”Feud: Capote vs The Swans” är en av årets mest stjärnspäckade serier

Uppdaterad 2024-02-28 | Publicerad 2024-02-07

expand-left helskärm Naomi Watts i ”Feud: Capote vs The Swans”

TV-RECENSION En imponerande samling stjärnor spelar damer som lunchar i ”Feud: Capote vs The Swans”. En synnerligen tjusig serie om bråket mellan Truman Capote och societetskvinnorna han förrådde.

Feud: Capote vs The Swans

HBO Max

Säsong 2, del 1-2

Av Ryan Murphy, Jaffe Cohen och Michael Zam, med bl a Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Tom Hollander, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello, Russell Tovey, Jessica Lange.

BIOGRAFISK ANTOLOGI Den första säsongen av demonproducenten Ryan Murphys antologiserie om kända bråk kom 2017 och skildrade fejden mellan Hollywoodlegenderna Joan Crawford och Bette Davis under inspelningen av ”Vad hände med Baby Jane?”.

Tanken var sedan att den andra säsongen skulle handla om prins Charles och Diana, men den idén skrotades (tack och lov, kanske?), och nu, efter ett uppehåll på sju år, får vi i stället ”Capote vs The Swans”. Om den permafrost som i mitten av 70-talet uppstod i New York-societeten mellan författaren Truman Capote och den grupp rika och inflytelserika kvinnor som han kallade för ”Svanarna”.

Tänk föregångarna till modernare fenomen som influencers och ”The real housewives”-franschisen.

expand-left helskärm ”Feud: Capote vs The Swans”

De hade tagit Capote under sina välekiperade vingar efter hans succé med ”Med kallt blod”, och anförtrott sig åt honom under långa, blöta vinluncher, i utbyte mot hans flamboyanta sällskap, hans vassa tunga och hans skvallriga historier om de rika och berömda. Men när ett utdrag ur hans kommande bok om de inre kretsarna i New Yorks elit publicerades i Esquire 1975 surnade vänskapen, eftersom det visade sig att svanarna själva, och då framför allt den före detta Vogue-redaktören Babe Paley, hade blivit föremål för hans dräpande penna.

Kvinnorna bestämde sig för att frysa ut honom från den societetsgemenskap han så desperat ville vara en del, men berövade samtidigt sig själva den underhållning, den nära vän och den axel att gråta ut mot som Capote hade varit för dem.

Jon Robin Baitz har skrivit manus, efter Laurence Leamers ”Capote’s women: A true story of love, betrayal, and a swan song for an era”, Gus Van Sant har regisserat huvuddelen av avsnitten – och rollistan är idel stora stjärnor i blickfångande roller.

expand-left helskärm Tom Hollander i ”Feud: Capote vs The Swans”

Tom Hollander, som sist vi såg honom gjorde en delvis liknande roll i ”The White Lotus”, trycker plattan i mattan som den gränslösa, självdestruktiva och allt mer alkoholiserade Capote. Och Naomi Watts är kylig perfektion som den omöjligt tjusiga men djupt sorgsna Babe, först sviken av sin notoriskt otrogne make (Treat Williams, i sin sista roll) och sedan av sin bästa vän.

Vi ser också Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, och Jessica Lange som Capotes spökande mamma. Och kläder, accessoarer och miljöer är som en buffé full av ögongodis från en elegant, svunnen tid.

Tyvärr har vi svenska kritiker hamnat i andrasorteringen och inte fått tillgång till mer än de två första avsnitten. (Förmodligen för att det här är en FX-serie som skulle ha hamnat hos Disney+ om det inte vore för att HBO Max fortfarande har rättigheterna sedan de visade den första säsongen.)

Det är med andra ord svårt att veta hur resterande sex avsnitt står sig.

Men det första intrycket är att ”Capote vs The Swans” inte är en lika klösig historia som ”Bette and Joan”. Utan snarare en melankolisk, och möjligtvis något repetitiv, tagning på teman som bekräftelsebehov, tomhet, åldrande, missbruk, kvinnor i gyllene burar och, kanske mest intressant, det speciella men sällan analyserade bandet mellan heterosexuella kvinnor och homosexuella män.



”Feud: Capote vs The Swans” har premiär på HBO Max den 7 februari.

