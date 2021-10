”Sopranos”-skaparen David Chase skriver på för HBO

David Chase, här tillsammans med skådespelaren James Gandolfini, 1999.

Hjärnan bakom ”The Sopranos”, David Chase, har skrivit på ett ”massivt” kontrakt för att skapa nytt material åt HBO, HBO Max och Warner Brothers, uppger The Hollywood Reporter.

Nyheten om att Chase skrivit ett femårskontrakt med HBO :s moderföretag Warner Media sammanfaller med att den försenade Sopranos-filmen ”The many saints of Newark” precis har haft premiär på bio. David Chase har i en intervju nyligen sagt att han är öppen för att göra en uppföljare till filmen.

Under pandemin har ”The Sopranos” fått ett nytt lyft då en yngre generation tv-tittare har upptäckt serien för första gången. Serien hade premiär 1999 och gjordes i sex säsonger. ”The many saints of Newark” visas förutom på bio också på HBO Max.

