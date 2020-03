Violet Crawley hade fnyst åt ”Downton Abbey”-skaparens nya serie

Så många plus får Netflix ”The English game”

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 19 mars 2020 kl. 14.46

Foto: Netflix. ”The English game”.

TV-RECENSION ”Downton Abbey”-skaparen Julian Fellowes tacklar den moderna fotbollens ursprung i Netflix-serien ”The English game”.

Synd bara att alla i den är så tråkiga.

++

The English game

Netflix

Av Julian Fellowes, med bl a Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Charlotte Hope, Craig Parkinson, James Harkness, Niamh Walsh.



KOSTYMDRAMA I sin nya serie, där kostym- och idrottsdrama möts, skildrar ”Downton Abbey”-skaparen Julian Fellowes hur den brittiska fotbollen under den senare delen av 1800-talet började utvecklas från gentlemannasport för aristokratiska amatörer till den moderna, klassöverskridande idrott som i dag är världens populäraste.

I centrum står två unga män på varsin sida av klassklyftan, båda baserade på verkliga fotbollsspelare. Edward Holcroft spelar välbärgade lord Arthur Kinnaird, som är lagkapten för det framgångsrika snobblaget Old Etonians. Och Kevin Guthrie spelar skotten Fergus Suter, som med det då mycket kontroversiella instrumentet pengar värvas till arbetarklasslaget Darwen i norra England av tränaren och spinneriägaren James Walsh (Craig Parkinson).

Serien följer de två lagens resa under en för sporten avgörande och föränderlig tid, och vid sidan av fotbollsplanen handlar det om saker som dåliga arbetsvillkor för fabriksarbetare, strejker, fattigdom och usla pappor av både rikt och fattigt slag. Några kvinnliga karaktärer får också små handlingstrådar att pyssla med, men mest för sakens skull känns det som, då de mestadels är relaterade till deras fortplantningsförmåga. Eller brist på fortplantningsförmåga.

Någon figur av Violet Crawleys magnitud finns här alltså icke, varken av kvinnligt eller manligt slag, och överlag är ”The English game” förvånansvärt tråkig och färglöst skriven, med svaga personligheter och en dialog som alltför ofta får en att himla med ögonen.



”The English game” har premiär på Netflix den 20 mars.

