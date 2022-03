Mejla Karolina Fjellborg

Tveksam tajming på utmärkta thrillern ”Harry Palmer”

Publicerad: I går 10.54 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Harry Palmer”.

TV-KRÖNIKA SVT:s ”Harry Palmer”, efter Len Deightons ”Fallet Ipcress”, är en stilig historia.

Men vill man se en kalla kriget-thriller om ryskt kärnvapenhot just nu, när verkligheten hotar med en uppföljare?

För knappt ett år sedan var Netflix ”väldigt stolta” över att kunna presentera sin första ryska originalserie. ”Anna K” skulle bli en storslagen och modern återberättelse av Tolstojs klassiska roman ”Anna Karenina”, med Svetlana Khodchenkova från bland annat ”Tinker, taylor, soldier, spy” och ”The wolverine” i huvudrollen.

Filmandet avslutades i december, men när eller ens om serien kommer att släppas på tjänsten är högst oklart. I förra veckan kom beskedet om att Netflix inte bara stryper sin tjänst i Ryssland, utan även stoppar produktionen av ryskspråkiga serier och lägger alla framtida ryska förvärv på is.

Det var ett naturligtvis oundvikligt ställningstagande, som följde på bland annat Disneys, Warner Bros och Sony Pictures beslut om att inte visa sina filmer på ryska biografer, och EBU:s uteslutning av Ryssland ur Eurovision song contest.

När hela världen tar ställning måste även nöjesvärlden göra det.



Men mitt i allt detta kommer en serie med… intressant tajming. Skulle man kanske kunna säga.

Det handlar om ”The Ipcress file”, eller rätt och slätt ”Harry Palmer” som SVT har valt att kalla den.

Serien, som drar i gång på söndag tätt efter den brittiska premiären, är alltså baserad på Len Deightons spionroman från 1962, som några år efter sin utgivning blev film med Michael Caine.

helskärm Jean Courtney (Lucy Boynton).

Här är det ”Peaky Blinders”-stjärnan Joe Cole som spelar Palmer. En smart men blasé brittisk sergeant och koreakrigsveteran som efter att ha ägnat sig åt svarta börsen-affärer i det tidiga 60-talets Västberlin hamnar i ett kulet militärfängelse. Hans biljett därifrån blir att motvilligt låta sig rekryteras som spion av underrättelsechefen William Dalby (Tom Hollander), och nysta i fallet med försvinnandet av en framstående kärnkraftsforskare.

Misstanken är att ryssarna har kidnappat honom, för att tvinga honom att hjälpa dem att göra en atombomb ”3 000 gånger mer destruktiv än den som släpptes över Hiroshima”.

Nå, av premiäravsnittet att döma är ”Harry Palmer” en rätt perfekt spionthriller. Snygg, sexig och med ett syrligt sinne för humor. Alla förväntade tidsmarkörer är på plats, och fans av boken och filmen lär känna sig hemma, samtidigt som manusförfattaren John Hodge (”Trainspotting”) tydligt har moderniserat historien, bland annat med en uppgraderad kvinnoroll, spelad av Lucy Boynton.

David Dencik är med också, och många tittare lär älska det här.



Men tajmingen. Jag vet inte om den kanske är helt rätt, eller spektakulärt dålig. Det är nog upp till var och en att avgöra.

Jag vet dock detta: Att titta på en kalla kriget-thriller, om öst mot väst, terrorbalans och ryskt kärnvapenhot, är inte vad det brukade vara.

Det som förut var en spännande titt i backspegeln, känns plötsligt som en skrämmande aktuell spegling av vår egen tid.

Som ett olycksbådande varsel, om en nära förestående järnridå-uppföljare som ingen vill se.

Och ännu mindre leva i.

FJELLBORGS FAVORITER



check The last days of Ptolemy Grey

Den här nya miniserien på Apple TV+, baserad på Walter Mosleys bok, har sina svagheter. Men Samuel L Jackson briljerar och berör som en demenssjuk 93-åring som tillfälligt får sina minnen, och sitt liv, tillbaka. Det är helt klart Emmy-bete man ser.



check The tourist

Ge den här outback-thrillern på HBO Max ett avsnitt – och lycka sedan till med att slita dig. En man (Jamie Dornan) blir rammad av en lastbil och vaknar upp på ett australiensiskt sjukhus med minnesförlust. Vem är han? Och varför är någon ute efter honom?



check Our flag means death

Ännu en nyhet på HBO Max. I den här älskvärda 1700-talskomedin får vi träffa den aristokratiske gentlemanna-piraten Stede Bonnet (som är baserad på en verklig person), som försöker hålla sig och sin dysfunktionella besättning flytande i en tuff miljö.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 10 mars 2022 kl. 10.54