som ger sin syn på det svenska fikandet ur ett folkparksperspektiv.

– När man då kom till parken blev man alltid mottagen av ”Folkparks-Ivar”, som vi kallade dem, med kaffe och bullar. Det fanns alltid. Och det fanns alltid ett ställe där det fanns nybakat bröd eller mackor, så det var alltid spännande att se vilken folkpark som bjöd på vad, säger hon i programmet.

Malin Knave, som är exekutiv producent för ”Hela Kändis-Sverige bakar”, förklarar i ett mejl till Nöjesbladet att inslaget med den folkkära artisten spelades in förra sommaren.

”Årets säsong av ’Hela kändis-Sverige bakar’ spelades in under sommaren 2017. Fokus för kvällens program är fika och fikakultur och vi valde att lyfta folkparksperspektivet på detta, något som Barbro besatt nästintill unik erfarenhet av. Vi ville därför gärna göra inslaget med just henne. Våra tankar är med familjen, som också har informerats om kvällens program.”











1 av 4 | Foto: TV4 Barbro Svensson i ”Hela kändis-Sverige bakar”.

Barbro ”Lill-Babs” Svensson dog den 3 april efter en kort tids sjukdom. Hennes bortgång bekräftades av döttrarna Monica Svensson, Malin Berghagen och Kristin Kaspersen i ett gemensamt uttalande på Instagram.

Malin Knave berättar vidare att inspelningen präglades av artistens professionalism och goda humör.

”Vi spelade in ett inslag med Barbro för programmets räkning. Det var som alltid en fröjd att arbeta med Barbro som vid alla tillfällen var superproffsig och jättetrevlig”, skriver hon.

”Hela kändis-Sverige bakar” sänds ikväll klockan 20.00 på TV4.

