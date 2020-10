Svensk kontorshumor, dynamisk västern och sanna drottningöden

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 09 oktober 2020 kl. 14.02

Foto: Adrian Freyermuth, Viaplay/HBO Nordic/Karolina Henke, TV4, C More. ”Ambassadören”, ”The good lord bird”, ”Drottningarna”.

VECKANS STREAMINGTIPS Viaplays arbetsplatskomedi ”Ambassadören” får godkänt. Ethan Hawke får inte missas som kolerisk slaverimotståndare i häftiga ”The good lord bird”. Och Sofia Helins drottningserie är sevärd – även om den också är konstig.

Ambassadören



Den här Viaplay-serien har spelats in i tre versioner samtidigt; en svensk, en norsk och en dansk. I den svenska är det Mikael Tornving som, på sitt väldigt typiska sätt, spelar huvudrollen som en självupptagen, lat och syrlig ambassadör på den svenska ambassaden i Mexico City, som försöker ro en stridsflygplansaffär i land med diverse tvivelaktiga metoder. Happy Jankell, Fredrik Hallgren, Anna Gunnarson, Elisabeth Wernesjö, Emil Almén och Maria Selbing spelar hans kollegor, och även om det hela aldrig blir ”Dips”-roligt eller gloriöst ”Veep”-elakt, funkar det hela fint som småkul arbetsplatskomedi.

Viaplay. Premiär på söndag

The good lord bird



”Allt det här är sant. Det mesta av det hände.” Så börjar ”The good lord bird”; en udda, energisk och svart humoristiskt västern, som är baserad på James McBrides bok med samma namn och utspelar sig under åren före det amerikanska inbördeskriget. Ethan Hawke, som också är manusförfattare och producent, trycker plattan i mattan och har en brakfest med rollen som den våldsamme slaverimotståndaren John Brown, och unge Joshua Caleb Johnson imponerar som historiens berättare Henry Shackleford. En slavpojke som Brown får för sig är en flicka, och tar under sina vingar som medlem i sitt brokiga gäng. En både absurd och tragisk höjdare.

HBO Nordic. Nya avsnitt på måndagar

Drottningarna



Åtta av Sveriges drottningar – från 1500-talets Karin Månsdotter till 1900-talets Victoria av Baden – porträtteras i den här historiska dokumentärserien, som C More och TV4 har lagt mycket krut på. Sofia Helin fungerar som ciceron, medan rekonstruktioner med skådespelare kommenteras av diverse experter och historiker. Det tar ett tag att vänja sig vid upplägget; dramadokumentär är en notoriskt svår genre och även om Helins entusiasm för ämnet är uppenbar blir det lite obekvämt när hon glider runt i kulisserna som en lajvare och talar jätteteatralt. Men historierna är klart fascinerande.

C More/TV4 Play. Premiär på torsdag

