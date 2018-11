Årets mustigaste mat-tv, Svartenbrandt-dokumentär och sevärd ”Skam”-släkting











TV 22 november 2018 14:33

VECKANS STREAMINGTIPS Matdokumentären ”Four hands menu”, C Mores Svartenbrandt-porträtt och nya norska ungdomsserien ”Semester”.

Four hands menu



Oavsett om du älskar matlagnings-tv eller om du, som jag, känner dit ganska mätt på genren, är Viaplays "Four hands menu" ett rykande hett tips. Stjärnkocken Niklas Ekstedt ligger bakom serien, där varje avsnitt bygger på att två kockgenier från olika delar av världen, och från vitt skilda matkulturer, möts på den enes hemmaplan, och skapar gastronomiska fyrverkerier. Fusionsmenyer, med fyra händer som avsändare. Kockarnas "viktiga snack om jobbet och livet" ligger bitvis på plattitydnivå, men skapandeglädjen, den visuella skönheten och kärleken till och respekten för råvarorna uppväger allt sådant. Mäktigt.

Viaplay. Nya avsnitt på fredagar



Svartenbrandt - Sveriges farligaste brottsling



"Den kategori lagbrytare jag tillhör, vi var inte bedragare, vi var inte tjacklangare och vi var inte hallickar, utan vi var egendomsutjämnare." Så säger Lars-Inge Svartenbrandt om sig själv i C Mores tredelade, fullpackade dokumentärserie om den notoriske brottslingens uppväxt, långa och digra kriminella karriär, liv och död. Serien, som är gjord av Daniel Fridell (som även gjorde SVT-dokumentären "Pappas flicka", om relationen mellan Svartenbrandt och dottern Jackie Ferm) är ett fascinerande porträtt av en farlig man med många ansikten, och bitvis även en kraschkurs i modern svensk kriminalhistoria. Kommer även att visas i TV4, i början av nästa år.

C More

Semester



Herman Tømmeraas – känd som "Penetrator"-Chris Schistad i NRK:s knakelibraksuccé "Skam" – är tillbaka i en ny ungdomsserie. I "Semester" ("Null" på norska) spelar han en ung kille som kommer hem till Oslo efter några månader på resande fot, pank och kärlekskrank. Ton och teman ligger väl inte direkt ljusår från "Skam"; avsnitten är i munsbitsformat, efter bara några minuter nämns en russebuss, sms-konversationer fyller rutan och ung, trånande kärlek ligger i luften. Men det känns ändå, eller kanske just därför, som att "Semester" är värd att hålla ögonen på. Jag gillar den spontant.

TV4 Play

