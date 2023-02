Mejla Karolina Fjellborg

Ingen vill höra Zara Larsson prata på bio – och ingen vill höra dig streama på bussen

Det behövs normer kring vett och etikett även när det gäller streaming

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

TV-KRÖNIKA När vi ändå har ämnet vett och etikett på agendan – kan vi inte bara enas om att alla måste använda hörlurar när de ägnar sig åt streaming ute bland andra människor?

Snälla.

Som så många andra spontanexploderade jag inombords när jag såg popstjärnan Zara Larssons fjortisaktiga inlägg om att biografer är till för att prata högt och bete sig allmänt respektlöst på.

Sedan tog jag ett djupt andetag, och antog att Larsson antingen gjorde sig dummare än vad hon är, och agerade internettroll för att väcka reaktioner, eller bara är ett hopplöst fall av den typ av nät-narcissism som Tiktok-generationen gillar, men vi andra uppfattar som pinsam.

Att det blev en faktisk kulturdebatt av det hela, med kommentarer från regissörer, biografmänniskor, recensenter och krönikörer, förvånade mig till en början. Eftersom det ju bara finns en rimlig åsikt här för alla över fem: På bio håller man klaffen.

Samtidigt känns det sunt att så många blev upprörda, då det vittnar om att förmågan att visa hänsyn till andra människor kanske inte håller på att gå helt förlorad ändå.

Tillvarons alla Zara Larssons har inte tagit över det offentliga rummet fullständigt. Även om det känns så ibland.

helskärm Zara Larsson.

Men nu när vi ändå har ämnet vett och etikett bland underhållningskonsumenter på agendan, kan vi prata om alla stolpskott som sitter och streamar film och tv-serier på allmänna platser – rakt ut i omgivningen bara, med ljudet på och hörlurarna hemma?

Hur i hela helvetet har detta socialt ohållbara otyg blivit så accepterat att det inte bara fortgår, utan hela tiden blir värre?

En gång i tiden inbillade jag mig att det skulle lugna ner sig, när nyhetens behag kring den nya tekniken hade lagt sig och folk hade hunnit inse att tillvaron blir helt olidlig om alla utnyttjar det faktum att de har en modern motsvarighet till 80-talets famösa störningsverktyg bergsprängaren i fickan.



Men i stället har det spridit sig, uppåt i åldrarna och åt alla håll och kanter. Pensionärer gör det. Välklädda medelålders människor på väg till jobbet gör det. Och småbarnsföräldrar, som inte inser att en del av barnuppfostran går ut på att lära de små att de inte är universums mittpunkt för precis alla människor.

Jag fattar att ni vill få äta middag eller åka tåg i lugn och ro, men vi andra vill absolut inte ha ”Peppa pig” på full sprut, så sätt på ungen hörlurar – eller stäng av ljudet.

Annars kanske jag måste lägga an moteld här där jag sitter, och sätta på ”Sons of Anarchy”, ”Spartacus”, ”Sex/life” eller något annat som ditt barn sent kommer att glömma. Och hur skulle det se ut?



Det här pågår överallt, förpestar klimatet på de mest olämpliga ställen (sist jag var på spa hade ett gäng vuxna män med sig en surfplatta för att kolla på skidskytte) och är, vid sidan av energislukeriet, den stora baksidan med streamingboomen.

Och till skillnad från i biosammanhang, där det finns sedan länge oskrivna regler för hur man undviker att vara en plåga för andra, finns ännu ingen streamingkultur som kan rycka in där det sunda förnuftet brister.

Men vi skulle verkligen behöva en.

Den audiella vilda västern som råder där ute funkar inte längre.

helskärm Ingen vill höra dig streama på bussen, skriver Karolina Fjellborg.

