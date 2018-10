SVT har fått pippi på kändis-infotainment

Men Batra visar att det är för tidigt att avfärda genren helt

Foto: SVT Folkbildning. ”Världens sämsta indier” börjar klyschigt men vågar efter ett tag gå på djupet.

TV 5 oktober 2018 05:30

Ge en kändis ett uppdrag.

Vips, så kan nästa folkbildande program på SVT vara kirrat.

När höstsäsongens satsningar presenterades i somras blev det uppenbart att SVT fått pippi på kändis-­infotainment. Andreas Lundstedt (Alcazar) skulle ­leta efter discons rötter i ”I will survive”, Sarah Dawn Finer nörda ned sig i musikaler i ”Sarah’s sound of ­musicals”, David Batra söka sin indiska identitet i ”Världens sämsta indier”, Mia Skäringer granska skruvade utseendeideal i ”Kropphets” och tv-paret Brita och Kalle Zackari-Wahlström bryta sig ur sitt privilegierade ekorrhjul i ”Kalles och Britas sex liv”.

Kanske kan vi delvis skylla kändisbonanzan på ”Jills veranda”, ”Historieätarna” eller Henrik Schyffert som både försökt bli vegetarian i ”Köttets lustar” och lärt sig fotografera i ”Alla är fotografer”. Den röda tråden mellan många av programmen stavas Karin af Klintberg och Agnes-Lo Åkerlind, två av Sveriges mest hyllade tv-skapare.

Bakom den mest välgjorda av höstens satsningar, ”Världens sämsta indier”, ligger just folkbildardrottningen af Klintberg. Att låta David Batra åka till Indien igen, särskilt efter den svajiga komediserien ”Jätte­bästisar” (TV4) som han gjorde med Johan Glans 2014, känns på pappret som en ganska trött idé.

Det börjar också ganska klyschigt. Det skenbart dokumentära upplägget är att pappa Satish Batra utmanar sonen att leva i Indien i fem veckor, hemma hos SVT-korrespondenten Malin Mendel för att se om han som halv-indier, men socialt superbekväm svensk, klarar av livet där. David Batra har svårt för trängseln, ljudet och råttorna. Han utmanas att sova en natt i slummen och håller på att bryta ihop.

Men snart vidgas bilden. Slummen må se spartansk ut med västerländska ögon, men är ett fungerande samhälle bestående av folk av vitt skilda inkomster. Teknikinnovation, särskilt för nya miljövänliga lösningar, ligger i framkant i Indien och Bombay har humorklubbar som Batra kan uppträda på. Mendel med sin indiska engelska och sitt originella lokala nätverk ger serien en kunnig insyn i ett mångfacetterat samhälle. ”Världens sämsta indier” vågar dyka djupt och hitta de udda, till synes märkliga fenomen som ger nya perspektiv.

Just där saknar flera av de andra serierna en dimension. Sarah Dawn Finer har en bra tv-personlighet, varm och nyfiken, med ett genuint intresse som gör ”Sarah’s sound of musicals” kompetent och bitvis underhållande. Men ofta blandar serien redovisande musikalhistoria med ingående Broadway-nörderi på ett alltför ofokuserat sätt. Lite samma problem har Andreas Lundstedts ”I will survive”. Det är som att läsa mysiga läro­böcker, grundkurs A.

”Kroppshets” bjuder egentligen inte heller på mycket nytt. Ätstörningar och retuscherade kommersiella reklambilder behandlas, utan att peka ut enskilda profiler och influencers läggs stor skuld på förljugna ideal på Instagram. Seriens styrka är Mia Skäringer som öppet delar med sig av sina erfarenheter och där samtalet med hennes mamma i första avsnittet är en sorglig men förtvivlat fin höjdpunkt.

Kändis-infotainment är en genre­ som troligtvis nått sin kulmen nu, men det är för tidigt att begrava den helt.

Veckans...

… dokumentär. ”Quincy” (Netflix) är lite av en besvikelse efter att ha läst de spektakulära intervjuer Quincy Jones gjorde med tidningarna GQ och Vulture tidigare i år, med detaljer om vidlyftigt kärleksliv, kända vänner och fiender. Detta drygt två timmar långa idolporträtt, regisserat av bland andra dottern Rashida Jones, är betydligt mer konventionellt. Mycket privat familjemys och genomgång av stjärnans cv, medan den endast skrapar på ytan på intressanta frågor som relationen till den psykiskt sjuka modern, alkoholvanorna och kvinnorna.

… humor. Förra veckan släpptes premiäravsnittet ”Dead kids” av ”South Parks” (Comedy central) säsong 22 som driver med hur skolskjutningar blivit vardagsmat i USA. När Stans mamma reagerar mot våldet och undrar varför ingen längre bryr sig oroar sig hennes make Randy mest för att hon kommit i klimakteriet.

… humor 2. På lördag kväll visas tv-versionen av scenföreställningen ”Mammas nya kille – ett kunskapslyft” (SVT 2) som gick på Södra teatern och turnerade runt landet förra året. Radioröster som Hajpojken, Thunder och Agneta Fagerwall-Olsen ”återses” i en rolig samling sorgliga, absurda och smarta sketcher.

… zombies. I början av nästa vecka kommer ”The walking dead” (Kanal 9) tillbaka och snackisen i säsong nio är hur serien ska klara sig utan sin kanske största profil Rick (Andrew Lincoln) som gör sina sista avsnitt. På affischerna har i stället Daryl (Norman Reedus) och Michonne (Danai Gurira) tagit ett steg fram. I Sverige visas premiären på tisdag klockan 22.00.

