En ultravåldsam hämndfantasi att älska eller hata

Al Pacino dödar nazister i kitschiga ”Hunters”

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 21 februari 2020 kl. 08.00

Foto: Amazon. ”Hunters”.

TV-RECENSION Amazons ”Hunters”, om ett gäng nazistjägare i 70-talets New York, är inte riktigt vad man hade väntat sig. Men undertecknad är förälskad.

Hunters

Amazon Prime Video

Del 1-5

Av David Weil, med bl a Al Pacino, Logan Lerman, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane, Josh Radnor, Jerrika Hinton och Lena Olin.



ACTIONDRAMA Amazons ”Hunters”, om en grupp hämnare som spårar upp och dödar nazister i 70-talets New York, är inte vad man hade väntat sig. Det är en så konstig serie, att det är svårt att med bestämdhet säga om den är bra eller dålig, unik eller efterapande, för smaklös eller på en rimlig nivå.

Fascinerande är den i alla fall – brutal, 70-talsfunkig, kul och bitvis klart obekväm.

Legendaren Al Pacino, som gör sin första roll i en längre tv-serie, är dragplåstret, men den största rollen har egentligen Logan Lerman, som spelar Jonah Heidelbaum. En judisk Brooklyn-kille som ser sin ”safta” (farmor/mormor på hebreiska) Ruth (Jeannie Berlin), som överlevde förintelsen, bli mördad. Strax därpå blir han kontaktad av miljonären Meyer Offerman (Pacino, i ovanligt behärskad form), som träffade Ruth i Auschwitz och nu leder ett stenhårt och brokigt litet gäng som jagar gamla nazister. Krigsförbrytare som i dag poserar som hederliga amerikaner, men har någon sorts konspiration på gång, under ledning av den mystiska, eleganta elakingen The Colonel (Lena Olin!).

Jonah ansluter sig till skaran, som förutom Offerman består av den före detta MI6-agenten, numera nunnan, syster Harriet (Kate Mulvany), den pajasaktiga föredettingskådisen Lonny Flash (Josh Radnor), black power-aktivisten Roxy Jones (Tiffany Boone), Vietnamveteranen Joe Torrance (Louis Ozawa Changchien), och de gifta förintelseöverlevarna och vapenexperterna Mindy (Carol Kane) och Murray (Saul Rubinek) Markowitz.

Samtidigt börjar FBI-agenten Millie Malone (Jerrika Hinton) lägga ihop ett och ett...

”Hunters”, som är skapad av David Weil och producerad av Jordan Peele, blinkar till diverse popkultur, men har framför allt hämtat tydlig inspiration från serietidningsvärlden, 70-talets exploitationfilmer och Tarantinos moderna hyllningar av B-filmsgenren.

Passar mardrömslika flashbacks tillbaka till de historiska fasorna i andra världskrigets värsta koncentrationsläger verkligen in i allt detta?

Både ja och nej, kan man väl säga.

”Hunters” är en extrem serie, som är nykter, enormt sorgsen, eftertänksam och långsam i ena sekunden och helt hejdlös kitschig i nästa. Fingertoppskänslan är kanske inte på topp, men den har definitivt en egen och stor personlighet – och personligen gillar jag den som ultravåldsam och etiskt dumdristig hämndsaga lika starkt som andra kommer att ogilla den.



”Hunters” har premiär på Amazon Prime Video den 21 februari.

