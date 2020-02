En monumental och säregen kärlekshistoria

”My brilliant friend: The story of a new name” är makalös tv

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 07 februari 2020 kl. 13.17

Foto: HBO. Gaia Girace och Margherita Mazzucco i ”My brilliant friend: The story of a new name”.

TV-RECENSION Tv-serien baserad på Elena Ferrantes Neapelkvartett är tillbaka med en andra säsong. Och ordet man söker är perfektion.

+++++

My brilliant friend: The story of a new name

HBO Nordic

Säsong 2, del 1-2

Av Saverio Costanzo, med bl a Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Giovanni Amura, Francesco Serpico, Anna Rita Vitolo, Gennaro De Stefano och Christian Giroso.

DRAMA Det får bli full pott den här gången. Amerikanska HBO:s och italienska Rais adaptation av Elena Ferrantes Neapelkvartett är tillbaka med en andra säsong, baserad på ”Hennes nya namn” – och det är helt enkelt makalös tv.

En serie med ett enormt hjärta, och både en hjärna och ett utseende som matchar det, i vilken varenda scen och varenda skådespelare, vartenda rum och ansikte, övertygar och förför. En brutal, intim, ärlig och värkande vacker serie som har en perfekt känsla för en tid och en plats, utan att någonsin trilla ner i nostalgi eller sentimentalitet som naggar på skärpan i det som gör berättelsen så unik:

Fokuset på två flickors, nu unga kvinnors, upplevelser och perspektiv i en obarmhärtigt macho värld, medan de pojkar och män som tyranniserar dem får sköta sina affärer i periferin.

Och så klart den sällsynt begåvade skildringen av Elena ”Lenù” Grecos (Margherita Mazzucco) och Raffaella ”Lila” Cerullos (Gaia Girace) kniviga vänskap. En vänskap som bygger upp och river ner, lierar och rivaliserar, omfamnar och tar avstånd, men ändå är allt.

Det är en monumental och säregen kärlekshistoria.

Handlingen tar vid direkt efter Lilas bröllop. Lenù studerar fortfarande, men har tappat geisten. Lilas äktenskap med Stefano Carracci (Giovanni Amura) är en katastrof från start. Han våldtar och slår. Hon föraktar.

Bara två avsnitt, av åtta, har skickats ut till recensenter – men de två är fulländade. Och briljansen finns framför allt i detaljerna. I korta men avgörande scener som visar att Saverio Costanzo var rätt man för jobbet. Trots att han inte är en kvinna.

Som när Lila på sin bröllopsnatt har låst in sig på toaletten och ser sin nyblivne make dregla utanför som ett hungrigt rovdjur, med ett ansikte förvridet av fönsterglasets struktur.

Som när Lenù hoppas på att bli av med oskulden med Antonio Cappuccio (Christian Giroso), för att hålla jämna steg med Lila, men i stället får ägna sig åt något helt annat, på grund av en sorts missriktad omtanke från hans sida.

Och som när Lenú står ute på gatan, ser sig omkring bland härjade kvinnor och skrikande barn, och plötsligt förstår Lilas äckelkänslor inför tanken på moderskap.

Det är mästerliga uppvisningar i både insikt och hantverksskicklighet.



”My brilliant friend: The story of a new name” har premiär på HBO Nordic den 10 februari.

Se det här också: En annan aktuell och lyckad bok-till-serie-resa är ”The outsider”, efter Stephen Kings förlaga. Finns på HBO Nordic.



Visste du att... Max Richter, som har gjort musiken till ”My brilliant friend”, tidigare har gjort musiken till bland annat ”The leftovers” och ”Taboo”?



Just nu... är italienskt hett på HBO Nordic. Den 14 februari är det premiär för knarkdramat ”ZeroZeroZero”, baserat på en bok av ”Gomorra”-författaren Roberto Saviano.

