Behåll, pausa, glöm – så sållar du bland streamingtjänsterna i vår

Streama inte mindre, men streama smartare

TV-KRÖNIKA Otrogna kunder blir ett allt större problem för streamingtjänsterna.

Och inget hindrar dig från att bli en del av det problemet.

”Binge and bail”, ”serial churners” och ”serial cancelers”.

Det är skilda uttryck för samma sak:

Kunder som systematiskt hoppar av och på streamingtjänster med jämna mellanrum. Som bara har en eller kanske två i taget, i stället för att varje månad betala för ett helt knippe som knappt utnyttjas.

Det handlar inte om att streama mindre, utan om att streama smartare. Och enligt analysföretag blir det här fenomenet allt vanligare. Vilket är logiskt.

För när allt blir dyrare är det inte elfakturan, räntan eller matkassen folk kan göra så mycket åt. Utan utgifter för till exempel underhållning.

Dessutom finns inga incitament för att vara lojal. Nya kunder kan få en gratisperiod eller ett kampanjerbjudande, men trogna får bara vara med på prishöjningarna.

Netflix.



Så fundera på vad du faktiskt vill titta på. Ta reda på när nästa säsong av din favoritserie släpps, var en film du vill se har premiär, vilka tjänster som har bäst utbud per säsong, och så vidare.

Pausa en tjänst när det passar dig, starta en annan under tiden och återgå till den förra när det har kommit tillräckligt mycket nytt du är intresserad av.

Binga det. Pausa. Upprepa.

Markera i din kalender när nästa månadsavgift dras från ditt konto och anpassa ditt rullande schema efter det. Och upp- och nedgradera abonnemangsform efter behov. (Behöver vi kunna ladda ner på flera enheter året om, eller bara på semestern?)

En tumregel kan vara att ha en bred tjänst som bas, och rotera de mer nischade, som inte har samma inflöde av nytt material och kanske inte används av alla i ett hushåll.

"Avatar – the last airbender" med Maria Zhang och Tamlyn Tomita.



Talande är att Netflix, enligt ny statistik, har absolut lägst ”churn” (kundbortfall) av de amerikanska tjänsterna.

De pepprar konstant på med mycket för alla. De har delvis frångått sin egen releasemodell genom att dela upp säsonger, för att hålla kvar tittare längre. Och de har dessutom börjat köpa rättigheter till sina konkurrenters material.

Netflix är helt enkelt svår att avvara, och så även i vår, med nya titlar som ”Avatar – the last airbender”, ”3 body problem” och ”Ripley”, och fanfavoriter som ”Familjen Bridgerton” och ”Young royals”.

expand-left helskärm ”Jana – Märkta för livet”.



Men de andra räcker ofta att ha stötvis. Och framöver skulle jag rekommendera att varva dessa tre, för att kunna hänga med i vårens nyheter:

HBO Max (”The regime”, ”The girls on the bus”).

Apple TV+ (”Manhunt”, ”Palm Royale”, ”Franklin”, ”Sugar”).

Och Disney+ (”Shōgun”, ”Renegade Nell”).

Lägg Skyshowtime och TV4 Play på is.

Och glöm Viaplay, som höjer priset för sitt film och serie-paket utan att ha just något nytt att komma med.

Testa då hellre Prime Video, som är en hopplöst stökig tjänst men har ett rejält utbud, och från april kommer att visa flera av Viaplays vaskade satsningar. Som Felix Herngrens och Henrik Björns ”Jana – märkta för livet”.



Otrogna kunder skulle visserligen kunna leda till högre priser för andra.

Men det skulle också kunna leda till att streamingtjänsterna inser att de måste ge bättre erbjudanden till redan existerande kunder, om de vill behålla dem.

"Shōgun".

FJELLBORGS FAVORITER



check Maryland

Ett gripande och välspelat brittiskt familjedrama av den gamla skolan. Med klipporna Suranne Jones och Eve Best som två systrar som har vuxit isär men närmar sig varandra igen när deras mamma dör och det visar sig att hon levt ett dubbelliv. Britbox/TV4 Play.



check The tourist

Våldsam, komisk och full av twistar. Jamie Dornan är tillbaka som jagad man utan minne i en andra säsong av den här konstant underhållande thrillern, som började i Australiens outback men nu har bytt skådeplats till ett lummigt Irland. På HBO Max.



check The woman in the wall

En fängslande mix av kriminaldrama, gotisk skräck och mörk irländsk historia på Skyshowtime. Om en kvinna (Ruth Wilson) som är traumatiserad efter att som ung ha spärrats in på ett av den katolska kyrkans ökända Magdalenahem, och nu hittar en död kropp i sitt hus.

