Stökigt när streamingbranschen går in i tonåren

Det mesta lär bli både dyrare och sämre

TV-KRÖNIKA De soliga barndomsåren är slut och streamingbranschen har trätt in i en förvirrad tonårsperiod.

Räkna med högre månadspeng och allmänt stök.

Streamingvärldens hela havet stormar-fas pågår för fullt, och tidigare i veckan rycktes stolen undan för C More, som därmed är ute ur leken.

Nu återstår att se om nya, poppigare TV4 Play kan lyfta med hjälp av det innehåll som har flyttats över från C More och ett antal olika betalpaket.

Sporten kommer naturligtvis att vara viktig, men även kvaliteten på de egenproducerade drama- och komediserierna, som behöver generera surr om folk ska vilja betala för att få se dem ”exklusivt”.

Som i: strax innan de visas i gammel-tv och på den ursprungliga, kvarvarande gratisvarianten av TV4 Play.

Underhållning från brittiska BBC och ITV har de förstås också via sitt samarbete med Britbox. Men är det en sak man verkligen inte kan anklaga den tjänsten för, är det att vara på tårna och ge den svenska publiken det senaste och det hetaste från de brittiska öarna.

Nya TV4 Play



Och så har det ju hänt lite annat den här sommaren också.

Viaplays kris har, bland annat, resulterat i massuppsägningar och en åtstramning av egenproducerat drama.

Disney+ har meddelat att deras reklamabonnemang lanseras i Sverige den 1 november. Vilket till ingens förvåning sammanfaller med att priset på det reklamfria abonnemang som befintliga kunder har i dag, och framöver kommer att heta Premium, höjs kraftigt.

Och uppmärksamma tittare har kanske lagt märke till ett kuriöst nytt inslag i Netflix katalog:

HBO:s 14-faldigt Emmynominerade dramakomedi ”Insecure”.

"Insecure" med Issa Rae.



Det känns oerhört udda, lite som att hitta en Chanel-väska i en Ralph Lauren-butik, men det hela har att göra med ett avtal mellan Netflix och konkurrenten Warner Bros Discovery – som äger HBO och verkar ha gett sig fan på att göra slarvsylta av tv-världens viktigaste varumärke så snabbt som möjligt.

Fler HBO-original, som miniserierna ”Band of brothers” och ”The Pacific”, och Alan Balls ”Six feet under” och ”True blood”, lär dyka upp på Netflix framöver.

En mängd europeiska HBO-produktioner såldes för övrigt till uppstickaren SkyShowtime redan i vintras. Och när de två väsenskilda tjänsterna HBO Max och Discovery+ snart (sannolikt 2024) förenas i något sorts oheligt storkok, kastas de tre aktade versalerna helt sonika ut med badvattnet.

Den nya tjänsten kommer rätt och slätt att heta Max. Och ett hett tips är att räkna med ett pris som matchar det namnet.

Varumärket HBO verkar vara på väg bort.



Streamingbranschens soliga barndom har uppenbarligen övergått i en stökig och förvirrad tonårstid, präglad av dålig ekonomi, lösa förbindelser, identitetskris och tveksam kvalitetskontroll.

För oss tittare innebär det sannolikt att vi får mindre för mer. Priserna höjs, samtidigt som utbudet generellt blir sämre. Med bortplockade titlar, senare eller helt uteblivna svenska premiärer av omtalade serier och färre satsningar på hemmaplan av pressade lokala aktörer.

Det enda som har potential att frodas i denna perfekta storm av ansträngd ekonomi och Hollywoodstrejk är realityserier.

Hurra?

FJELLBORGS FAVORITER



check Bupkis

”Saturday night live”-stjärnan Pete Davidson spelar en förhöjd variant av sig själv i den här grova och ojämna, men bitvis både rörande och väldigt roliga, dramakomedin på SkyShowtime. Starkt birollsgalleri, med bland andra Edie Falco, Joe Pesci och Bobby Cannavale.



check Winning time: the rise of the Lakers dynasty

Denna dynamiska skildring av Los Angeles Lakers ”showtime”-era har kritiserats för att ta sig friheter med sanningen – men tråkigt har man i alla fall aldrig, tack vare kreativ regi och läcker retrostil. Säsong två har haft premiär på HBO Max, och täcker åren 1980-1984.



check Unge kommissarie Morse

ITV:s ”Kommissarie Morse”-prequel med Shaun Evans som en ung (eller i alla fall yngre) Endeavour Morse avslutar med en nionde säsong bestående av tre avsnitt som utspelar sig 1972. Elegant, trivsamt och välspelat, på SVT Play.

