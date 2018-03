Carey Mulligan som snut, en svart superhjälte och terror i de svenska fjällen

TV 9 mars 2018 08:15

VECKANS STREAMINGTIPS ”Collateral”, ”Black Lightning” och ”The ritual”.











Collateral



Vill du se något pinfärskt på Netflix – kolla in David Hares stjärnspäckade dramathriller "Collateral". En lite "The wire"-liknande blandning av kriminaldrama och socialt och politiskt kommenterande, som med avstamp i mordet på ett pizzabud i London skildrar hur dagens Storbritannien identitetskrisar. Carey Mulligan spelar skarp polis, medan andra stora namn är John Simm, Nicola Walker och Billie Piper. Visserligen på vippen till lite för predikande mellan varven – men spännande och mycket ambitiöst.

Netflix. Premiär i dag

Black Lightning



Redan sett, och älskat, "Black Panther" på bio? Varför inte fortsätta med The CW-serien "Black Lightning", som är baserad på DC Comics-figuren med samma namn? Cress Williams är superkarismatisk som Jefferson Pierce, alias Black Lightning, som har pensionerat sig från sitt superhjälte-gig och jobbar som rektor – men hoppar i dräkten igen för att slåss mot korruption, gängvåld, sociala orättvisor och polisbrutalitet i den fiktiva staden Freeland. Lyckad balansgång mellan underhållning, budskap och badass-kvaliteter.

Netflix. Nya avsnitt på tisdagar

The ritual



David Bruckners "The ritual" är kanske inte den klyftigaste skräckfilmen i streamingdjungeln, men då skådeplatsen är Sverige vill du naturligtvis kolla in den (även om den råkar vara inspelad i Rumänien). Fyra gamla vänner i nedre medelåldern – som envisas med att fortsätta umgås trots att de vuxit isär – är på en vandringssemester i Sarek som snart spårar ur i naturupplevelsen från helvetet. Tänk "The Blair Witch project" möter nordisk mytologi och klassisk hillbillyskräck, med mäktig monsterdesign på toppen.

Netflix

