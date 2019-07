Game of thrones + FÖLJ

Game of Thrones slår rekord med 32 Emmynomineringar

Stellan Skarsgård och ”Chernobyl” kan också vinna priser

avAftonbladet

TV 16 juli 2019 18:56

Årets Emmynomineringar har presenterats och flest vinstmöjligheter har som väntat ”Game of thrones” med rekordmånga 32 nomineringar.

Men även svenskregisserade ”Chernobyl” har goda chanser med hela 19 nomineringar.

Johan Rencks katastrofserie "Chernobyl" kan bland annat vinna en Emmy i kategorin bästa miniserie i konkurens med "Escape at Dannemore", "Fosse/Verdon", "Sharp objects" och "When they see us".

Serien skildrar kärnkraftsolyckan 1986 i Tjernobyl norr om Kiev i dåvarande Sovjetunionen. Serien hade premiär i början av maj, sändes i fem avsnitt och i rollerna syns bland andra svenska Stellan Skarsgård och David Dencik.

Skarsgård och regissören Johan Renck har båda nominerats till Emmys, för bästa biroll och regi. Även svenske producenten Joel Karsberg nomineras för sin dokumentärserie ”Surviving R. Kelly” i kategorin bästa informationsserie.

Den stora favoriten inför höstens amerikanska tv-gala är dock fantasyserien "Game of thrones" som fick hela 32 nomineringar. Bland annat för bästa dramaserie, men både Emilia Clarke och Kit Harington har chans att gå hem med en statyett för bästa huvudroll.

Foto: Helen Sloan/HBO/AP/TT "Game of thrones" fick hela 32 Emmynomineringar. Pressbild.

När HBO:s succéserie om intrigerna kring järntronen i Westeros i våras fick sitt slut efter åtta säsonger blev det en världsnyhet. Serien innehar också rekordet i flest vunna Emmys (46 stycken).

Näst flest nomineringar fick Amazons "The marvelous Mrs. Maisel" med 20 nomineringar, och "Chernobyl" ligger alltså tredje bäst till med 19.

I kampen mellan strömningsjättarna är det fördel HBO som har 137 nomineringar totalt, framför Netflix med 117.

Emmygalan hålls i Los Angeles den 22 september.

Emmynomineringarna i urval

Bästa dramaserie: "Better call Saul", "Bodyguard", "Game of thrones", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" och "This is us"

Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Emilia Clarke för "Game of thrones", Jody Comer för "Killing Eve", Viola Davis för "How to get away with murder", Laura Linney för "Ozark", Mandy Moore för "This is us", Sandra Oh för "Killing Eve" och Robin Wright för "House of cards".

Bästa manliga huvudroll i dramaserie: Jason Bateman för "Ozark", Sterling K Brown för "This is us", Kit Harington för "Game of thrones", Bob Odenkirk för "Better call Saul", Billy Porter för "Pose" och Milo Ventimiglia för "This is us".

Bästa komediserie: "Barry", "Fleabag", "The good place", "The marvelous Mrs. Maisel", "Russian doll", "Schitt’s creek" och "Veep".

Bästa kvinnliga huvudroll i komediserie: Christina Applegate för "Dead to me", Rachel Brosnahan för "The marvelous Mrs. Maisel", Julie Louis-Dreyfus för "Veep", Natasha Lyonne för "Russian doll", Catherine O’Hara för "Schitt's creek" och Phoebe Waller-Bridge för "Fleebag".

Bästa manliga huvudroll i komediserie: Anthony Anderson för "Black-ish", Don Cheadle för "Black monday", Ted Danson för "The good place", Michael Douglas för The Kominsky method", Bill Hader för "Barry" och Eugene Levy för "Schitt's creek".

Foto: HBO Nordic Stellan Skarsgård och Jared Harris i ”Chernobyl” har fått varsinn skådespelarnominering till Emmygalan.

Bästa miniserie: "Chernobyl", "Escape at Dannemore", "Fosse/Verdon", "Sharp objects" och "When they see us".

Bästa manliga biroll i en komediserie: Alan Arkin för ”The Kominsky method”, Tony Hale för ”Veep”, Tony Shalhoub för ”The marvelous Mrs. Maisel”, Anthony Carrigan för ”Barry”, Henry Winkler för ”Barry”, Stephen Root för ”Barry”.

Bästa kvinnliga biroll i en komediserie: Alex Borstein för ”The marvelous Mrs. Maisel”, Anna Chlumsky för ”Veep”, Sian Clifford för ”Fleabag”, Olivia Colman för ”Fleabag”, Betty Gilpin för ”GLOW”, Sarah Goldberg för ”Barry”, Kate McKinnon för ”Saturday night live”, Marin Hinkle, för ”The marvelous Mrs. Maisel”.

Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie: Amy Adams för ”Sharp objects”, Patricia Arquette för ”Escape at Dannemora”, Aunjanue Ellis för ”When they see us”, Joey King, för ”The act”, Niecy Nash för ”When they see us”, Michelle Williams för ”Fosse/Verdon”.

Bästa manliga huvudroll i en miniserie: Mahershala Ali för ”True detective”, Benicio del Toro för ”Escape at Dannemora”, Hugh Grant för ”A very english scandal”, Jared Harris för ”Chernobyl”, Jharrel Jerome för ”When they see us”, Sam Rockwell för ”Fosse/Verdon”.

Bästa manliga biroll i en miniserie: Stellan Skarsgård för ”Chernobyl”, Paul Dano för ”Escape at Dannemora”, Ben Whishaw för ”A very english scandal,” Asante Blackk för ”When they see us”, John Leguizamo för ”When they see us”, Michael K. Williams för ”When they see us”.

Bästa kvinnliga biroll i en miniserie: Patricia Arquette för ”The act”, Patricia Clarkson för ”Sharp objects”, Emily Watson för ”Chernobyl”, Vera Farmiga för ”When they see us”, Marsha Stephanie Blake för ”When they see us”, Margaret Qualley för ”Fosse/Verdon”.

Bästa regi i en miniserie/film: Stephen Frears för ”A very English scandal”, Johan Renck för ”Chernobyl”, Ben Stiller för ”Escape at Dannemora”, Jessica Yu för avsnittet ”Glory” i ”Fosse/Verdon”, Thomas Kail för avsnittet ”Who’s got the pain” i ”Fosse/Verdon”, Ava DuVernay för ”When they see us”.

⁠ Här är hela listan på årets nominerade

Källa: Deadline

LÄS OCKSÅ Allt om det sista stora slaget i ”Game of thrones”

LÄS OCKSÅ ”Game of thrones” får en fortsättning

LÄS OCKSÅ Mästerliga doldisen är hjärtat i ”Chernobyl”