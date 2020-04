Fullpackad men läcker spinoff som sticker iväg långt bort från moderserien

Så bra är ”Penny dreadful: City of Angels”

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 24 april 2020 kl. 13.51

Foto: Showtime. Natalie Dormer i ”Penny dreadful: City of Angels”.

TV-RECENSION Spinoffen ”Penny dreadful: City of Angels” har inte mycket gemensamt med det gotiska skräckdramat ”Penny dreadful”, som lades ner 2016. Men läcker är den.

+++

Penny dreadful: City of Angels

HBO Nordic

Del 1-3

Av John Logan, med bl a Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Michael Gladis, Rory Kinnear, Nathan Lane.



SKRÄCKDRAMA I den kultiga skräckserien ”Penny dreadful” (2014-2016) spann John Logan nya historier åt flera av skräckromantikens mest kända figurer, som Henry Jekyll, Victor Frankenstein, greve Dracula och Dorian Gray.

Nu kommer spinoffen. Också den är skapad av Logan, men skådeplatsen är flyttad från viktorianska London till 1938 års Los Angeles, själva skräckbiten känns nedtonad, och överlag är det inte mycket som påminner om moderserien. Även om Rory Kinnear, som spelade Frankensteins monster i den, är med även här – som en tysk barnläkare och stor Hitler-supporter.

Det är mycket som pågår i ”Penny dreadful: City of Angels”, med handlingstrådar kring mexikansk folklore och chicanokultur, rasism och sociala spänningar, två poliser (Daniel Zovatto som kårens första mexikanskättade kriminalare och Nathan Lane som hans partner) som utreder morden på en välbärgad familj i Beverly Hills, nazister som gömmer sig i fullt dagsljus, radikala bibelfanatiker och bygget av stadens första motorväg. Och det är inte helt lätt att se vart det hela är på väg.

Men den dominantaste närvaron, som fungerar som berättelsens kitt även om hennes avsikter är oklara, är Magda. En demon som i seriens början utmanar dödshelgonet Santa Muerte (Lorenza Izzo) och verkar vara någon sorts handelsresande i djävulskap och kaos. Hon är en skepnadsskiftare, men ”Game of thrones”-stjärnan Natalie Dormer spelar alla hennes olika former, och hon gör det med lika mycket intensitet och karisma som Eva Green levererade i moderserien.

En narrativt sett rörig och kanske lite väl fullproppad, men tjusig och suggestiv serie med läcker noirkänsla och en stark uppställning skådisar.



”Penny dreadful: City of Angels” har premiär på HBO Nordic den 27 april.

