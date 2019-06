”Years and years” tassar med små, små steg in i en mardröm

Russell T Davies dystopiska mästerverk är främst ett familjedrama

Foto: HBO Nordic Stark sammanhållning. Syskonskarans kärlek lyser upp mörkret i ”Years and years”.

TV 7 juni 2019 05:00

Det våras för dystopin. Men glöm ökenlandskap, epidemier och zombies – nutidens mardröm är skrämmande verklig. Som i Russell T Davies senaste mästerverk ”Years and years”.

”This is the way the world ends. Not with a bang but a whimper”. Så avslutade en desillusionerad TS Eliot sin berömda dikt ”The hollow men” 1925.

Så här upphör världen alltså, inte med en stor smäll utan ett litet kvidande.

”Queer as folk” från 1999.

Hans ord ekar i ”Years and years” (HBO Nordic), en grådassig framtidsvision skriven med Russell T Davies distinkt humoristiska, lätta och kärleksfulla hand.

För exakt tjugo år sedan slog den Wales-födde manusförfattaren igenom internationellt med ”Queer as folk”, en sprudlande skamlös, rolig och gripande tv-serie om ett gäng kompisar i Manchesters gaykvarter.

Då hade Davies precis återhämtat sig efter en överdos, och skildringen av hans vilda år i Manchester blev ett sätt att hantera krisen.

Det var också under den här tiden som idén till ”Years and years” dök upp första gången. En framgångsrik karriär senare, med flytt till Los Angeles och tillbaka när hans partner blev sjuk och till slut, i höstas, dog, har serien äntligen blivit verklighet.



Tidigt i första avsnittet reser ”Years and years” fem år fram i tiden, till en värld där Donald Trump återvalts som president och flyktingar strömmar från Ukraina sedan ryssarna tagit över styret. Den konstgjorda ön och militärbasen Hong Sha Dao har ställt konflikten mellan Kina och USA på sin spets och på de brittiska öarna vinner populismen mark genom nybildade Fyrstjärnepartiets Vivienne Rook (Emma Thompson), med budskapet att allt ska bli som förr och att korkade väljare inte borde få rösta.

Världen har inte gått under, den har bara långsamt fortsatt i sin utvecklingsbana mot klimatkris (insekter är nästan utrotade), bankkollaps och kärnvapenmuller.

Mycket känns igen från vår samtid, som Kinas byggande av konstgjorda öar i det Sydkinesiska havet och politiker som lovar radikala, praktiskt omöjliga, förändringar för att få makt.

Den vändning som sker i slutet av första avsnittet får djupgående effekter, men livet fortsätter trots allt pågå för de flesta. ”Years and years” tassar med små, små steg in i en mardröm.



Men det är inte i världspolitiken serien har sitt hjärta, utan i familjen Lyons; fyra syskon med familjer plus en mormor, som via gruppsamtal på telefon skvallrar, bråkar och gråter medan världens politiska utveckling allt mer börjar påverka deras privata liv.

Yngre brodern Daniel (Russell Tovey) förälskar sig i flyktingen Viktor (Maxim Baldry), som torterats i Ukraina på grund av sin homosexualitet, och systern Edith (Jessica Hynes) som är politisk aktivist får en livsfarlig dos radioaktiv strålning i sig under ett uppdrag.

Familjen får det sakta men säkert svårare, men kärnan i Davies budskap är att det alltid finns hopp. För trots rivalitet, bitska kommentarer och kriser är syskonskarans sammanhållning stark.

Kärleken dem emellan, och inte minst den som drabbar Daniel och Viktor, lyser upp mörkret. I Davies fiktion är det mänsklighetens största, kanske enda, hopp.

David Tennant och Michael Sheen.

Veckans...

... apokalyps. Mer roligt undergångsdrama bjuder ”Good omens” (Amazon prime video) på. Michael Sheen och David Tennant spelar ängel och demon som beslutar sig för att samarbeta inför världens snara slut.

Foto: SVT Grant och Chris i ”Kärlek och fördom”.

… realityserie. ”Kärlek och fördom” är ett märkligt inköp av SVT, en bitvis extremt tunn skildring av några australiska par som vill gifta sig, men möter motstånd hos sina familjer. Det kan handla om ålder, etnicitet eller sexualitet. Scenen där en homosexuell son konfronterar sina kristna föräldrar, som (spoilervarning) lugnt och sakligt förskjuter honom, är dock hjärtskärande.

Foto: SVT Sylvia Plath.

… ikon. ”Sylvia Plath – inuti glas­kupan” (SVT Play), som sänds i kväll klockan 20, fokuserar på den kult­förklarade poetens ungdom i USA, hennes första självmordsförsök och andra händelser som kom att inspirera boken ”Glaskupan” från 1963. Dottern Frieda och flera av Plaths vänner från ungdomen berättar.

… sport. I kväll ställs Sverige mot Malta i EM-kvalet för herrar (TV4) och på tisdag är det dags för Chile-Sverige i gruppspelet i VM i Frankrike. Dessutom Spanien-Sverige i ännu en EM-kvalmatch på måndag. Bollen är inte bara rund, den dominerar TV4 totalt de närmaste veckorna.

… underhållning. Med undantag för ”Sommarkrysset”, denna TV4-institution av busenkel frågesport och somriga artister, i lördagens premiär bl a Bonnie Tyler, Jessica Andersson och Weeping Willows.

… kostymdrama. ”Makten och kärleken” (SVT1 lördag), som heter ”Maximilian” i original, är en flådig österrikisk miniserie om intriger i medeltidens Europa. När en burgundisk greve stupar i krig gör hans dotter Maria uppror mot den manliga tronföljden och blir livsfarligt rik och mäktig. Serien är skapad av Andreas Prochaska som också regisserat ”Das Boot” (SVT Play).

avSandra Wejbro