Helgens bästa streaming: "Making a murderer", "Daredevil" och förhäxande "The cry"













TV 19 oktober 2018 14:21

VECKANS STREAMINGTIPS ”Making a murderer” och ”Daredevil” är tillbaka med nya säsonger på Netflix – och ”The cry” är mysteriet du verkligen måste se just nu.

Making a murderer



Laura Ricciardis och Moira Demos true crime om Steven Avery och hans brorson Brendan Dassey, som sitter bakom lås och bom för brott de hävdar att de inte har begått, är tillbaka med en andra del. Averys nya advokat Kathleen Zellner tänker vända på varenda sten, har grym tv-pondus och bör bli den här säsongens ”stjärna”, om man kan tala i den sortens termer i det här sammanhanget. Och även om den här omgången lunkar långsammare och saknar den första säsongens cliffhangers och chockfaktorer, eftersom vi nu är så bekanta med allt som rör fallet, kommer serien fortsätta att trollbinda, uppröra och skapa debatt kring rättsystemet. Men med det sagt, lär även kritiska röster höjas. För den ensidighet som ”Making a murderer” kritiserades för redan efter sin första vända, skaver onekligen fortfarande.

Netflix. Säsongspremiär i dag

Daredevil



Det börjar bli trångt i Netflix Marvel-universum, "The Defenders" var inte mycket att hänga i julgranen och "Iron Fist" har dukat under. Men "Daredevils" tredje säsong ser i alla fall bra ut – även om de första avsnitten, Netflix vana trogen, så att säga skyndar långsamt. Charlie Cox fortsätter att leverera som Matt Murdock/Daredevil, som är illa tilltygad efter finalen av "The Defenders" och nu vårdas av nunnor på det katolska barnhem där han växte upp – men den stora anledningen till att slänga sig över den nya säsongen är ändå att Vincent D'Onofrio är tillbaka i fokus som den formidabla superskurken Wilson Fisk/Kingpin. En magnetisk närvaro.

Netflix. Säsongspremiär i dag

The cry



Hjälp vad jag blev tagen av den här miniserien baserad på Helen FitzGeralds bok. Jenna Coleman spelar den unga, fullkomligt utmattade nyblivna mamman Joanna Lindsay, som åker från Skottland till Australien med sin manipulativa man Alistair (Ewen Leslie), som vill försöka få tillbaka vårdnaden om sin tonårsdotter. Men precis när de har kommit fram försvinner deras bara några månader gamla bebis spårlöst. Vem har tagit honom? Lever han? Och varför står Jenna inför rätta i framåtblickar? Jag har sett tre avsnitt av fyra och håller på att gå sönder av nyfikenhet på finalen. Mysterieknarkare bör inte missa "The cry".

C More. Nya avsnitt på lördagar

