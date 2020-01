16 tv-serier som har premiär i januari

Så börjar serieåret 2020

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 30 december 2019 kl. 22:28

Foto: SVT/Netflix/HBO. ”Kalifat”, ”Sex education” och ”The new pope”.

Stephen King, sci-fi-humor, en dansk Dracula, inte mindre än tre serier som kretsar kring religion – och mer sexutbildning från Netflix.

Här är 16 tv-serier du bör ha koll på i januari.

Foto: Netflix. ”Messiah”.

1. Messiah



Ny Netflix-serie som utspelar sig i Mellanöstern och USA, och spekulerar i hur den moderna världen skulle reagera på, och hantera, en Jesusliknande figur som plötsligt dyker upp och verkar kunna utföra mirakel. Michelle Monaghan spelar CIA-officeren Eva Geller, som nystar i vad mannen som kallas ”al-Masih” (Mehdi Dehbi) egentligen är för typ.

Netflix, 1 januari

Foto: Johan Paulin/C More/TV4. ”Hamilton”.

2. Hamilton



Stellan Skarsgård, Peter Haber, Stefan Sauk, Peter Stormare och Mikael Persbrandt har spelat honom tidigare. Nu tar norske Jakob Oftebro över rollen som Jan Guillous agent Carl Hamilton, som i C Mores och TV4:s storsatsning precis har kommit hem till Sverige efter många års utbildning i USA.

C More, 1 januari/TV4, 12 januari

Foto: Netflix. ”Dracula”.

3. Dracula



Ny miniserie i tre delar från ”Sherlock”-skaparna Mark Gatiss och Steven Moffat, efter Bram Stokers odödliga skräckroman ”Dracula”. Huvudrollen som den ökände greven och blodsugaren spelas av danske Claes Bang.

Netflix, 4 januari

Foto: TV4/C More. ”Deep water”.

4. Deep water



Dramathriller om tre kvinnor i Lake District, som har barn i ungefär samma åldrar och alla kämpar med att hålla huvudet ovanför vattenytan bland mörka hemligheter, familjekriser och dåliga beslut. Lite som en brittisk motsvarighet till ”Big little lies”, med bland andra Anna Friel.

C More/Sjuan, 7 januari

Foto: Netflix. ”AJ and the queen”.

5. AJ and the queen



Gillar du RuPauls stil? Då bör du kolla in den här komediserien, som han har skapat tillsammans med Michael Patrick King (”Sex and the city”). Om en dragqueen som reser runt i USA med sin 11-årige, föräldralöse sidekick AJ.

Netflix, 10 januari

Foto: Johan Paulin/SVT. ”Kalifat”.

6. Kalifat



Ny thriller från ”Innan vi dör”-duon Wilhelm Behrman och Niklas Rockström, med bland andra Aliette Opheim, Gizem Erdogan och Albin Grenholm. Temat: islamistisk radikalisering, svenska IS-resenärer och ett planerat terrordåd mot Sverige.

SVT, 12 januari



Foto: HBO. ”The outsider”.

7. The outsider



Australiensaren Ben Mendelsohn (”Bloodline”) spelar huvudrollen i den här miniserien från HBO, som bygger på Stephen Kings bok med samma namn, och följer utredningen av, och de mystiska omständigheterna kring, det fasansfulla mordet på en elvaårig pojke.

HBO Nordic, 13 januari

Foto: C More/TV4. ”Gold digger”.

8. Gold digger



Brittisk serie med Julia Ormond som en välbärgad kvinna i 60-årsåldern, som inleder ett förhållande med en betydligt yngre man (Ben Barnes). En man som hennes vuxna barn misstänker är en solochvårare – en gold digger.

C More, 16 januari

Foto: Netflix. ”Sex education”.

9. Sex education



Mikael Persbrandt återvänder i säsong två av Netflix både charmiga och roliga brittiska tonårsdramakomedi om hur nördiga Otis (Asa Butterfield), vars mamma (Gillian Anderson) är sexterapeut, gör oväntad social karriär som inofficiell sexrådgivare på sin skola.

Netflix, 17 januari

Foto: Johnny Wohlin/Viaplay. ”Box 21”.

10. Box 21



Viaplay ska göra fyra serier baserade på deckarduon Roslund & Hellströms böcker, och först ut är ”Box 21”. Den beskrivs som ”en explosiv historia om trafficking”, med två rumänska tjejer som lurats till Sverige med löften om bättre jobb i centrum. Leonard Terfelt är kriminalkommissarie Ewert Grens, och hans kollegor Mariana Hermansson, Sven Sundkvist och Tobias Nordwall spelas av Mimosa Willamo, Kristofer Kamiyasu och Simon J Berger.

Viaplay, 17 januari

Foto: Pim Hendriksen/Netflix. ”Ares”.

11. Ares



Nu har även Nederländerna fått sin första Netflix-serie. ”Ares” är ung psykologisk skräck om de två bästa vännerna Rosa och Jacob, som hänger sig åt ett hemligt, rikt och mäktigt studentsällskap i Amsterdam – men snart inser att de har gett sig in i något demoniskt, byggt på hemligheter ur landets förflutna.

Netflix, 17 januari

Foto: HBO. ”Avenue 5”.

12. Avenue 5



En ny HBO-komedi från ”Veep”-skaparen Armando Iannucci. Den här utspelar sig 40 år in i framtiden, ”där resor runt solsystemet inte längre är en sci-fi-fantasi utan en blomstrande multimiljonindustri”. Hugh Laurie gör huvudrollen som kapten på den lyxiga rymdkryssaren Avenue 5, som drabbas av tekniska svårigheter under en åttaveckorskryssning runt Saturnus.

HBO Nordic, 20 januari

Foto: HBO. Larry David och Jon Hamm i ”Curb your enthusiasm”.

13. Curb your enthusiasm



Larry David är tillbaka som en skruvad, självupptagen, neurotisk och konfliktsökande version av sig själv, i en tionde säsong av cringekomedin som SVT brukade kalla för ”Simma lugnt, Larry!”. Så här lyder HBO:s beskrivning: Den här säsongen hamnar Larry i en serie besvärliga situationer som eskalerar, när han tar sig an ett stort projekt för att reta en ny motståndare – ett åtagande som visar sig vara mer komplicerat än han hade väntat sig.

HBO Nordic, 20 januari

Foto: HBO/Sky Atlantic/Canal+. ”The new pope”.

14. The new pope



2016 kom Paolo Sorrentinos häftiga ”The young pope”, med Jude Law som den förste amerikanske påven, Pius XIII. Nu kommer fortsättningen, där Law får sällskap av John Malkovich (som spelar titelns nya påve), Sharon Stone och Marilyn Manson.

C More, 26 januari

Foto: Netflix. ”The stranger”.

15. The stranger



Thrillermysterium baserat på Harlan Cobens ”Främlingen”, med Richard Armitage i huvudrollen som en man som får reda på en hemlighet av en mystisk främling, vilket får en förödande effekt på hans liv.

Netflix, 30 januari

Foto: Netflix. ”Ragnarök”.

16. Ragnarök



Inte så långt efter mysiga ”Home for christmas” kommer nästa norska Netflix-serie. Den här är skapad av dansken Adam Price (”Borgen”), utspelar sig på landsbygden, och har, som titeln skvallrar om, undergångstema. Tänk en blandning av uppväxtdrama och en modern, klimatkrisaktuell tolkning av nordisk mytologi. Med några av skådisarna från ”Skam” på rollistan.

Netflix, 31 januari

