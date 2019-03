Månadens måsten – 14 heta tv-serier i april

Foto: Netflix/Viaplay/BBC America. ”Störst av allt”, ”Wisting” och ”Killing Eve”.

avKarolina Fjellborg

TV 28 mars 2019 15:02

April bjuder på mer än ”Game of thrones”. Bland annat Netflix första svenska serie, norsk seriemördarjakt och ”Killing Eves” återkomst.

1. Veep



Den briljanta politiska satiren "Veep" (tv:s bästa komediserie enligt undertecknad) gör sorti med en sjunde säsong bestående av sju avsnitt. Ska Selina Meyer (mästaren Julia Louis-Dreyfus) lyckas bli president ännu en gång?

HBO Nordic/C More, 1 april

2. Barry



Bill Hader är tillbaka som yrkesmördaren som blev teaterentusiast i en andra säsong av HBO:s tragikomiska "Barry", som ju var en av förra årets finaste nyheter.

HBO Nordic, 1 april

3. Our planet



Mums för naturdokumentär-älskare. Samma team som gjorde ”Planet Earth” ger oss nu ”Our planet”. Sir David Attenborough står för berättarrösten, såklart.

Netflix, 5 april

4. Störst av allt



Netflix första svenska originalserie, som är baserad på Malin Persson Giolitos rättegångsthriller med samma namn, och kretsar kring en skolskjutning i överklassnästet Djursholm. Riktigt, riktigt, bra.

Netflix, 5 april

5. Warrior



Kampsportsaction från Cinemax, av Jonathan Tropper ("Banshee") och Justin Lin ("The fast and the furious"), baserad på ett koncept påhittat av självaste Bruce Lee. Skådeplatsen är San Franciscos Chinatown under sent 1800-tal.

HBO Nordic, 6 april

6. Killing Eve



Sandra Oh och Jodie Comer är tillbaka som agenten Eve Polastri och den psykopatiska yrkesmörderskan Villanelle i en andra säsong av den spännande, skruvade och nyskapande katt och råtta-serien "Killing Eve". Roligt, brutalt och fantastiskt bra.

HBO Nordic, 8 april

7. Fosse/Verdon



Biografisk miniserie med Sam Rockwell och Michelle Williams, om förhållandet mellan Bob Fosse och Gwen Verdon. Han filmskapare, koreograf och teaterregissör, hon skådespelerska och dansös.

HBO Nordic, 10 april

8. Wisting



Nytt norskt kriminaldrama baserat på Jørn Lier Horsts deckare om polisen William Wisting. Om jakten på en efterlyst amerikansk seriemördare som har bosatt sig i den lilla staden Stavern. Sven Nordin gör huvudrollen som Wisting och "Matrix"-stjärnan Carrie-Anne Moss är med som amerikansk FBI-agent.

Viaplay, 11 april

9. Catastrophe



Äntligen får vi se säsong tre av den här fantastiskt roliga svarta relationskomedin av och med Rob Delaney och Sharon Horgan.

Viaplay, 12 april

10. Game of thrones



Slutet är nära. Snart smäller det.

HBO Nordic/C More, 15 april

11. Straight forward



Ett "humoristiskt svindleridrama" om en dansk svindlerska (Cecilie Stenspil) som har blåst fel person och tvingas fly landet och börja på en ny kula i en småstad på Nya Zeeland. Något som går så där.

Viaplay, 17 april

12. Bosch



Titus Welliver är tillbaka som Michael Connelly-snuten Harry Bosch i en femte säsong av snygga LA noir-deckaren "Bosch".

Amazon Prime Video 19 april/HBO Nordic, 20 april

13. Enkelstöten



En ny säsong av roliga kriminalkomedin "Enkelstöten", med starka duon Lotta Tejle och Sissela Kyle. Den här gången ska damerna genomföra en konstkupp mot Kalmars gubbmaffia i klubben ”Calmare Fellows”. (Sänds även i TV4 med start den 8 maj.)

C More, 23 april

Foto: Pär Bäckstrand/TV4.

14. Gentleman Jack



Verklighetsbaserad serie av Sally Wainwright ("Happy valley"), med Suranne Jones som Ann Lister (1791-1840). En markägare och industrialist som 1832 återvänder hem till släktgodset Shibden Hall i västra Yorkshire efter år av resande och studier, för att utveckla godset och affärerna – och hitta en hustru. Serien är baserad på Listers dagböcker, som hon till stor del skrev på kod.

HBO Nordic, 23 april

