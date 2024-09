Glittrig kitsch, förträfflig fantasy och stark svensk krim

De 15 bästa streamingtipsen för jul och nyår

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Fantasy, västern, romcom och kriminaldrama. Konst, komiker och maxat julmys.

Här är russinen i julens streamingkaka, utplockade och klara.

expand-left helskärm Hannah Waddingham.

Hannah Waddingham: Home for christmas



Årets härligaste julspecial. ”Ted Lasso”-stjärnan Hannah Waddingham, som även är känd för att ha spelat ”skamnunnan” Septa Unella i ”Game of thrones” och för att ha briljerat som värd för Eurovision i Liverpool våras, kör full gas med julkitschen i ett extravagant musikalspektakel från West Ends London Coliseum.

Apple TV+

expand-left helskärm ”Lawmen: Bass Reeves”.

Lawmen: Bass Reeves



Ännu en västern från superproducenten Taylor Sheridans konstant expanderande universum. I den här gör David Oyelowo huvudrollen som verklighetens Bass Reeves, som föddes som slav men sedan blev den första svarta sheriffen väster om Mississippi. Ojämnt men rätt mysigt på ett gammaldags sätt.

Skyshowtime

expand-left helskärm ”Smothered”.

Smothered



En förtjusande, snajdigt skriven brittisk serie om hur en strulig tjej i 20-årsåldern och en lite äldre och mer ansvarsfull man runt 30 försöker få saker och ting att fungera. Börjar med en småfånig gimmick men blommar ut till modern romcom-finess.

Skyshowtime

expand-left helskärm ”Percy Jackson och olympierna”.

Percy Jackson och olympierna



Rick Riordans YA-böcker om den tolvårige halvguden Percy Jacksons äventyr har blivit tv-serie på Disney+, med Walker Scobell i huvudrollen. Och resultatet är så lyckat att man får ”Harry Potter”-vibbar. Den perfekta tittningen för mellandagshäng med lagom gamla barn.

Disney+

expand-left helskärm ”Den turkiske detektiven”.

Den turkiske detektiven



Den som vill ha lite variation på den typiska brittiska/svenska/amerikanska kriminalserien kan kolla in den här, som utspelar sig i ett myllrande Istanbul och bygger på Barbara Nadels böcker om den sjaviga men effektiva mordutredaren Cetin Ikmen. Med den karismatiske veteranen Haluk Bilginer i huvudrollen.

SVT Play

expand-left helskärm Bradley Cooper och Carey Mulligan i ”Maestro”.

Maestro



Bradley Coopers biografiska drama om kompositören Leonard Bernstein, med Cooper själv som Bernstein och Carey Mulligan som hustrun Felicia Montealegre, har flyttat in på Netflix efter en kort vända på biograferna. Idérik, imponerande och otroligt snyggt gjord på alla sätt och vis.

Netflix

expand-left helskärm Carl och Karin Larsson.

Karin och Carl Larsson



En intressant och inspirerande dokumentär i tre delar om konstnärsparet Karin och Carl Larsson, som här porträtteras som något av ”original-influerarna” för svensk smak och livsstil. Bland kommentatorerna finns Lars Lerin, Lotta Lundgren och Gert och Karin Wingårdh.

SVT Play

expand-left helskärm ”Saltburn”.

Saltburn



Emerald Fennells debut ”Promising young woman” var underbar, och nu har hon levererat ännu en häftig film med den här satiriska psykologiska thrillern om en student (Barry Keoghan) som blir besatt av en rik universitetskamrat, och genom honom nästlar sig in i överklassen.

Prime Video

expand-left helskärm Lustig-Gök i ”Jul med Astrid Lindgren”.

Jul med Astrid Lindgren



SVT har kopierat ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” och gjort en egen variant, med snuttar av Astrid Lindgren-sagor och den magiska, talande fågeln Lustig-Gök som vikarie för Benjamin Syrsa. Arkivklipp blandas med nyproducerade animationer och det hela är klart mysigt – även om prio ett på julafton naturligtvis är och förblir Kalle.

SVT Play, julafton

expand-left helskärm ”Sanningen”.

Sanningen



Ska du bara se en kriminalare i jul – se denna. ”Bron”-författaren Camilla Ahlgren och huvudrollsinnehaverskan Sofia Helin är tillbaka i Skåne, där Helins sörjande Stockholmspolis Iris Broman börjar som chef för kalla fall-gruppen i Malmö.

TV4 Play+, juldagen

expand-left helskärm Ricky Gervais.

Ricky Gervais: Armageddon



Ricky Gervais har positionerat sig som anti-woke-provokatör och blivit något av en vattendelare. Nu kommer hans ståuppshow ”Armageddon” till Netflix, och vi vet vad vi får. Se den om du tillhör kören han predikar för, låt bli om du känner dig kränkt redan på förhand.

Netflix, juldagen

expand-left helskärm ”I am Ruth”.

I am Ruth



Kate Winslet levererar skådespeleri på Oscarsnivå i den här långfilmslånga, fristående episoden av den brittiska antologiserien ”I am…”. Om hur en ensamstående mamma försöker hantera sin djupt olyckliga tonårsdotter (spelad av Winslets egen dotter Mia Threapleton). Klaustrofobiskt, ångestfyllt och starkt.

SVT Play, 27 december

expand-left helskärm ”World on fire”.

World on fire



Den andra säsongen av den här BBC-serien om vanliga människors liv under andra världskriget kommer visserligen alldeles för lång tid (fyra år!) efter den första. Men sevärd är den absolut, för den som är redo att sätta sig in i den igen. Kul kuriosa är att Sean Bean, som ju är känd för att spela karaktärer som dör, inte syns till – eftersom hans pacifistiske Douglas Bennett tydligen dukade under utanför bild 1940…

SVT Play, 27 december

expand-left helskärm ”Berlin”.

Berlin



Netflix avslutar året med en prequel som med tanke på moderserien ”La casa de papels” popularitet har potential att bli en brakhit. Pedro Alonso repriserar sin roll som Andrés ”Berlin” de Fonollosa, som här är i sina bästa år och samlar ett gäng mästertjuvar i Paris för att stjäla juveler till ett värde av 44 miljoner euro.

Netflix, 29 december

expand-left helskärm Killinggänget.

Berättelsen om Killinggänget



Tomas Alfredson, Robert Gustafsson, Andres Lokko, Martin Luuk, Johan Rheborg och Henrik Schyffert minns tiden i Killinggänget och pratar om vad som hände sedan i den här tredelade dokumentären. Det nya årets första måste, naturligtvis.

SVT Play, 3 januari

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv