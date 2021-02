20 tv-serier att streama i februari

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 31 januari 2021 kl. 11.42

Uppdaterad: 01 februari 2021 kl. 11.40

Foto: Viaplay/Discvovery+/Netflix. ”Vi barn från Bahnhof Zoo”, ”Alla utom vi” och ”Vad som än händer”.

Bästa väninnor, desperat barnlängtan, Clarice Starling – och en tysk kultfilm i ny tappning. Plus en offensiv från Disney+ som lanserar den nya vuxenkategorin Star.

Här är 20 tv-serier som kommer i februari.

Foto: TV4/C More. ”The bay”.

1. The bay



Morven Christie är tillbaka som polisen Lisa Armstrong i den lilla kuststaden Morecambe, i en andra säsong av det här brittiska kriminaldramat vars första säsong påminde en hel del om ”Broadchurch”.

TV4 Play, 1 februari

Foto: Dusan Martincek/ABC. ”Atlantic crossing”.

2. Atlantic crossing



Jag tyckte inte alls om den här norska serien, som utspelar sig under andra världskriget, men det kanske ni gör. Sofia Helin spelar den svenskfödda kronprinsessan Märtha, som lämnar Norge för att leva i exil i USA, och där, grovt uttryckt, övertygar president Franklin D Roosevelt (Kyle MacLachlan) om att gå med i kriget och rädda Norge och Europa.

SVT, 1 februari



Foto: HBO. ”The lady and the Dale”.

3. The lady and the Dale



Fascinerande dokumentärserie i fyra delar, producerad av Mark och Jay Duplass. Om den transsexuella entreprenören och skojaren Elizabeth Carmichael, född Jerry Dean Michael, som blev känd i och med marknadsföringen av den bränsleeffektiva, trehjuliga bilen the Dale.

HBO Nordic, 1 februari

Foto: ABC. ”Grey’s anatomy”.

4. Grey's anatomy



Långköraren ”Grey's anatomy” är tillbaka med en 17:e säsong – med covidtema och återbesök av både Patrick Dempsey och TR Knight.

Discovery+, 2 februari

Foto: Netflix. ”Vad som än händer”.

5. Vad som än händer



Väninneserien ”Vad som än händer”, originaltitel ”Firefly Lane”, är baserad på Kristin Hannahs bok med samma namn. Katherine Heigl och Sarah Chalke spelar huvudrollerna som de superbästa vännerna Tully och Kate, vars vänskap vi får följa genom fyra decennier.

Netflix, 3 februari

Foto: Kudos Film and Television. ”En mördare bland oss”.

6. En mördare bland oss



”Deadwater Fell” är originaltiteln på den här brittiska miniserien med David Tennant i huvudrollen som en läkare i en liten skotsk by som är den enda överlevande efter en husbrand i vilken hans fru och tre barn omkommer. Något stämmer inte, börjar man misstänka när man utreder saken...

SVT, 6 februari

Foto: TV4/C More. ”The first”.

7. The first



Drama om planerandet av den första bemannade rymdfärden till Mars. ”House of cards”-skaparen Beau Willimon ligger bakom, och Sean Penn och Natascha McElhone spelar huvudrollerna – men serien lades ner efter bara en säsong.

C More, 9 februari

Foto: Netflix. ”Crime scene: the vanishing at the Cecil Hotel”.

8. Crime scene: The vanishing at the Cecil Hotel



Denna första säsong av en ny dokumentärserie som ska ”demontera myter och mysterier kring ökända platser för samtida brott” handlar om Cecil Hotel i Los Angeles. Ett hotell med en trasslig historia, där en student hittades död 2013.

Netflix, 10 februari

Foto: Discovery+. ”Alla utom vi”.

9. Alla utom vi



En ny svensk dramakomedi baserad på en kanadensisk serie. Om ett par (Alba August och Björn Gustafsson) som desperat försöker göra ett barn med varandra. Erik ”Jerka” Johansson regisserar och i övriga roller syns Adam Lundgren, Malin Cederbladh, Christopher Wagelin och Göran Ragnerstam, bland andra.

Discovery+, 12 februari

Foto: CBS. ”Clarice”.

10. Clarice



Psykologisk skräck/kriminalare om den Clarice Starling från Thomas Harris böcker som Jodie Foster gestaltade i ”När lammen tystnar”. Serien utspelar sig ett år efter händelserna vi såg där, och ska berätta Starlings personliga historia. Rebecca Breeds spelar titelrollen.

Viaplay, 14 februari



Foto: Netflix. ”The crew”.

11. The crew



Ny komediserie om ett fiktivt Nascar-lag, med Kevin James. Han spelar lagets arbetsledare, som när ägaren kliver av och lämnar över till sin dotter (Jillian Mueller) måste ”skydda sig själv och sitt arbetslag från hennes försök att modernisera teamet”.

Netflix, 15 februari

Foto: Andreas Kleiberg/Discovery+. ”Efter festen”.

12. Efter festen



En norsk serie om Selma, som har hoppat av universitet och är pank och singel. När hon blir utkastad från sitt kollektiv den 17 maj flyttar hon hem till sin lyckade lillayster och hennes sambo, i hopp om att få ordning på sitt liv. Vi får följa trion under en sommar, och varje avsnitt skildrar en ny efterfest.

Discovery+, 17 februari

Foto: Netflix. ”Behind her eyes”.

13. Behind her eyes



Brittisk psykologisk thriller om en ensamstående mamma (Simona Brown) som efter att ha inlett en affär med sin chef (Tom Bateman) även blir vän med hans fru (Eve Hewson) – och dras in i en härva ”av hemligheter och lögner där ingenting är vad det ser ut att vara”.

Netflix, 17 februari

Foto: Netflix. ”Tribes of Europa”.

14. Tribes of Europa



Ung tysk sci-fi. År 2074 har en global katastrof lämnat Europa i ruiner, och krig råder mellan de olika stammar som har uppstått. Tre syskon från en fredlig stam ger sig ut på farligheter för att förändra Europas öde.

Netflix, 19 februari

Foto: Apple TV+. ”For all mankind”.

15. For all mankind



Joel Kinnaman är tillbaka som Nasa-astronauten Edward Baldwin i Apples alternativa historieskildring av rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA. När säsong två tar sin början har året hunnit bli 1983 och kalla kriget rasar för fullt.

Apple TV+, 19 februari

Foto: CBS All Access. ”Coyote”.

16. Coyote



Kriminaldrama med ”The shields” Michael Chiklis som en gränspolis som tvingas börja arbeta för en mexikansk kartell. Det vill säga samma människor som han har tillbringat hela sitt yrkesliv med att försöka hålla ute ur USA.

Viaplay, 21 februari



Foto: Disney+. ”Love, Victor”.

17. Love, Victor



Den 23 februari lanserar Disney+ sin nya kategori Star, för att erbjuda sina abonnenter ett lite bredare innehåll för vuxna. En av serierna som får premiär då är denna filmspinoff, som hade premiär på amerikanska Hulu i somras och är förnyad för en andra säsong. Michael Cimino spelar huvudrollen som en high school-elev som försöker komma underfund med sin sexualitet och livet på en ny ort.

Disney+, 23 februari

Foto: ABC. ”Big sky”.

18. Big sky



En annan serie som kommer till Disney+ i och med Star är David E Kelleys ”Big sky”, som inte blev speciellt väl mottagen vid sin amerikanska premiär. Ryan Phillippe, Katheryn Winnick och Kylie Bunbury gestaltar två privatdetektiver och en expolis som söker efter två systrar som har blivit kidnappade av en lastbilschaufför längs en motorväg i Montana – och inser att fler flickor har försvunnit i samma område.

Disney+, 23 februari

Foto: Hulu. ”Solar opposites”.

19. Solar opposites



Ännu en serie som hör till Star-släppet. En animerad sitcom för vuxna om en familj med utomjordingar från en bättre värld som hamnar i mitten av USA och inte kan komma överens om huruvida det är härligt eller förfärligt.

Disney+, 23 februari

Foto: Viaplay. ”Vi barn från Bahnhof Zoo”.

20. Vi barn från Bahnhof Zoo



1981 blev Christiane F:s självbiografiska bok om missbruk, prostitution och kriminalitet bland tonåringar i Västberlin kultfilmen ”Vi barn från Bahnhof Zoo”. Nu har den även blivit en tyskspråkig tv-serie i åtta delar. Annette Hess (”Weissensee”) har skrivit manus.

Viaplay, 28 februari

