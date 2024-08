Den här serien åldras som ett fint vin

”Only murders in the building” hittar nya vägar västerut i en utomordentlig fjärde säsong

TV-RECENSION En parad av roliga gäststjärnor och ett fyndigt metagrepp ger ny energi åt en serie som borde börja bli trött men fortsätter att leverera.

Only murders in the building

Disney+

Säsong 4, del 1-7

Av Steve Martin och John Hoffman, med bl a Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph, Jane Lynch, Paul Rudd, Meryl Streep.

KOMISKT MORDMYSTERIUM. Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez är tillbaka som poddande amatördetektiver i Manhattans förmodligen farligaste anrika lägenhetshus, i en fjärde säsong av ”Only murders in the building”.

Den tar vid precis där den tredje slutade, med det möjliga mordet på Charles (Martin) trogna stuntkvinna Sazz Pataki (Jane Lynch). Men medan den tredje säsongen kretsade kring teatervärlden snurrar nu handlingen vidare till filmbranschen.

Hollywood har nämligen fått upp ögonen för Charles, Olivers (Short) och Mabels (Gomez) true crime-podd. Och samtidigt som de tre gör sina utredningar, bland annat i en tidigare outforskad del av huset Arconia, behöver de nu hantera diverse excentriska typer från drömfabriken.

Till exempel Eugene Levy, Zach Galifianakis och Eva Longoria, som ska spela trion i filmen och själva blir involverade i säsongens utredning medan de studerar sina karaktärer.

Det är full metafest alltså och handlingen blir underbart snårig, i en tv-serie om hur en podd i New York ska bli film i Los Angeles samtidigt som en ovanligt personlig kriminalhistoria inte bara vecklar ut sig mellan östkusten och västkusten utan även bakåt i tiden, mot tidigare säsonger.

På säsongens digra lista över gäststjärnor finns även Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy och Richard Kind. Och dessutom är Meryl Streep kvar som Olivers kärlek Loretta, medan en av förra säsongens mest prominenta inhoppare gör en oväntad comeback i en ny roll.

Byggnaden är med andra ord full av Hollywoodstjärnor, samtidigt som kemin mellan de tre huvudrollsinnehavarna, som vid det här laget är ett väloljat maskineri, fortsatt är seriens hjärta, ryggrad och värme.

Det är betydligt rikare och roligare än vad det borde vara efter tre säsonger, och att manusförfattarna fortfarande hittar vägar för att förnya seriens till synes tämligen begränsade koncept utan att samtidigt tappa det som gjorde den till en succé från början är djupt imponerande.



Säsong fyra av ”Only murders in the building” har premiär på Disney+ den 27 augusti.