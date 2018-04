Så mycket bättre + FÖLJ

Louise Hoffsten klar för ”Så mycket bättre”

Doldisen Albin Lee Meldau sist in – hela artistuppställningen i höstens program

Nöjesbladet avslöjar: Louise Hoffsten är klar för ”Så mycket bättre”.

Tillsammans med stjärnskottet Albin Lee Meldau utgör hon det sista namnet i årets uppställning av det populära TV4-programmet.

Nöjesbladet kan nu avslöja de sista två namnen i höstens säsong av ”Så mycket bättre”.

Enligt samstämmiga uppgifter från flera uppgiftslämnare med god insyn i branschen är det Louise Hoffsten, 52, och Albin Lee Meldau, 30, som ska medverka i TV4:s uppskattade musiksåpa.

Hoffsten fick sitt stora genombrott 1993 med albumet ”Rythm & blonde” och hits som ”Let the best man win” och ”Hit me with your lovething”.

2012 medverkade hon i både SVT:s ”Stjärnorna på slottet” och TV4:s ”Körslaget” och 2013 tog hon sig till final i Melodifestivalen med låten ”Only the dead fish follow the stream”.











Obotliga sjukdomen MS

I den självutlämnande självbiografin ”Blues” från 1998 berättade hon om kampen mot den obotliga nervsjukdomen multipel skleros, MS, som hon drabbats av.

På grund av sjukdomen kommer hon enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare att få extra hjälp av TV4, som också kommer att anpassa sommarens inspelningen efter hennes eventuella specialbehov.

– De har ju ändrat en hel del i kraven på deltagarna sedan de första säsongerna, så numera specialanpassar fyran utifrån deltagarna. Alla måste inte alltid vara med på alla utflykter om de inte kan, säger en källa med god insyn.

”Årets doldis” har jättehit med 18 miljoner streamningar

Albin Lee Meldau beskrivs av Nöjesbladets källor som årets doldis i ”Så mycket bättre”. Men hans låt ”Lou Lou” från 2016 har streamats 18 miljoner gånger på Spotify.

– Han kan nog skrälla och skapa hits. Det känns som en bra uppställning och vi har flera gånger förut sett hur den som varit mest okänd också fått ett stort genombrott med hjälp av ”Så mycket bättre”. Miriam Bryant är väl det tydligaste exemplet, säger en uppgiftslämnare.

I torsdags avslöjade Nöjesbladet att Eric Gadd, Linnea Henriksson och Charlotte Perrelli också är klara för årets upplaga av ”Så mycket bättre”. De namnen bekräftades senare samma dag av TV4.

Tidigare har TV4 också berättat att Christer Sjögren och Ulises Infante Azocar, mer känd under sitt artistnamn Stor också ska vara med i höstens säsong.

Nöjesbladet har sökt TV4 även denna gång, men Frida Skogh, pressansvarig för ”Så mycket bättre” hälsar via sms att varken hon eller programmets exekutiva producent Martin Nygren har några kommentarer.

