Då kommer Rencks och Skarsgårds HBO-serie ”Chernobyl”

Foto: Harris, Watson och Skarsgård på bilder ur ”Chernobyl”. HBO/Sky Atlantic.

avKarolina Fjellborg

TV 13 mars 2019 16:12

TRAILER Nu finns ett premiärdatum, och en kort teaser, för HBO-serien "Chernobyl" – regisserad av Johan Renck och med Stellan Skarsgård i en av huvudrollerna.

Snart kommer miniserien om Tjernobylkatastrofen i Ukraina 1986.

"Chernobyl", som den heter, är skapad av Craig Mazin, och samtliga fem delar regisseras av svenske Johan Renck – som tidigare har regisserat avsnitt av storserier som "Breaking bad", "The walking dead", "Vikings" och "Bloodline", samt hela "The last panthers" och lysande svenska "Ettor och nollor".

Serien är en samproduktion mellan amerikanska HBO och brittiska Sky, och i rollerna syns Stellan Skarsgård, Jared Harris och Emily Watson, bland andra.

"Chernobyl" beskrivs som en dramatisering av en av de värsta mänskligt orsakade katastroferna i historien, och en berättelse om de modiga män och kvinnor som offrade sig för att rädda Europa. Serien ska förklara hur och varför kärnkraftsolyckan inträffade och berätta historierna om ”hjältarna som kämpade och föll”.

Harris spelar Valery Legasov – den sovjetiske vetenskapsman som valdes ut av Kreml för att undersöka olyckan. Skarsgård spelar politikern Boris Shcherbina, som leder regeringens utredning timmarna efter olyckan. Och Watson är kärnfysikern Ulana Khomyuk, som vill försöka lösa mysteriet kring vad som hände, så att historien inte upprepar sig.

Nu har en första teaser släppts, och det är också klart att serien får svensk premiär på HBO Nordic den 7 maj.

