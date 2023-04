”The gubbe is back” i Kanal 5:s nya storsatsning ”Bättre sent än aldrig”

Claes Malmberg, Thomas Ravelli, Harald Treutiger och Kjell Bergqvist ska ”göra sitt livs resa”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Fyra äldre män får åka jorden runt i Kanal 5:s nya program ”Bättre sent än aldrig”.

Claes Malmberg, Thomas Ravelli, Harald Treutiger och Kjell Bergqvist ska ”göra sitt livs resa” tillsammans med regissören och skådespelaren Peter Magnusson, meddelar kanalen som beskriver de fyra resenärerna som ”gubbar på vift”.

– Min roll är att vara ett yngre förkläde till gubbarna, samla ihop dem och pusha dem lite utanför deras bekvämlighetszon. Det känns otroligt roligt att få resa med just det här gänget. The Gubbe is back! säger Peter Magnusson i pressmeddelandet.

helskärm Peter Magnusson reser tillsammans med Claes Malmberg, Kjell Bergqvist, Harald Treutiger och Thomas Ravelli. Pressbild.

– Det är ett både spännande och roligt uppdrag, jag har aldrig fått en sån här chans förut och kommer förmodligen aldrig få det igen. Att få se så spännande och vackra platser och dessutom med de här roliga gubbarna. Det är ju inte tyst nån gång, om man säger så. Vad tittarna kan vänta sig? Ingen aning, jag vet inte ens själv vad som kommer hända, säger Claes Malmberg i pressmeddelandet.

Resan ska gå till Marocko, Sicilien, de skotska högländerna med flera platser.

I den amerikanska förlagan ”Better late than never” har vi tidigare sett ikoner som William Shatner, Henry Winkler och George Foreman kasta sig ut på en resa runt jorden tillsammans. Den serien bygger i sin tur på en sydkoreansk förlaga.

Programmet spelas in just nu och sänds i höst på Kanal 5 och Discovery+.