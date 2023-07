Skådespelarstrejk kan påverka Europa – ”House of the dragon” hotas

En skådespelarstrejk i Hollywood skulle påverka flera tv-serier som just nu spelas in i Europa.

Det skriver Deadline. Bland annat nämns ”House of the dragon” som en hotad produktion.

I början på juli kom beskedet att det ännu inte blir någon strejk för det amerikanska skådespelarfacket SAG-AFTRA – i stället fortsätter förhandlingarna. Blir det inget avtal innan den 12 juni är strejk dock fortfarande möjlig. De skulle då ansluta sig till de amerikanska manusförfattarnas strejk i fackföreningen Writers guild of America.

En skådespelarstrejk skulle inte bara påverka amerikanska produktioner. Flera tv-serier spelas just nu in i Europa, bland andra ”House of the dragon”, ”Anfor” och ”Industry”. Strejken skulle även drabba Kate Winslets drama ”The place” och Disneyproduktionen ”Doctor Who” är hotad.

Däremot är ”The lord of the rings: The rings of power” precis färdigfilmad – så Tolkien-fans kan andas ut. Apple tv+-produktionen ”Slow Horses” ska ha slutfört alla scener med huvudrollsinnehavaren och fackmedlemmen Gary Oldman, inför att en potentiell strejk bryter ut.

En skådespelarstrejk skulle drabba den amerikanska film- och tv-branschen hårt, utöver den redan pågående manusstrejken. Om skådespelarfacket beslutar sig för att gå ut i strejk skulle det bli första gången på över sex decennier som två fackföreningar i branschen strejkade samtidigt.