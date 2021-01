De hetaste nya svenska tv-serierna 2021

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 17.14

Uppdaterad: 10 januari 2021 kl. 17.45

Foto: C More/Viaplay/Netflix. ”Agatha Christies Sven Hjerson”, ”Thunder in my heart” och ”Den osannolika mördaren”.

Snabba pengar, skånska snutar och Skandiamannen. Och Agatha Christie i blågul tappning.

Här är de mest spännande nya svenska tv-serierna att hålla ögonen på 2021.

Foto: Linus Eklund/Anagram. Tunna blå linjen.

Tunna blå linjen



SVT-drama i tio delar av Cilla Jackert, om sex polisers vardag i ett stökigt och brokigt Malmö. Social misär, våldtäkter, droger, tonårsligister och motsättningar – men också kärlek, hopp och sammanhållning. Med bland andra Gizem Erdogan. Börjar visas den 17 januari.

Foto: Johan Bergmark/Netflix. Evin Ahmad.

Snabba cash



Netflix ”Snabba cash”-reboot utspelar sig tio efter händelserna i filmtrilogin, och har Evin Ahmad i huvudrollen som en ung ensamstående mamma som försöker lyckas inom startup-scenen i ett Stockholm där ”den entreprenörsdrivna eliten och den kriminella världen har blivit allt mer brutal, kaotisk och skoningslös”. Oskar Söderlund har skrivit manus tillsammans med ”Snabba cash”-författaren Jens Lapidus själv, och Jesper Ganslandt har regisserat. Premiär under våren.

Foto: Johan Paulin/Viaplay. ”Thunder in my heart”.

Thunder in my heart



Dramakomedi av och med Amy Deasismont, om ett tajt gäng kompisar i 20-årsåldern. Viaplay beskriver ”Thunder in my heart” som en serie om ”kärlek, identitetssökande och att vara vuxen på pappret men fortfarande känna sig som ett barn”, och om ”att välja vilka som är ens riktiga familj och att göra upp med sitt förflutna”. Premiär under våren.

Foto: Warner/Discovery+. ”Alla utom vi”.

Alla utom vi



Dplay har bytt namn till Discovery+, och den första stora seriesatsningen är den här dramakomedin, med Alba August och Björn Gustafsson som ett par med en desperat barnlängtan. En kanadensisk serie ligger till grund, och Erik ”Jerka” Johansson har både regisserat och varit med och försvenskat manuset. Kommer under våren.

Foto: Johan Paulin/SVT. ”Snöänglar”.

Snöänglar



I mars är det premiär för kriminaldramat ”Snöänglar”, som är en samproduktion mellan SVT och danska DR. Samtidigt som Sverige lamslås av ett kraftigt snöoväder natten före julafton, försvinner en fem veckor gammal bebis från sitt hem i en sliten Stockholmsförort. Den erfarna polisen Alice, som anar att något inte stämmer med föräldrarnas historier, blir besatt av fallet. Danska Mette Heeno ligger bakom serien, och på rollistan finns Eva Melander, Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Cecilia Nilsson och Shanti Roney.

Foto: Johan Paulin/TV4/C More. Johan Rheborg som Sven Hjerson.

Agatha Christies Sven Hjerson



Till hösten är det premiär på C More för den här Agatha Christie-serien med en twist. Johan Rheborg gör huvudrollen som mästerdetektiven Sven Hjerson; en karaktär från Agatha Christies böcker som skriver deckarmysterium och är kompis med Hercule Poirot. Serien beskrivs som en pusseldeckare, och bland manusförfattarna finns Rheborgs gamla Killinggänget-kollega Martin Luuk.

Foto: Discovery+. ”Mäklarna”.

Mäklarna



Okej, det är inte helt rätt att kalla den här serien om den tvivelaktige mäklaren Kaj Modin för ny, men det var i alla fall väldigt länge sedan sist (2006), och hemmet är flyttat från SVT till Discovery+. Men Ulf Malmros är tillbaka som manusförfattare och Kjell Bergqvist, Cecilia Frode och Lotta Tejle återvänder alla till rollerna de spelade för 15 år sedan. Ny på rollistan är William Spetz, som spelar en 20-årig praktikant som Hagamäklarna har fått gratis av Arbetsförmedlingen. Premiär i vår.

Foto: Johan Paulin/Netflix. ”Young royals”.

Young royals



Någon gång under året ska det bli premiär för Netflix ”Young royals”, som utspelar sig på en prestigefull internatskola och är skapad av Lisa Ambjörn, Lars Beckung och Camilla Holter. Edvin Ryding spelar Prins Wilhelm, som på skolan äntligen får en möjlighet att utforska vem han är och vilket slags liv han vill leva. Ska han välja kärleken eller plikten? Pernilla August spelar hans mamma, drottning Kristina.

Foto: Amar Aljic/Nexiko. ”Deg”.

Deg



SVT lovar en dramaserie med hög puls, om bland annat ”brödbakande och pengatvätt”. Skapare är Mattias J Skoglund och ”And then we danced”-regissören Levan Akin, och Helena af Sandeberg och Bianca Kronlöf spelar huvudrollerna som två kvinnor från helt olika delar av samhället, vars vägar korsas i en härva kring ett rånbyte på 47 miljoner kronor. Premiär i augusti.

Foto: Johan Paulin/Netflix. Charlotte Brändström, Robert Gustafsson och Eva Melander.

Den osannolika mördaren



En Netflix-serie i fem delar, baserad på Thomas Petterssons bok ”Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme”. Robert Gustafsson spelar huvudrollen i ”en fiktiv tolkning av hur Stig Engström, den grafiska designern som utpekades som den troliga gärningsmannen till mordet på statsminister Olof Palme, lyckades gäcka rättvisan ända fram till sin död genom en kombination av fräckhet, tur och polisens handfallenhet”. Andra kända namn på rollistan är Eva Melander, Mikael Persbrandt, Joel Spira, Shanti Roney, Torkel Petersson, Lia Boysen och Magnus Krepper, Charlotte Brändström är konceptuell regissör, och manus är skrivet av ”Innan vi dör”- och ”Kalifat”-duon Wilhelm Behrman och Niklas Rockström. Okänt premiärdatum.

Foto: Johan Paulin/SVT. ”Haijby”.

Haijby



SVT:s julsatsning, vars arbetstitel är ”Haijby”, är en verklighetsbaserad miniserie i 30-talskostym, om den förbjudna relationen mellan källarmästare Kurt Haijby och kung Gustaf V, och rättsskandalen som följde. Bengt Braskered har skrivit manus och Sverrir Gudnason och Staffan Göthe spelar huvudrollerna.

... och så två att hoppas på:

Foto: Marco Grizelj/Kristian Krän/Viaplay. ”Zebrarummet”.

Zebrarummet



Det är visserligen inte säkert att den här Viaplay-serien kommer att ha premiär 2021, men det inte är inte heller säker att den inte kommer att ha det, så låt oss hoppas. Henrik Schyffert och Gustaf Skördeman är idékläckarna bakom spänningsdramat, som handlar om maktspel på en exklusiv internatskola för samhällets elit. Rollerna spelas av bland andra Aliette Opheim, Valter Skarsgård, Edvin Endre, Amanda Lindh och Schyffert själv.

Foto: Audrius Solominas/Netflix. Hanna Björn, Bill Skarsgård och Björn Gustafsson.

Clark



Bill Skarsgård spelar den beryktade svenska brottslingen Clark Olofsson i den här Netflix-serien baserad på Olofssons självbiografi ”Vafan var det som hände?”. Jonas Åkerlund är regissör och (en av flera) manusförfattare, och på rollistan finns även Adam Lundgren, Hanna Björn, Björn Gustafsson, Rachel Mohlin, Arja Saijonmaa och Babben Larsson. Kan komma 2021, men det är inte officiellt spikat.

