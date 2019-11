Tv-recensioner

Smart och skrämmande konspirationsthriller

Så bra är den brittiska serien ”The capture”

avKarolina Fjellborg

25 november 2019 14:44

Foto: BBC. ”The capture”.

TV-RECENSION Ingenting är vad det ser ut att vara i mörka, paranoida och svårt spännande ”The capture”.

++++

The capture

C More

Säsong 1

Av Ben Chanan, med bl a Holliday Grainger, Callum Turner, Cavan Clerkin, Ben Miles, Ron Perlman, Lia Williams och Laura Haddock.

KONSPIRATIONSTHRILLER Kan vi egentligen lita på något nu för tiden – ens det vi ser med egna ögon?

Det är frågan i den här slingrande, mörka och paranoida konspirationsthrillern, som utspelar sig i ett England där storebror inte bara nästan alltid ser dig, utan dessutom kan manipulera – eller med ett trevligare ord ”korrigera” – övervakningsbilderna du fastnat på.

Historiens strykpojke är Shaun Emery (Callum Turner). En före detta elitsoldat som i seriens inledning, efter att ha suttit sex månader i fängelse för att ha skjutit en obeväpnad taliban i Afghanistan, blir friad då hans advokat Hannah Roberts (Laura Haddock) lyckas påvisa att videobevisen som fällde honom var felaktiga.

Men lyckan blir kortvarig, för efter en kvälls firande av sin nyvunna frihet blir Emery misstänkt för ett nytt brott.

Det vi ser är visserligen att han bara kysser Hannah Roberts vid en busshållsplats, strax innan hon hoppar på bussen hem. Övervakningskamerorna däremot, visar att han överfaller och kidnappar henne.

Polisen som sätts på fallet är Rachel Carey (Holliday Grainger). Ett ungt snutunderbarn som är tillfälligt förflyttad från kontraterrorismenheten för att bevisa sin ledarskapsförmåga inför en befordran.

Hon lyckas direkt identifiera Emery med hjälp av ansiktsigenkänning, och Emery arresteras, men inga spår av Roberts kan hittas i hans bil – och plötsligt bestämmer en mystisk kvinna från säkerhetstjänsten (Lia Williams) att övervakningsbilderna inte får användas som bevis.

Emery släpps därför mot borgen, och börjar göra sina egna efterforskningar – men frihetsberövas snart ännu en gång. Den här gången av en ljusskygg amerikan (Ron Perlman) och hans hårdhänta hejdukar.

Vad sjutton händer?

Nå, det enda man kan vara säker på i ”The capture” är att ingenting är vad det ser ut att vara.

Det är en galen historia, som tack vare sitt lugn, sitt vuxna angreppssätt och sin ideologiska komplexitet ändå lyckas hålla sig trovärdig nog att bli skrämmande.

Tyvärr har originalets sex timslånga avsnitt gjorts om till åtta kortare av C More, för att längre fram kunna sändas med reklam i TV4 – och det är inte till totalupplevelsens fördel.



”The capture” har premiär på C More den 26 november.



Se det här också: Jed Mercurios braksuccé ”Bodyguard” från förra året, är den givna parallellen att dra. Även om den var bullrigare. Finns på Netflix.



Visste du att... Holliday Grainger och Callum Turner har spelat i samma serie förut? Nämligen ”The Borgias”, där hon var en av frontfigurerna och han hade en liten roll.



Just nu... är det oklart om ”The capture” får en andra säsong, men slutet lämnar möjligheten öppen och skaparen Ben Chanan har sagt ”Vi pratar om det och jag tänker på det”.



