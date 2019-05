Veckans streamingtips + FÖLJ

Brittisk dystopi, tung ny Netflix-serie och dynamisk duo

Foto: BBC/Netflix/Amazon. ”Years and years”, ”When they see us” och ”Good omens”.

avKarolina Fjellborg

TV 31 maj 2019 08:00

Years and years



"Queer as folk"-skaparen Russell T Davies senaste serie är en fascinerande, både rolig och oroväckande blandning av familjedrama och dystopi med "Black mirror"-vibbar. Serien tar avstamp i vår oroliga samtid och spinner vidare 15 år in i en nära framtid, präglad av politisk, ekonomisk och social instabilitet, teknologiska framsteg och snabba förändringar. I centrum står Manchester-familjen Lyons, med gammelmormorn och matriarken Muriel (Anne Reid) i spetsen – men seriens färgstarkaste figur är den populistiska, Trump-liknande politikern Vivienne Rook, som är genialt gestaltad av Emma Thompson.

HBO Nordic. Nya avsnitt på onsdagar



When they see us



En tragisk, upprörande och synnerligen sevärd nyhet på Netflix. "Selma"-regissören Ava DuVernays fyrdelade "When they see us" handlar om det ökända Central Park-fallet från 1989, då fem mörkhyade unga män från Harlem (kända som "the Central Park five") blev oskyldigt dömda för en brutal överfallsvåldtäkt, på grund av systematisk rasism snarare än speciellt tung bevisning. Först 13 år senare blev de frikända, då en annan man erkände sig skyldig. En serie med starka känslor, elegant foto av Bradford Young, och fint skådespel av både unga, okända förmågor och etablerade proffs som Felicity Huffman, Vera Farmiga, John Leguizamo, Michael K Williams och Joshua Jackson.

Netflix. Premiär i dag

Good omens



Efter "American gods" kommer nu mer Neil Gaiman-tv. "Good omens", som är baserad på Gaimans och Terry Pratchetts bok från 1990, är en humoristisk variant på temat jordens annalkande undergång. Om hur en ängel (Michael Sheen) och en demon (David Tennant) – som har utvecklat en oväntad vänskap under sina tusentals år som himmelens och helvetets representanter på jorden – försöker hålla ett öga på en ung antikrist och förhindra apokalypsen. Det hela är onekligen lite rörigt, men Sheen och Tennant är en oemotståndlig duo, och birollsgalleriet är smockfullt med snitsare (Jon Hamm, Mireille Enos och Nick Offerman, bland andra). Frances McDormand och Benedict Cumberbatch gör rösterna till gud respektive satan.

Amazon Prime Video. Premiär i dag

