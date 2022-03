Ömsom roligt och ömson fånigt om svenska kvinnors sexliv

Så bra är HBO Max första svenska serie ”Lust”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm ”Lust”.

TV-RECENSION Allt funkar inte i HBO Max komedi ”Lust”, om mogna svenska kvinnors sexliv.

Men tillräckligt mycket gör det.

Lust

HBO Max

Säsong 1

Av bl a Frans Milisic Wiklund, med bl a Sofia Helin , Anja Lundqvist , Julia Dufvenius , Elin Klinga , Danilo Bejarano, Johan Widerberg, Björn Bengtsson, Jonas Malmsjö, Magnus Roosmann.

KOMEDI Hur ser sexlivet ut för svenska kvinnor efter 40?

Det är frågan som utforskas i HBO Max första svenska serie, som följer fyra hyfsat mogna väninnors äventyr, tristess och bryderier i och utanför sängkammaren.

Anette (Sofia Helin) jobbar som utredare för Hälsomyndigheten, och har i uppgift att intervjua kvinnor i medelåldern (det vill säga kvinnor mellan 40 och 65) om deras sexliv, för att ta reda på om torftiga köttsliga liv och höga sjukskrivningstal kan hänga ihop.

Kan mer och bättre sex vara ”en motorväg till hälsa”?

Anette själv har inget sprakande sexliv med sin sjukskrivne, elallergiske man (Danilo Bejarano), som helst sitter i källaren och njuter av högkvalitativ ljudåtergivning.

Och hennes syster Martina (en fenomenalt manhaftig Elin Klinga), som är författare och ledamot i Svenska Akademien, har i sin tur en regelbundet otrogen karl (Magnus Roosmann) att tampas med.

Just nu har hans jätteunga flickvän (Amy Deasismont) flyttat in i parets gemensamma villa, och vem som får vistas var är markerat med silvertejp.

Reklamaren Nadia (Anja Lundqvist) har tre söner med en betydligt schysstare make (Johan Widerberg). Ett hälsofreak som dock är så politiskt korrekt från topp till tå att han inte riktigt vill spela med i Nadias sexuella fantasier, vilket får Nadia att söka alfahanne på annat håll.

Singeln Ellen (Julia Dufvenius) är en fräsig bilförsäljare som ligger med vem hon vill när hon vill, men får sin tillvaro tillstökad när ett gammalt spöke från det förflutna (Jonas Malmsjö) dyker upp.

”Lust” är, tack och lov, inte något försök att göra en renodlad svensk motsvarighet till ”Sex and the city”/”And just like that”, även om viss inspiration naturligtvis kan skönjas.

Roligt är det ganska ofta, i rappa, lagom långa avsnitt som har skoj med diverse frågor på den allt ängsligare samtidsrepertoaren.

Men det är också ojämnt och lite valhänt, med larviga inslag helt utan finess, och påtagliga svårigheter med att övertyga om att dessa fyra karikatyrliknande kvinnor faktiskt är ett tajt sammansvetsat gäng.

De känns inte genuint samspelta.

Men road blir man som sagt ändå, av denna friska, fräcka – och fåniga – fläkt.



”Lust” har premiär på HBO Max den 18 mars.

