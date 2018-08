Så blir hösten i SVT – 16 höjdpunkter

Foto: SVT.

TV 14 augusti 2018 12:31

SVT har presenterat sina höstnyheter. Här är titlarna att hoppas lite extra på.

1. I will survive



Programserie i sex delar där Alcazar-mannen Andreas Lundstedt gräver i discons historia – går på klassisk discomark i New York, träffar de som var med när genren exploderade, och berättar om sin egen relation till musiken. Om "Saturday night fever", Studio 54, aids och disco demolition night, bland annat.

Premiär den 22 augusti.

Foto: SVT.

2. Det stora racet



Eftersom folk älskar att se kändisar tävla i otippade saker satsar nu SVT, efter förra årets fågelskådning, på folklig folkrace. Magnus Wislander, Elisa Lindström, Kodjo Akolor och Ellen Bergström bjuds in av varsitt team, för att bygga en "riktigt vass folkracebil" och tränas till "dödsföraktande tävlingsförare". Till slut ska de sedan möta varandra i ett avgörande lopp. Erik Ekstrand programleder.

Premiär den 4 september.

Foto: Janne Danielsson/SVT.

3. Liberty



Dansk serie som bygger på Jakob Ejersbos roman med samman namn och utspelar sig i Tanzania i slutet av 1980-talet och kretsar kring två familjer – den danska familjen Knudsen och den dansk-svenska familjen Larsson. Snitsaren Mikael Marcimain regisserar och i huvudrollerna syns Magnus Krepper, Sofie Gråbøl, Connie Nielsen och Carsten Bjørnlund.

Premiär den 10 september.

Foto: Aske Foss/DR.

4. Alla för en



Det blir inte alltid så bra med SVT:s nya helgunderhållningsförsök men låt oss ändå hoppas på det här. Katrin Sundberg är programledare och det hela går ut på att två kändislag tävlar om att vara vassast på frågor kring musik, tv, film och ordlekar. I varje lag ingår även en känd eller okänd VIP-gäst. Förlagan är amerikanska ”Hollywood game night”, som leds av den allmänt fantastiska Jane Lynch.

Premiär den 14 september.

5. Springfloden



Klart man vill se Julia Ragnarsson och Kjell Bergqvist tillbaka i rollerna som polisstudenten Olivia Rönning och den hemlöse före detta polisen Tom Stilton, i en andra säsong av kriminalsuccén "Springfloden". Manusförfattare är återigen Rolf och Cilla Börjlind och synopsis lyder så här:

Ett mord på en cirkusartist i Marseille och ett av polisen först befarat självmord av en tulltjänsteman, visar sig vara sammankopplade. Olivia och Tom kastas in i en svårlöst mordgåta som leder till den cyniska riskkapitalismens värld där vissa kretsar tjänar grova pengar på att mjölka det svenska välfärdssystemet.

Säsongspremiär den 16 september.



6. Kroppshets



Alltid sevärda Mia Skäringer gör upp med samtidens ständiga jakt på den perfekta kroppen, reflekterar över sin egen resa mot kroppsacceptans och träffar personer som har tips på hur vi kan förändra synen på våra kroppar. Tre avsnitt vi nog kan behöva lite till mans.

Premiär den 20 september.



7. Språknyheterna



Programserie i Kunskapskanalen som låter härligt språknördig:

Språknyheterna är programmet som gräver ner sig i det svenska språkets underbara nyanser och grammatiska specialiteter. Bland annat avslöjar Niklas Källner sina bästa kallpratstips och berättar varför det vardagliga, stela, småpratet är avgörande för goda relationer. Den nyzeeländske ståupp-komikern Al Pitcher gör träffsäkra iakttagelser om svenskan. Tittarna får ta del av Niklas Strömstedts bästa låttextrim och Denise Rudbergs reflektioner om överklassens språk.

Programledare är Kalle Lind, Sara Lövstam är språkexpert och "Väder-Nils" Holmqvist är med för att prata om vädrets språk.

Premiär den 26 september.



8. Vår tid är nu



Den formidabla kostymrökaren "Vår tid är nu" är tillbaka med en efterlängtad andra säsong, med nya skådisar som Tova Magnusson, Ingela Olsson, danska "Brottet"-stjärnan Sofie Gråbøl och italienska Simone Coppo. När vi återser familjen Löwander och personalen på deras restaurang Djurgårdskällaren är det december 1955, och nya kärlekshistorier, farliga allianser och avslöjade mörka hemligheter utlovas.

Säsongspremiär den 1 oktober.

Foto: Carl-Johan Paulin/SVT.

9. Världens sämsta indier



David Batra, som har indiska rötter men "lever väldigt svenskt", reser till Indien för att försöka hitta sitt ursprung och förstå landet bättre med hjälp av Indienkorrespondenten Malin Mendel, som ger honom olika uppdrag som ska få honom att komma nära indiernas vardag. Spännande land, spännande idé.

Premiär den 3 oktober.

10. Vanity fair



Ett lovande brittiskt kostymdrama från ITV i sju delar, baserat på William Thackerays "Fåfängans marknad", som utspelar sig under tiden för Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Olivia Cooke gör huvudrollen som Becky Sharp, som använder både näbbar och klor för att ta sig ut ur fattigdomen och in i den brittiska societeten.

Premiär den 20 oktober.

Foto: ITV.

11. Dramaten



Dramaaaten. Vad händer egentligen bakom kulisserna på denna ständigt omtalade, prestigefyllda men skandalomsusade, kulturinstitution? Skådespelare som Sven-Bertil Taube, Lena Endre, Krister Henriksson, Elin Klinga, Örjan Ramberg, Johan Ulveson och Shanti Roney medverkar i den här sexdelade serien om en av Sveriges kanske mest laddade arbetsplaster.

Premiär i november.



12. Andra åket



Nästa Felix Herngren-serie i SVT efter braksuccén "Bonusfamiljen" är den här familjekomedin som är inspelad i Björkliden och har bland andra Sanna Sundqvist, Jakob Setterberg, William Spetz, Bert-Åke Varg, Mattias Fransson och Lena T Hansson på rollistan. SVT beskriver den så här:

Andra åket är en familjeserie där vi träffar Madde, född och uppvuxen i Björkfjället, en liten skidort allra längst upp i norr där hennes mamma driver ett mindre hotell. Plötsligt dör hotellets kökschef och Maddes mamma signalerar att hon inte orkar mera utan vill gå i pension. Madde och Petter ser en chans till ett nytt liv öppna sig, ett andra åk? Tillsammans med sin tweeny-dotter packar de in sig i bilen från Storstan och flyttar norrut.

Premiär i november.



13. Maträddarna



Varje tv-säsong bjuder på x antal matprogram såklart, men i höst känns detta mest angeläget. Anne Lundberg och kocken Paul Svensson reser runt i Sverige och zoomar in på det stora och sorgliga matsvinnet. De försöker ta reda på vad vi kan göra för att minska det, och kommer med tips och recept på vad man kan laga med det man hade tänkt slänga. Viktigt!

Premiär i november.



14. Alla hästar hemma



Alla vi som älskade "Trettiplus" måste kolla in den här nya serien från humorgruppen Stallet. Den här gången har Linn Mannheimer, Isabella Posse Boquist, Isabelle Riddez, Elin Thomasdotter Extor och Anni Tuikka skapat en humorshow där sketcher varvas med studioinslag inför publik. Varje program leds av en gästande komiker (bland andra Johan Glans, Anna Blomberg, Peter Magnusson och Rachel Mohlin), "vars personliga intressen blivit föremål för avsnittets utformning, dock inte alltid enligt gästens eller tittarnas förväntan".

Premiär i november.

15. 36 dagar på gatan



Fotografen Christoffer Hjalmarsson "kliver rakt ut i ett vintrigt Stockholm med en kamera, lite kläder och tio kronor på fickan" i den här serien, där han alltså ska leva med hemlösa under en månad, utan att ha mat för dagen och sovplats för natten garanterad. Kan bli bland det starkaste och mest hjärtskärande denna höst.

Premiär i december.



16. De dagar som blommorna blommar



Som jag hoppas på den här miniserien, som precis som "De halvt dolda" och "Torka aldrig tårar utan handskar" är skriven av Jonas Gardell och regisserad av Simon Kaijser. Historien utspelar sig under sent 1970-tal, tidigt 1990-tal och nutid, och handlar om familjerna Munksås, Törnblad och Elofsson, som umgås som grannar i ett kedjehusområde utanför Stockholm, där fasaderna döljer "smärta, sorg och saknad". Huvudrollerna görs av Rasmus Luthander, Eva Röse, Anja Lundqvist, Johan Rheborg, Ulf Friberg, Rebecka Hemse, Jacob Ericksson, Magnus Krepper och Torkel Petersson, och Gardell säger själv så här om serien:

– "De dagar som blommorna blommar" handlar om hur vi tror att vi har kontroll över våra liv medan egentligen har vi ingenting. Om tillvarons skönhet och skörhet. Och om hur det gäller att passa på, de korta dagar vi har här under solen, de dagar som blommorna blommar.

Premiär till jul.

