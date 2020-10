Så blir nya ”Beck”-filmerna

Premiär i vinter – ”Mr Robot”-skådisen i ny roll

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 oktober 2020 kl. 10.52

Uppdaterad: 07 oktober 2020 kl. 06.26

I november respektive december kommer två av de fyra nya ”Beck”-filmerna till C More.

Ny i serien är skådespelaren Martin Wallström som tidigare gjort roller i ”Mr Robot”, ”Snabba cash” och ”Johan Falk”.

Peter Haber, 67, återvänder i rollen som Martin Beck i fyra nya ”Beck”-filmer. Den första ”Beck – ”Undercover” har premiär på C More 6 november och den andra ”Beck – Utom rimligt tvivel” 4 december. De fyra nya filmerna bildar totalt sett Beck 39 till 42 och de två sistnämnda väntas ha premiär på C more efter årsskiftet.

TV4 och C More skriver i ett pressmeddelande att filmerna direkt tar vid där de senaste slutade, med att Habers karaktär Beck precis tagit över efter Jonas Karlssons, 49, rollfigur Klas Fredén som gått vidare till ett chefsuppdrag på NOA.

Foto: Pär Bäckstrand/C More Peter Haber blir Martin Beck i fyra nyafilmer.

Polisarbetet leds nu av Alexandra ”Alex” Beijer, spelad av Jennie Silfverhjelm, 40, som rekryterats till stationen efter ett internationellt uppdrag i Mellanöstern. Beck-gruppen har samma sammansättning som tidigare, med återvändande skådespelarna Måns Nathanaelson, 44, som Oskar, Anna Asp, 36, som Jenny, Elmira Arikan, 36, som Ayda och Kristofer Hivju, 41, som Steinar.

Foto: Pär Bäckstrand / TV4 Martin Wallström.

Ny i serien är Martin Wallström, 37, i rollen som Josef, en karaktär som enligt pressmeddelandet tycks leva dubbelliv. Wallström har tidigare haft en stor roll i den Golden Globe-vinnande HBO-serien ”Mr Robot” och har också setts i svenska serier som ”Johan falk”, ”Morden i Sandhamn”, ”Maria Wern” och ”Snabba cash – livet deluxe”. martin Wallströms rollfigur kommer att vara återkommande i de fyra nya ”Beck”-filmerna.

