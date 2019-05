Tronspelet + FÖLJ

Byxdrakar, Joffrey & Nattkungen – stora ”Game of thrones”-eftersnacket

Tronspelet: Eftersnack till säsong 8

avMarkus Larsson , Sandra Wejbro , Tove Björnlundh

TV 28 maj 2019 10:51

Valar morghulis, valar dohaeris – hejdå.

Vad var egentligen bäst – och sämst – med sista säsongen av ”Game of thrones”? Tronspelet bjuder på ett sista avsnitt där vi gräver ned oss i allt vi älskar med den här j-a serien.

Dessutom diskuterar vi dokumentären ”Game of thrones: The last watch” (HBO Nordic) om den dramatiska inspelningen.

70 avsnitt senare är det över. Tronspelet samlar ihop sig till ett avsked – med eftersnack om säsong åtta och sorgebearbetning nu när ”Game of thrones” dragit sin sista suck. Dessutom blir det stor listspecial med bästa avsnitten, skurkarna, slagen, citaten, karaktärerna, dynamiska duos och hårdrocksscener. Vi minns Tyrions bästa scener, Joffreys vidrighet och att inget någonsin blir lika hjärtskärande som Red wedding. Inte minst tackar vi er, våra kära lyssnare, för den här tiden. Det har varit en ära att få vara era nördkompisar.

Med Tove Björnlundh, Sandra Wejbro och Markus Larsson.

