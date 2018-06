Viaplay + FÖLJ

Konstlad spänning på Nordsjön i ”Rig 45”

Foto: Patrick Redmond/Viaplay. ”Rig 45”.

TV 8 juni 2018 07:00

TV-RECENSION Besättningen på en oljeplattform i Nordsjön terroriseras av mördaren som finns mitt ibland dem. Det låter spännande – men Viaplays ”Rig 45” är ofta svår att ta på allvar.

++

Rig 45

Viaplay

Del 1-3

Av Ola Norén och Roland Ulvselius, med bl a David Dencik, Lisa Henni, Jakob Oftebro, Björn Bengtsson, Gary Lewis, Conor Mullen och Catherine Walker.

THRILLER En erfaren finsk riggarbetare faller mot sin död när hon utför underhållsarbete på en oljeplattform ute på stormiga Nordsjön.

Internutredaren Andrea (irländska Catherine Walker) rings in för att utreda saken, och tvingas lämna sina barn och sin man (som skuldbelägger henne för att hon reser för mycket i jobbet, à la den klassiska och otacksamma frurollen) precis när det är dags att börja fira jul.

Ute på Rig 45 möts Andrea av den danske, osympatiske platschefen (David Dencik) och en språkligt brokig besättning där alla talar sin egen variant av engelska som om det vore riggarbetarnas Eurovision (bland andra svenska Björn Bengtsson och Lisa Henni, norske Jakob Oftebro, skotske Gary Lewis och isländske Joi Johannsson).

Andrea kommer snart fram till att dödsfallet inte alls var en olycka, utan ett högst överlagt mord. Och när ytterligare våldsdåd och sabotage följer, samtidigt som ovädret tilltar, sprider sig paniken och paranoian bland de kvarvarande – som snart är helt avskurna från fastlandet. Vem bland dem är mördaren? Och vem står näst på tur att dö?

Blir det en dansk? En svensk? En norsk? Eller en Bellman?

Jo, det är faktiskt lite svårt att ta "Rig 45" på allvar. För den raffinerade, klaustrofobiska Agatha Christie-spänning som det "Och så var de bara en"-liknande upplägget utlovade i teorin, uteblir i praktiken, eftersom man helt enkelt inte tror på det man ser, och aldrig får känslan av att vara någon annanstans än i en studio.

Karaktärer och händelseförlopp känns konstruerade snarare än organiska, och även om rollistan är respektabel, gör vare sig dialog eller regi skådespelarna några förtjänster.

Faktiskt så är inte ens den ofta så suveräne Dencik speciellt bra här.

Men, visst kan den nyfikne och cliffhanger-kramande ändå bli anständigt underhållen av "Rig 45", om trovärdighet inte är ett krav. Och med tanke på hur uppenbart, på gränsen till parodiskt misstänkt och aggressivt vissa av besättningsmännen beter sig, får man nästan anta att upplösningen blir "oväntad".



”Rig 45” har premiär på Viaplay den 8 juni.



Se det här i stället: David Dencik har varit urstark i flera tv-serier. En du kanske inte har sett är "McMafia", som finns på Amazon Prime Video.



Visste du att... det är Björn Bengtsson som gör den svenska rösten till halvguden Maui i Disneyfilmen "Vaiana"?



Just nu... är Jakob Oftebro skadad efter en olycka under inspelningen av C Mores och TV4:s kommande "Hamilton"-serie.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ 37 serier att se i sommar – nytt och hett på streamingtjänsterna

LÄS OCKSÅ Då är ”Orange is the new black” tillbaka på Netflix