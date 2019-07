Habil brittisk kriminalare med ”Broadchurch”-komplex

Foto: ITV. Morven Christie i ”The bay”.

avKarolina Fjellborg

TV 10 juli 2019 08:00

TV-RECENSION Likheterna med ”Broadchurch” är slående. Nya brittiska kriminalserien ”The bay” är inte riktigt lika bra – men klart sevärd.

The bay

TV4

Säsong 1

Av Daragh Carville, med bl a Morven Christie, Jonas Armstrong, Matthew McNulty, Daniel Ryan, Chanel Cresswell, Lindsey Coulson, Taheen Modak, Tracie Bennett, Imogen King och Art Parkinson.

KRIMINALDRAMA Försvunna barn, omaka poliser och en död kropp på stranden i en liten vindpinad kuststad, där naturen är vacker men hemligheterna fula.

Den här sexdelade serien har många gemensamma nämnare med diverse andra brittiska kriminalare – men framför allt är likheterna med en viss hyllad titel slående: ”Broadchurch”-komplexet är totalt.

”The bay”, som utspelar sig i Morecambe i Lancashire i Nordvästra England, blir aldrig lika spännande, vemodig och gripande som sin uppenbara förebild, men bockar av tillräckligt många pålitliga kriminalserietrix för att fungera, och har en vinnare i kombinationen betagande utsikt men socialt sjangserad stad – såväl som en pikant krok att haka fast sin tittare med.

Det är nämligen så här:

När vi först träffar huvudpersonen Lisa Armstrong (Morven Christie) – en polis och ensamstående mamma till två tonårsbarn – är hon på väg ut på en helkväll med sina vänner. Sprit och karaoke följer, och backanalen rundas av med en snabbis med en främling.

Dagen efter, när hon med dunkade huvud åker in till stationen, har de tonåriga tvillingarna Holly och Dylan Meredith anmälts spårlöst försvunna, och Lisa blir ansvarig ”anhörigpolis"; med uppdrag att fungera som en länk mellan polisen och familjen.

Hon åker hem till mamman (Chanel Cresswell) och den fientligt inställda mormodern (en lysande Tracie Bennett) för att börja nysta i fallet, men får en obehaglig överraskning när det visar sig att styvpappan Sean (Jonas Armstrong) är samme Sean som hon hade sex med i en gränd kvällen före. Alltså samma kväll som barnen försvann.

Naturligtvis borde Lisa tala om detta för sin chef, och avsäga sig saken, men i stället väljer hon att hålla tyst, förstöra viktigt bevismaterial och fortsätta ha hand om fallet trots sin uppenbara olämplighet, samtidigt som båda hennes egna barn – sonen Rob (Art Parkinson) och dottern Abbie (Imogen King) – också är ute på hal is på varsina håll.

Och sedan blir det svårt att slita sig, en del gropar i logik, rimlighet och trovärdighet till trots.

En andra säsong är på gång.



”The bay” har premiär i TV4 den 10 juli.

Se det här också: Alla tre säsonger av ”Broadchurch”, med Olivia Colman och David Tennant i huvudrollerna, finns på Netflix. Åtminstone den första är ett måste att se.



Visste du att... Art Parkinson, som spelar tonårsson i ”The bay”, är killen som gestaltade Rickon Stark i ”Game of thrones”?



Just nu... är en annan, mycket sevärd serie på temat försvunna barn ”The cry”. Finns sedan tidigare på C More men kan just nu även ses på TV4 Play.

