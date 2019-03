Olle Sarris frisyr är det enda minnesvärda med ”Den inre cirkeln”

Foto: Johan Paulin/ Viaplay. Frisyren som alla, eller kanske ingen, kommer att vilja ha i vår.

avKarolina Fjellborg

TV 22 mars 2019 11:54

TV-RECENSION Det händer mycket i Viaplays politiska spänningsdrama ”Den inre cirkeln”. Men det enda som gör ett starkt intryck är Olle Sarris galna hår.

Den inre cirkeln

Viaplay

Säsong 1

Av Håkan Lindhé, med bl a Niklas Engdahl, Nanna Blondell, Ebba Hultkvist Stragne, Anna Bjelkerud, Babben Larsson, Olle Sarri, Melinda Kinnaman och Dag Malmberg.



POLITISKT DRAMA Hur går det politiska och mediala spelet till bakom kulisserna?

Det vill Viaplays politiska dramaserie "Den inre cirkeln" ge en inblick i, genom att kika in i logerna på Cirkus Almedalsveckan.

Serien är baserad på Moderaternas före detta partisekreterare och chefsstrateg Per Schlingmanns "I maktens öga", och i centrum står David Ehrling (Niklas Engdahl) – som är näringsminister men tillsammans med sin pressekreterare Lena Nilsdotter (Nanna Blondell) får vittring på en ännu högre position då det verkar som att partiledaren och statsministern Elvira Kropp (Anna Bjelkerud) ska avgå och utnämna sin efterträdare.

Men problemen hopar sig snart.

Även den mer erfarna miljöministern Ann-Louise Hegel (Eva-Maria Björk), som har en speciell relation med statsministern, är ute efter jobbet. Rykten om Davids förflutna, kring kvinnoaffärer och tvivelaktiga affärsförbindelser, seglar upp, och den skickliga reportern Josephine Sparre (Ebba Hultkvist Stragne) börjar nysta i saken. Och på hemmafronten skaver det, med försummade barn, en fru som inte ens orkar bry sig längre (Johanna Wilson), och en halvalkoholiserad, oberäknelig bror (Olle Sarri, med en frisyr som trotsar all vett och sans) som är själva skolboksexemplet på en lös kanon.

Plötsligt mördas dessutom någon, och behovet av skadehantering blir allt mer akut.

"Den inre cirkeln" har väldigt mycket på gång samtidigt. Det handlar – förutom om den oheliga symbiosen mellan politik och media och om valet mellan karriär och familj – bland annat om mörka hörn på internet, giriga ryssar, hackare, hemliga kärleksaffärer, prostituerade, öppna äktenskap, ränksmidande och honungsfällor. Och mitt i alltihop dyker Babben Larsson upp som en lokal polis med apart "Fargo"-utstrålning.

Det som det dock finns för lite av, är så kallad schvung; en distinkt karaktär och rollfigurer som väcker tillräckligt mycket sympati, eller antipati, för att verkligen engagera, även om skådespeleriet är habilt. Och efter en ganska lovande inledning pyser luften sakta men säkert ur "Den inre cirkeln", som behandlar vissa handlingstrådar besynnerligt styvmoderligt och aldrig riktigt peakar, och vars resultat i slutänden blir betydligt mindre än summan av dess många pikanta delar.

Det enda som ger ett bestående intryck är Sarris frisyr.



”Den inre cirkeln” har premiär på Viaplay den 22 mars.

Se det här i stället: SVT gjorde svenskt politiskt spänningsdrama bättre med "Blå ögon". Finns att se på HBO Nordic.



Visste du att... Niklas Engdahl och Nanna Blondell även spelade mot varandra i Viaplays "Hassel" som kom 2017?



Just nu... är Niklas Engdahl även aktuell i säsong tre av "Bonusfamiljen" (SVT Play). Och Olle Sarri ser du mer av i roliga "Helt perfekt" (Dplay).

