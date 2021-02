Så blir nya Paramount+

Pris och innehåll för den streamingtjänsten som lanseras i mars

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 12.25

Uppdaterad: 26 februari 2021 kl. 13.24

Foto: Paramount+. Maisie Williams i ”Two weeks to live”.

Den 25 mars lanseras ännu en streamingtjänst i Sverige.

Det här vad du kan vänta dig av Paramount+.

Den 25 mars lanseras ännu en streamingtjänst – på en marknad som blir allt mer överhettad.

Det handlar om ViacomCBS tjänst Paramount+, som vid lanseringen utlovas innehålla cirka 6 000 avsnitt och filmer från bland annat Showtime, CBS, Nickelodeon, MTV, Paramount Studios och Comedy Central. Framöver ska även eget originalinnehåll produceras.

Bland de nya serier som får sin svenska premiär vid lanseringen nämns bland annat ”Two weeks to live”, med ”Game of thrones”-stjärnan Maisie Williams i huvudrollen, och den Jordan Peele-producerade rebooten av ”The twilight zone”, som nyligen lades ner efter två säsonger.

Vad gäller kommande originalserier, bekräftades nyligen att Paramount+ kommer att väcka liv i den älskade gamla komediserien ”Frasier”, med Kelsey Grammer.

Andra serier som är på gång är remaken ”The man who fell to Earth”, med Chiwetel Ejiofor (David Bowie frontade filmen från 1976), ”Yellowstone”-skaparen Taylor Sheridans ”Mayor of Kingstown” med Jeremy Renner, Steven Spielberg-producerade, spelbaserade ”Halo”, och ”The offer”, om skapandet av ”Gudfadern”.

(Armie Hammer var klar för huvudrollen som producenten Albert S Ruddy, men lär ha hoppat av efter att den så kallade kannibalskandalen briserade.)

Värt att notera är också att Paramount+ ska bli ”den exklusiva platsen för alla kommande Showtime-premiärer”, vilket betyder att ”Dexter”-rebooten med originalstjärnan Michael C Hall tillbaka i huvudrollen kommer att hamna där. Precis som familjedramat ”Rust” med Jeff Daniels och ”The first lady”; en ny antologiserie om ”USA:s karismatiska, komplexa och dynamiska första damer”. Den första säsongen, som regisseras av danska Susanne Bier, kommer att handla om Eleanor Roosevelt, Betty Ford och Michelle Obama – och har en lysande rollista:

Gillian Anderson spelar Roosevelt, Michelle Pfeiffer spelar Ford och Viola Davis, som även är exekutiv producent, spelar Obama.

Priset för den här tjänsten kommer att ligga på 69 kronor i månaden, och vid lanseringen erbjuds en gratis provperiod på sju dagar.

Vad gällande det tekniska, sägs detta:

Vid lanseringen kommer Paramount+ att finnas online på ParamountPlus.com och på mobila och anslutna tv-enheter via appen, som finns tillgänglig hos iOS, Android, Apple TV, Android TV och Amazon Fire TV. Så här långt är Telenor, Allente och Banhof partners i Sverige.

